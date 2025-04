‘Falastrão’, ‘traíra, ‘covarde’: a troca de ofensa...

As falas de Silas Malafaia no ato bolsonarista da Avenida Paulista desencadearam uma troca de ofensas entre o líder religioso e o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). No domingo, o pastor, organizador da manifestação, chamou integrantes da alta cúpula do Exército de “frouxos”. A declaração foi rebatida ontem pelo ex-vice de Bolsonaro, que publicou postagem tratando Malafaia como “falastrão”. O bate-boca continuou nas redes com o general da reserva sendo apontado como “traíra” e “covarde” pelo aliado de primeira hora do ex-presidente.

Sem citar Malafaia, Mourão escreveu que “ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia aos envolvidos no 08/Jan para ofender os integrantes do Alto Comando do Exército, o falastrão que assim o fez demonstrou toda sua total falta de escrúpulos e seu desconhecimento do que seja honra, dever e pátria”. Ele continuou dizendo que essa “tríade guia os integrantes do Exército de Caxias.” Não demorou para que o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo contra-atacasse. Num post com o título “resposta ao traíra do general Mourão”, Malafaia acusou o militar de nunca ter sido “legal e fiel” a Bolsonaro, que o teria promovido na vida política.

RESPOSTA AO TRAÍRA DO GENERAL MOURÃO

Você nunca foi leal e fiel a quem te promoveu na vida política que o foi o presidente Bolsonaro . Sempre omisso , em cima do muro e fazendo jogo duplo . Não vi você em nenhuma manifestação para defender Bolsonaro e agora na questão da anistia… — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 8, 2025

E continuou: “Sempre omisso, em cima do muro e fazendo jogo duplo”. No revide, o organizador da manifestação ainda diz que nunca viu o general em qualquer ato pró-Bolsonaro e pró-anistia. “Você é tão covarde como seus coleguinhas de alto comando”, disparou o pastor, repetindo termos usados no domingo. No Paulista, em cima do trio ao lado de Bolsonaro, Malafaia discursou: “Cadê esses generais de quatro estrelas, do Alto Comando do Exército? Cambada de frouxos, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe, não, é para marcar posição.”

As críticas receberam ontem apoio de Bolsonaro. “Fiquei muito triste não com o Malafaia, mas com as verdades que ele falou. Realmente, é revoltante a gente ouvir isso daí”, afirmou Bolsonaro em entrevista, chamando de “desabafo” o ataque a generais.