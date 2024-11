Faculdade de artes liberais da Flórida restabelece curso de ‘despertar’ em meio a furor | Flórida

Jason Wilson



Nova Faculdade de Flórida restabeleceu em seu catálogo um curso sobre “wokeness” ministrado pela polêmica personalidade da mídia britânica e guerreiro cultural Andrew Doyle, depois de aparentemente removê-lo de uma versão anterior, em meio a um furor contínuo sobre a transformação da universidade em uma instituição mais conservadora.

O curso também foi restaurado para um sistema de matrícula interno, mas sem o nome de Doyle anexado, segundo alunos com acesso ao sistema. As medidas seguiram-se às críticas ao curso online e às reportagens da mídia local na noite de terça-feira.

Os desenvolvimentos no New College são acompanhados de perto à medida que as instituições educacionais de elite da América se tornam um alvo favorito de Donald Trump e dos seus aliados, especialmente do vice-presidente eleito JD Vance. A aquisição do New College pela direita e a sua subsequente transformação têm sido apontadas como um modelo para outros Universidades dos EUAespecialmente quando Trump regressa à Casa Branca.

O curso, “o movimento ‘acordado’”, será ministrado pelo comentarista de mídia britânico “anti-acordado” Doyle, que ganhou destaque ao manter uma conta paródia no Twitter que satirizava ativistas de justiça social. Na sua sinopse o curso apresentava o “wokeness” como “uma espécie de culto” cujos “discípulos… se insinuaram em todas as nossas principais instituições”.

O curso de Doyle, relatado pela primeira vez em pelo Tampa Bay Times, indica o impacto das contratações ideológicas na educação na outrora liberal faculdade, que foi sujeita à tomada de poder pela direita sob o governador da Florida, Ron DeSantis, e por membros conservadores escolhidos a dedo do conselho universitário, incluindo o activista de direita Christopher Rufo.

O Guardian recebeu três cópias do prospecto anunciando projetos de estudo independentes (ISPs) para alunos do New College of Florida.

Numa conversa telefónica, a estudante do quarto ano Sara Engels disse que o manual publicado pela faculdade em 9 de Novembro incluía o curso “movimento ‘acordado’”. Na terça-feira, um novo prospecto omitiu o curso, assim como outro emitido a partir das 9h de quarta-feira. Às 10h de quarta-feira, porém, o curso foi restabelecido.

Ela disse que o curso não estava visível nos sistemas internos de inscrição quando ela conferiu, por volta das 11h. Às 13h ele foi adicionado ao sistema, mas o nome de Doyle não estava associado a ele.

Nova Faculdade da Flórida o porta-voz Nathan March disse: “Houve alguma confusão nas versões do Guia do ISP que foram compartilhadas… O Gabinete do Reitor lamenta a confusão de ter versões diferentes lançadas.”

“O status do ISP nunca mudou oficialmente durante os últimos dias”, continuou March”, reconhecendo “capturas de tela inconsistentes de nossas listas de cursos online” que mostram “o instrutor como TBA”.

March concluiu que “o curso ainda está agendado e será ministrado pelo Dr. Doyle”.

A entrada do catálogo no prospecto revisado de quarta-feira introduz o que chama de “movimento ‘acordado’” como sendo “melhor entendido como uma espécie de culto”. A entrada afirma que os seus “membros são geralmente pessoas decentes e com boas intenções, mas os seus métodos são essencialmente iliberais”.

A entrada do catálogo não nomeia nenhuma organização associativa da qual os apoiadores possam ser membros. A pesquisa do The Guardian aos registos de organizações sem fins lucrativos do IRS indica que, embora existam cerca de 20 organizações sem fins lucrativos com a palavra “acordei” nos seus nomes, nenhuma relatou qualquer rendimento nos seus registos mais recentes e a maioria parece estar inactiva.

O prospecto não identifica nenhuma figura que se descreva como integrante do suposto movimento. Mas vem com uma lista de leitura que inclui Judith Butler, filósofa da UC Berkeley que escreveu trabalhos influentes sobre feminismo e género, e Ibram X Kendi, autor e professor que dirige o Centro de Investigação Anti-racista da Universidade de Boston.

