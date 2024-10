em Cali, os estados terão que transformar em ação suas promessas de impedir a destruição da natureza

Ativistas do Greenpeace penduram uma faixa com os dizeres “COP 16 Action for Nature” em Cali, departamento de Valle del Cauca, Colômbia, em 18 de outubro de 2024. JOAQUIN SARMIENTO/AFP

O 16e A Conferência Mundial sobre Biodiversidade (COP16), que começa segunda-feira, 21 de outubro, em Cali, na Colômbia, não terminará com a assinatura de um acordo ou com compromissos completamente novos em favor da proteção do planeta. Esta reunião – equivalente à COP sobre o clima – não é menos importante: chegou a hora de implementar as promessas feitas há dois anos em Montreal, no Canadá.

Na COP15, em dezembro de 2022, as 196 partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica adotaram o acordo Kunming-Montrealdescrito como o “acordo de Paris” da biodiversidade: contém vinte e três metas (proteger 30% da terra e dos mares, reduzir para metade o risco associado aos pesticidas, restaurar 30% das áreas degradadas, etc.) destinadas a pôr fim à perda de espécies e ecossistemas até 2030. Medidas que correspondam à urgência: a ciência demonstrou que a destruição da natureza está a atingir níveis recorde, colocando a humanidade em risco.

“Começamos (na COP15) com compromissos sem precedentes e compreensão da importância da biodiversidade, lembrou Astrid Schomaker, secretária executiva da Convenção sobre Diversidade Biológica, no final de agosto. Na COP16, as partes terão de demonstrar que podem colocar as suas promessas em prática. Fazer as pazes com a natureza é a tarefa definidora do século XXIe século. »

Os sinais actuais são alarmantes: quase um milhão de espécies animais e vegetais correm o risco de extinção nas próximas décadas, as populações de vertebrados selvagens estão a diminuir e os ecossistemas aproximam-se de perigosos pontos de ruptura. Mais de 6,3 milhões de hectares de floresta ainda serão destruídos em 2023, o equivalente a nove milhões de campos de futebol. As principais causas desta crise, todas ligadas às atividades humanas, são a destruição de habitats (especialmente devido à agricultura intensiva e à urbanização), a sobreexploração (pesca, madeira, caça, etc.), as alterações climáticas, a poluição (pesticidas, plástico, etc. .) e espécies invasoras. No entanto, as populações humanas dependem das espécies e dos ecossistemas para alimentação, aquecimento, cuidados de saúde, regulação do clima, resposta a fenómenos extremos e garantia do seu bem-estar.

“Motivos para ficar desapontado”

O primeiro objectivo da conferência de Cali será fazer um balanço dos progressos realizados nos últimos dois anos. Os países comprometeram-se a apresentar, antes da COP16, as suas novas estratégias nacionais, que deveriam reflectir os compromissos assumidos no quadro global. Mas em meados de Outubro, apenas cerca de trinta partidos (incluindo a França e a União Europeia) tinham apresentado os seus planos. Mais de 90 estados que não conseguiram finalizar uma estratégia abrangente revelaram certas metas nacionais. “Podemos perguntar-nos se isto é muito grave quando os países têm apenas seis anos para implementar os seus compromissos, temos motivos para estarmos desapontados”, reage Arnaud Gilles, chefe da diplomacia ambiental da WWF França.

