Família comemora 105 anos da idosa que criou 11 filhos pescando peixes em GO

No feriado do Dia do Evangélico, celebrado nesse sábado (30), serviços e pontos de lazer no Distrito Federal terão alterações no seu funcionamento. Veja as principais mudanças previstas para esta data.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saúde

Os atendimentos de urgência e emergência seguem normalmente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mantém a assistência 24 horas pelo telefone 192, assim como as emergências dos hospitais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião, que funcionam em plantão 24h.

Unidades básicas de saúde (UBSs) e centros de especialidades odontológicas (CEOs) estarão fechados tanto no sábado quanto no domingo (1º/12). No entanto, os prontos-socorros odontológicos estarão em funcionamento nos dois dias nos hospitais regionais da Asa Norte (Hran), Taguatinga (HRT) e Gama (HRG), com horário diferenciado. O Hospital da Asa Norte atende 24h, enquanto os outros funcionam das 7h às 19h.

As unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de tipos III e os Caps AD III (Álcool e outras Drogas) operam normalmente durante o feriado e o domingo, com acolhimento 24h, enquanto os Caps de tipos I e II, bem como o Caps Infantojuvenil (Capsi), não terão expediente. As farmácias de alto custo, por sua vez, estarão fechadas durante o fim de semana, com retorno das atividades na segunda-feira.

Os locais de vacinação estarão em operação apenas no sábado, com retorno ao funcionamento normal na segunda-feira (2). Confira os pontos de vacinação da Secretaria de Saúde (SES/DF).

Trânsito e mobilidade

Serviços de educação, fiscalização e engenharia de trânsito funcionarão em escala de plantão, porém o atendimento online do Departamento de Trânsito (Detran/DF) estará disponível, assim como o Portal de Serviços e o aplicativo Detran-DF Digital. Não haverá expediente administrativo na autarquia.

O transporte público segue com a tabela horária de sábado, sem alterações no horário do metrô, que operará das 5h30 às 23h30.

Segurança

A Polícia Militar (PMDF) operará ininterruptamente, com atendimento 24h pelo número 190. As delegacias da Polícia Civil (PCDF) funcionarão em regime de plantão 24h, incluindo as delegacias de atendimento à mulher (Deams) e as delegacias da Criança e Adolescente. As unidades de Central de Flagrante estarão abertas, incluindo várias delegacias, como a 1ª, 5ª, 6ª, 12ª, 13ª e outras. A PCDF também disponibiliza canais de atendimento para registro de ocorrências por meio de denúncia online; e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br; telefone 197, opção 0 (zero); e WhatsApp (61) 98626-1197.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) também atenderá emergências 24h pelo telefone 193. A Defesa Civil funcionará em plantão, com atendimento pelo 193 ou 199.

A Casa da Mulher Brasileira estará aberta 24h, oferecendo apoio psicossocial, humanizado e judicial. Por outro lado, os centros especializados de atendimento a mulheres (Ceams) e o Espaço Acolher estarão fechados no feriado.

Justiça e Cidadania

Não terão expediente o Na Hora e o Procon-DF. Já o atendimento urgente nos conselhos tutelares pode ser solicitado pelo telefone 125; e, para o Centro Integrado 18 de Maio, pelo 98314-0636, das 8h às 20h.

A Defensoria Pública do DF estará em plantão para casos urgentes, como pedidos de internação ou habeas corpus, com atendimento presencial no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa e também virtual, por WhatsApp (61 9 9359-0015) ou e-mail plantaodefensoria@gmail.com.

Água e energia

Os serviços da CEB Ipes de manutenção e registro de demandas ao público funcionam normalmente, 24h por dia. As equipes de operação e manutenção da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) também trabalharão normalmente. Não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios de atendimento da Caesb. Durante o sábado, os consumidores que precisarem da companhia podem ligar para a Central de Atendimento, telefone 115. Também podem solicitar serviços pelo WhatsApp 3029-8115.

Outra opção é usar o aplicativo da Caesb para celular ou entrar no site da companhia. No Portal de Serviços disponível no site ou na Central de Atendimento, é possível agendar.

Limpeza urbana

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) continuará com suas operações normalmente, incluindo a coleta de lixo e o funcionamento das usinas de compostagem e centros de reciclagem. As coletas convencional e seletiva seguirão o cronograma habitual, conforme disponibilizado no site do serviço.

Educação

As escolas públicas estarão fechadas durante este feriado.

Assistência social

Os restaurantes comunitários abertos serão os de Recantos das Emas, Planaltina, Sol Nascente/Pôr do Sol, Arniqueira, Itapoã, Varjão, Samambaia Expansão, São Sebastião, Sobradinho II, Paranoá e Brazlândia. Os demais estarão fechados.

Além disso, Centros Pop, Central de Vagas, unidades de proteção social e de acolhimento funcionam normalmente. Já as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Centro de convivência (Cecon) estarão fechadas no feriado.

Lazer

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília funciona normalmente, das 8h30 às 17h, mas vale lembrar que a bilheteria encerra a venda dos ingressos às 16h. Já o Parque da Cidade contará com serviço de segurança, vigilância e limpeza ativas. A administração do local estará fechada, assim como os centros olímpicos e paralímpicos (COPs) da capital federal.

As unidades de conservação (UCs) administradas pelo Instituto Brasília Ambiental funcionam normalmente no sábado. Confira abaixo a lista com os horários de funcionamento dessas unidades.

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul – das 6h às 18h

Parque Ecológico de Águas Claras – das 6h às 22h

Parque Ecológico Areal – 6h às 22h

Parque Ecológico da Asa Sul – 6h às 20h

Parque Distrital das Copaíbas – 6h às 18h

Parque Ecológico Cortado – 6h às 20h

Monumento Natural Dom Bosco – 6h às 20h

Parque Ecológico Ezechias Heringer – 6h às 22h

Parque Ecológico do Gama – 6h às 22h

Parque Ecológico do Lago Norte – 6h às 20h

Parque Ecológico Olhos d’Água – portão principal: 5h30 às 20h; portões laterais: 6h às 18h

Parque Ecológico do Paranoá – 6h às 20h

Parque Ecológico Península Sul – 6h às 18h

Parque Ecológico do Riacho Fundo – 6h às 18h

Parque Ecológico Saburo Onoyama – 6h às 18h

Parque Ecológico Sucupira – 6h às 18h

Parque Ecológico Três Meninas – 7h às 19h

Parque Ecológico Veredinha – 6h às 18h.

Com informações da Agência Brasília.