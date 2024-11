Maior coral do mundo descoberto no Pacífico perto das Ilhas Salomão | Notícias sobre a crise climática

Os cientistas encontraram o maior coral do mundo perto das remotas Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico, um organismo gigantesco que pode ser visto do espaço.

O “megacoral” tem 32 metros (105 pés) de comprimento e 34 metros (111 pés) de largura e acredita-se que tenha cerca de 300 anos, informou a National Geographic Society na quinta-feira. É principalmente marrom, mas apresenta salpicos de amarelos, azuis e vermelhos brilhantes, e é coberto por ondulações de ondas, espelhando a superfície do oceano.

O organismo, que tem circunferência de 183 metros (600 pés), é formado por uma rede de pólipos de coral, minúsculas criaturas individuais. Foi descoberto por membros da equipe Pristine Seas da National Geographic – um grupo de cientistas que trabalhava a bordo de um navio de pesquisa no sudoeste do Oceano Pacífico, em outubro.

Ao contrário de um recife, que é uma rede de muitas colónias de corais, a estrutura recém-descoberta é um coral independente que cresceu ininterruptamente durante centenas de anos.

O aquecimento dos oceanos causado pelas alterações climáticas drenaram a vida dos corais, inclusive em A Grande Barreira de Corais da Austrália. Os pesquisadores disseram: “Testemunhar este grande oásis de coral saudável em águas um pouco mais profundas é um farol de esperança”.

A espécie de coral, Pavona clavus, fornece habitat, abrigo e criadouro para uma variedade de espécies, desde camarões e caranguejos até peixes.

Apesar das cores e do tamanho, a olho nu, o coral parece uma rocha gigante abaixo da superfície do oceano. Quando os pesquisadores o avistaram pela primeira vez, pensaram que poderiam ser restos de um naufrágio devido ao seu tamanho, até que um membro da equipe mergulhou para ver mais de perto.

“Quando pensamos que não há mais nada para descobrir no planeta Terra, encontramos um enorme coral composto por quase mil milhões de pequenos pólipos, pulsando com vida e cor”, disse Enric Sala, explorador residente da National Geographic e fundador da Pristine Seas.

“Esta é uma descoberta científica significativa, como encontrar a árvore mais alta do mundo”, disse Sala.

É três vezes maior que o recordista anterior, conhecido como Big Momma, na Samoa Americana, e tem aproximadamente o tamanho de duas quadras de basquete ou cinco quadras de tênis.

Mas há motivos para alarme, disse Sala, observando que o coral não está a salvo do aquecimento global, apesar da sua localização remota.

“O código genético destes pólipos simples é uma enorme enciclopédia que escreveu como sobreviver a múltiplas condições climáticas, e até agora fá-lo face ao aquecimento dos oceanos”, disse Manu San Felix, diretor de fotografia subaquático de Pristine Seas – o primeiro a localize o coral.

A descoberta ocorre no momento em que delegações de 200 países se reúnem em Baku, no Azerbaijão, para as Nações Unidas cimeira do clima (COP29). O evento realiza-se durante mais um ano de temperaturas recordes, aumentando a pressão nas negociações destinadas a conter as alterações climáticas.

O último consenso científico global sobre as alterações climáticas foi divulgado em 2021 através do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, no entanto, os cientistas dizem que as evidências mostram que o aquecimento global e os seus efeitos estão a desenrolar-se mais rapidamente do que o esperado.

O mundo pode já ter atingido o limiar de 1,5 graus Celsius (2,7F) de aquecimento acima da temperatura média pré-industrial, além do qual corre o risco de sofrer alterações climáticas irreversíveis e extremas, dizem os cientistas.

No que diz respeito à vida subaquática, os cientistas temem que os recifes do mundo tenham ultrapassado um ponto sem retorno, com o mundo no meio de um quarto evento de branqueamento de corais em massa – o maior já registrado. Na quarta-feira, a União Internacional para a Conservação da Natureza afirmou que 44% das espécies de corais construtoras de recifes em todo o mundo estão em risco de extinção.

As Ilhas Salomão, onde o coral foi descoberto, estão na linha da frente dos riscos representados pelo aquecimento global e são classificadas como a segunda nação em maior risco de desastres naturais.

“O oceano proporciona a nossa subsistência e tem contribuído muito para a nossa economia e comunidades nacionais”, disse o primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Jeremiah Manele. “A nossa sobrevivência depende de recifes de coral saudáveis, por isso esta descoberta emocionante sublinha a importância de os proteger e sustentar para as gerações futuras.”