A lista de leitura inclui dois livros do próprio Doyle: Free Speech and Why it Matters, de 2021, e The New Puritans, de 2022.

Em The New Puritans, Doyle caracteriza Butler como um dos autores dos “textos sagrados fundamentais” da “religião desperta”, um movimento que ele afirma ter efetuado a “legitimação do bullying em grande escala”.

Também na lista de leitura está Revolução Cultural da América, de Rufo.

Nesse livro – que é “construído sobre uma base de exageros e deturpações”, segundo Vox – Rufo afirmou que as propostas de Kendi para políticas governamentais anti-racistas trariam “o fim da ordem constitucional”.

Num boletim informativo de abril de 2023, Rufo escreveu que “a fabricação em série é parte integrante da ideologia de Butler”. Por sua vez, em Quem tem Medo de Gênero, Butler acusou Rufo de “alimentar as paixões antiacadêmicas dos movimentos de direita” com “fantasmas incendiários”.

A lista de leitura também inclui livros do ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy e do lingüista John McWhorter, cujo livro de 2021 Woke Racism afirmou que “não quero dizer que a ideologia dessas pessoas seja ‘como’ uma religião… quero dizer que na verdade é uma religião”. .

Engels, a aluna do quarto ano, disse que “os alunos não estão satisfeitos” com o que ela chamou de curso “muito tendencioso”.

“Disseram-nos que a nova administração queria equilibrar as perspectivas”, acrescentou, “mas não houve equilíbrio”.

Ela apontou as saídas de funcionários e alunos da faculdade como sinais de que “muitas pessoas se sentem desconfortáveis” com as ações da nova administração, “e acho que isso é intencional.

“Não é um ambiente de aprendizagem saudável”, disse Engels.

Doyle é um escritor britânico, satirista e personalidade da mídia que se tornou um dos mais proeminentes críticos “anti-woke” do Reino Unido.

Ele afirmou estar na esquerda política e apoiou o líder trabalhista Jeremy Corbyn nas eleições de 2017. Mas ele ganhou destaque como comentarista político ao cortejar a opinião da direita, inclusive com uma personagem da mídia social, Titania McGrath, que ele usou para satirizar a política “acordada”; colunas no “extrema-direita”revista populista Spiked; e um programa do GB News chamado Free Speech Nation.

GB News é um meio de comunicação conservador britânico de propriedade do chefe de um fundo de hedge cristão Sir Paulo Marshallfoi repetidamente sancionado pelo regulador de transmissão britânico Ofcom, que no mês passado multado a estação £ 100.000 por quebrar as regras de imparcialidade antes das eleições de 2024 no Reino Unido.

À medida que seu perfil como um cruzado anti-despertar cresceu, Doyle ganhou convites de influenciadores de direita de alto nível. No podcast Daily Wire de Jordan Peterson, Doyle em 2023 caracterizou a “justiça social” como um “movimento religioso” e em 2021 descreveu as leis britânicas contra crimes de ódio como um ataque à liberdade de expressão. Em 2022 ele apareceu no programa Fox News de Tucker Carlson para falar sobre “cultura acordada”.

Doyle é contratado pela universidade como bolsista presidencial, uma nova iniciativa da administração de Richard Corcoran. Outros académicos presidenciais incluem o professor Bruce Gilley da Portland State University, que em 2017 publicou um artigo intitulado The Case for Colonialism in Third World Quarterly, que desencadeou uma tempestade de controvérsia ao argumentar que o colonialismo ocidental foi em grande parte benéfico para as nações colonizadas.

O Guardian contatou Doyle para comentar a controvérsia em desenvolvimento sobre seu curso, mas não obteve resposta.

O Guardian já havia relatado anteriormente sobre um onda de contratações de direita na NCF, e seus convite ao escritor extremista Steve Sailer para participar de um debate sobre raça e crime.