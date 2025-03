Falhas caracterizadas pelo estado são reconhecidas, compensação limitada

Resultados não oficiais em Eleição da Groenlândia Espera -se que emergir logo após a pesquisa fechada em uma votação que determinará quais líderes enfrentam o compromisso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle do estrategicamente colocado País do Ártico.

A votação foi prolongada por meia hora após um prazo de 22:00 GMT na terça-feira em meio a alta participação de eleitores em várias das 72 assembleias de voto em toda a ilha rica em minerais, onde 40.500 pessoas eram elegíveis para votar.

Não houve pesquisas de saída, e uma contagem final da votação poderia levar entre três e cinco horas para concluir, disse a autoridade eleitoral da Groenlândia.

Os resultados oficiais não serão certificados por semanas, pois os boletins de voto chegarem à capital, Nuuk, de assentamentos remotos de barco, avião e helicóptero.

Imagens e videoclipes compartilhados nas mídias sociais mostraram que as pessoas na fila no gelo e na neve estão fora das assembleias de voto em Nuuk até 45 minutos antes de votar. No início do dia, longas filas também foram relatadas nos centros de votação.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump prometeu fazer a Groenlândia-um território semi-autônomo da Dinamarca-parte dos EUA, dizendo que é VITAL PARA INTERRAMENTOS DE SEGURANÇA US.

A vasta ilha, com uma população de apenas 57.000 pessoas, foi apanhada em uma corrida geopolítica pelo domínio no Ártico, onde as calotas de gelo derreti -se estão tornando seus ricos recursos de metais de terras raras mais acessíveis e abrindo novas rotas de remessa.

Primeiro Ministro da Groenlândia, Bourup mudo egerachamou a eleição no mês passado, dizendo que o país precisava se unir durante um “tempo sério”, diferente de tudo que a Groenlândia já experimentou.

Enquanto Trump foi franco sobre seu desejo de controlar a Groenlândiaa Rússia e a China também intensificaram a atividade militar na região do Ártico.

A Groenlândia é uma ex -colônia dinamarquesa e um território desde 1953. Ganhou alguma autonomia em 1979, quando seu primeiro parlamento foi formado, mas Copenhague ainda controla assuntos externos, defesa e política monetária e fornece pouco menos de US $ 1 bilhão por ano à economia.

Em 2009, a Groenlândia ganhou o direito de declarar total independência por meio de um referendo, mesmo que não tenha feito isso por preocupação que os padrões de vida caíssem sem o apoio econômico da Dinamarca.

Julie Rademacher, consultora e ex -consultora do governo da Groenlândia, disse que, desde o início, a campanha eleitoral se concentrou na raiva e frustração destinadas a irregularidades históricas do ex -governante colonial Dinamarca.

“Mas acho que o medo da abordagem imperialista dos EUA se tornou maior que a raiva em relação à Dinamarca”, disse Rademacher.

A Agência de Notícias da Reuters conversou com mais de uma dúzia de Groenlandeses em Nuuk, todos os quais disseram que favorecem a independência, embora muitos expressassem preocupação de que uma rápida transição pudesse prejudicar a economia e eliminar serviços de bem -estar nórdicos como assistência médica universal e escolaridade gratuita.

“Não queremos fazer parte dos EUA por razões óbvias; Healthcare e Trump ”, disse Tuuta Lynge-Larsen, funcionário do banco e morador de Nuuk, acrescentando que essa eleição foi especialmente importante.

Uma pesquisa em janeiro sugeriu que a maioria dos habitantes da Groenlândia apóia a independência, mas está dividida no tempo.