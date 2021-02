Flamenguistas aglomeram na comemoração de título no Canal

Sem máscaras e sem distanciamento social, vários flamenguistas resolveram ir ao Canal da Maternidade na noite desta quinta-feira, 25, comemorar o bicampeonato do Brasileirão.

A equipe rubro-negra, que chegou à última rodada dependendo apenas das próprias forças, assegurou o título mesmo com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo na noite de hoje (25), no Morumbi. Com o resultado, o time da Gávea ficou com 71 pontos, mas viu o Inter tropeçar contra o Corinthians e repetiu a dose de 2019.

Em imagens enviadas ao ac24horas, é possível constatar diversos flamenguistas sem máscaras e sem cumprir o distanciamento social. O claro desrespeito às normas das autoridades de saúde chamam atenção devido ao momento que o Estado do Acre vem enfrentando.

Desde o dia 1º de fevereiro, o Comitê Acre sem Covid-19 determinou a regressão do Estado à bandeira vermelha, consequentemente, o fechamento imediato dos serviços considerados não essenciais.

Na quarta-feira, 24, a AcreFlanáticos, maior torcida organizada do Flamengo no Acre, rechaçou qualquer tipo de comemoração e pediu aos torcedores responsabilidade devido ao momento de grave crise sanitária e social que o Acre atravessa.

“Permanecemos com nosso compromisso sempre com a vida, com a alegria e com a paixão que são características que tão bem representam o futebol.Somos uma nação e amanhã jogaremos juntos, com certeza, mas respeitando sempre a vida e as medidas sanitárias vigentes. Essa é a mensagem da maior do Acre. Vamos Flamengo!”, escreveu nas redes.