Explosão e tiros ouvidos do lado de fora da fabricante turca de aviões militares | Conflito

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro interino do Líbano, no palácio do governo no centro de Beirute, em 18 de outubro de 2024. ANWAR AMRO/AFP

A Itália de Giorgia Meloni tem um problema de racismo. Aqui está, no essencial, uma das conclusões de um relatório do Conselho da Europa sobre o clima prevalecente no país, dois anos depois de o presidente do conselho, de extrema-direita, ter chegado ao poder. O documento elaborado pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), publicado na terça-feira, 22 de outubro, revela em particular a extensão da discriminação racial atribuível à aplicação da lei, bem como a crescente disseminação do discurso de ódio em espaços públicos, incluindo por parte de políticos importantes.

Os representantes da maioria reagiram com veemência ao conteúdo de um texto considerado particularmente “insultuoso” contra a polícia italiana e os carabinieri. O governo questionou as conclusões do relatório sobre “numerosos relatos de perfis raciais realizados por agentes responsáveis ​​pela aplicação da lei, particularmente no que diz respeito à comunidade cigana e às pessoas de ascendência africana”. Os autores do texto alertaram também para a indiferença das autoridades face a este estado de coisas, bem como para a impunidade de que gozam os responsáveis ​​por esta discriminação. “institucional”.

A publicação do relatório da ECRI surge num momento em que, após votação na Câmara dos Deputados, o Senado analisa um projeto de lei que abre caminho a um claro reforço da segurança. Uma das medidas contém planos para eliminar a obrigação de adiar a execução de penas proferidas contra mulheres grávidas ou mães de crianças menores de um ano. Poderiam assim ser imediatamente detidos em estabelecimentos penitenciários. Esta disposição visa, de facto, as mulheres ciganas, regularmente acusadas pelo direito de usar os seus filhos ou a sua gravidez para evitar a prisão.

Conotações “extremamente divisivas”

Os relatores do Conselho da Europa, que se reúne em Estrasburgo, também estão preocupados em ver “xenofobia (…) cada vez mais presente no discurso público”observando que este último assumiu conotações “extremamente polêmico e direcionado (…) a refugiados, requerentes de asilo e migrantes, bem como a cidadãos italianos de origem imigrante, ciganos e pessoas LGBTI”, no contexto de um “banalização do discurso de ódio na vida pública”.

Na verdade, a notoriedade adquirida repentinamente no último ano pelo general Roberto Vannacci, autor de um panfleto reacionário de sucesso e que passou da discrição da vida militar para os holofotes da vida pública, normalizou o discurso racista e homofóbico. A sua influência foi rapidamente capturada pela Liga (extrema direita), o partido de Matteo Salvini, vice-presidente do conselho, que o elegeu para o Parlamento Europeu em junho.

