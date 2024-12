flexibilidade e gestão de riscos em tempo real

Ana Paula Xavier



O ano de 2024 foi marcante para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC), com avanços significativos que refletem o esforço conjunto das forças de segurança e os investimentos estratégicos realizados pelo governo. De acordo com dados do período de janeiro a novembro, o estado registrou uma redução de 26,15% nas mortes violentas intencionais (MVI), em comparação com o mesmo intervalo de 2023.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, enfatiza a importância desses investimentos: “Os recursos aplicados foram fundamentais para a diminuição dos índices de criminalidade e para a promoção de um ambiente mais seguro para todos os acreanos”.

Resultados positivos e desafios

Dos 22 municípios do estado, 14 apresentaram queda nos registros de MVI. Por outro lado, seis municípios, incluindo Capixaba e Xapuri, não registraram mortes violentas em 2024, indicativo positivo de progresso.

Rio Branco, a capital do estado, continua concentrando 47,83% das MVI, mas também apresentou uma redução de 24,51% em comparação a 2023. A diminuição é atribuída a uma combinação de esforços das forças de segurança, incluindo todo o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), composto pela Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Instituto Socioeducativo (ISE).

Integração das forças de segurança

A colaboração entre as forças de segurança foi um fator fundamental para alcançar tais resultados. O diretor operacional da Sejusp, coronel Atahaulpa Ribera, destaca que cada instituição desempenha papel vital na construção de um ambiente mais seguro. “A integração dos esforços é a chave para enfrentar os desafios da criminalidade no Acre”, diz.

Os dados também revelam que os homicídios representam 88,20% das mortes violentas no estado, com uma redução de 15,98% em relação ao ano anterior. Além disso, houve uma queda significativa nos latrocínios (66,67%) e nas mortes decorrentes de ação policial (30,77%). Os feminicídios também apresentaram uma diminuição de 20%, refletindo um esforço contínuo para combater a violência de gênero.

Avanços no Ciopaer e novas estruturas

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) celebrou 15 anos de atuação em 2024, destacando-se em resgates e operações que salvam vidas e combatem a criminalidade. Um relato emocionante foi o de Giuliana Santi, a primeira vítima a ser resgatada pelo Ciopaer, que expressou sua gratidão à equipe que salvou sua vida. “Esses 15 anos [desde o resgate] trouxeram muitas coisas maravilhosas para minha vida. Sempre que vejo um helicóptero, me emociono, porque sei que ele salvou a minha vida”, relata. Em 15 anos de atuação, o número de atendimentos em todos os municípios acreanos é de 1.500 resgates. Somente em 2024, foram mais de 60 horas de voo e mais de 40 missões até o momento.

Em 2024, o governo do Acre, por meio da Sejusp, deu início às obras da primeira Base de Aviação do Juruá, localizada em Cruzeiro do Sul, com um investimento de quase R$ 5 milhões. A nova estrutura visa expandir os serviços do Ciopaer, garantindo atendimento eficiente, especialmente em áreas de difícil acesso. A base beneficiará municípios como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, otimizando o tempo de resposta em operações de salvamento, patrulhamento e transporte de pacientes.

Combate ao tráfico e crime organizado

Nos últimos anos, o Acre tem enfrentado desafios significativos relacionados ao tráfico de drogas e ao crime organizado, especialmente em suas fronteiras com a Bolívia e o Peru. Para lidar com esses desafios, o Gefron foi criado há cinco anos e tem se destacado nas operações contra o tráfico de entorpecentes e contrabando. Desde sua criação, o grupo apreendeu 180 veículos, 1.392 munições e 171 armas de fogo, além de desmontar redes de tráfico de pessoas e realizar inúmeras prisões.

De acordo com o titular da Sejusp, o trabalho do Gefron em parceria com as demais forças que compõem o Sisp foi vital para a segurança pública, reforçando o controle nas fronteiras e garantindo a proteção das comunidades locais. “As operações têm sido intensificadas e, ao longo dos anos, o grupo, com todo o Sisp, tem ajudado a reduzir a criminalidade em todo o estado”, disse José Américo Gaia.

Capacitações e oportunidades

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Sejusp formou 80 alunos em Rio Branco e 27 em Cruzeiro do Sul, com o curso de Teleatendimento dos Serviços Emergenciais (190-193). O curso buscou capacitá-los com habilidades relevantes para o ingresso no mercado de trabalho, bem como para contribuir de forma significativa em situações de emergência e crises. Colaborando para uma resposta rápida e bem-estar da sociedade, 23 alunos já atuam no atendimento dos serviços emergenciais de segurança pública.

Além disso o Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps) ofereceu, em 2024, cerca de 53 cursos, contemplando aproximadamente 1.200 alunos, que puderam adquirir conhecimentos que vão desde análise criminal a capacitações sobre cerco eletrônico.

Investimentos estruturais, equipamentos e tecnologias

O Acre firmou acordo com uma empresa japonesa e se torna primeiro estado do Norte a usar inteligência artificial no combate à criminalidade. A tecnologia já demonstrou sucesso em outros estados e será implantada no Acre sem custos públicos. O acordo tem como objetivo integrar soluções tecnológicas avançadas às estratégias de segurança já existentes e aplicadas pela Segurança Pública do Estado , promovendo um ambiente mais seguro para a população. Com a utilização de sistemas de inteligência artificial, tornou-se possível analisar grandes volumes de dados em tempo real, identificando padrões de comportamento e potencializando a eficiência das operações policiais. Essas ferramentas auxiliam na previsão de crimes, no mapeamento de áreas de risco e na otimização do patrulhamento, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz às ocorrências.

O aplicativo Escola Segura foi uma das tecnologias criadas em 2024. Trata-se de um instrumento essencial de comunicação direta entre a comunidade escolar e as forças de segurança. Com ele, professores, alunos e funcionários poderão acionar rapidamente as autoridades em situações de emergência, facilitando o registro de ocorrências e promovendo um ambiente escolar mais seguro e propício ao aprendizado. As escolas Berta Vieira de Andrade e Lourival Pinho, de Rio Branco, são as escolas-piloto do projeto.

Também foi inaugurado o 2º Batalhão da Polícia Militar, reforçando a segurança pública no Segundo Distrito da capital. O investimento foi de quase R$ 3 milhões, e a nova instalação oferece uma estrutura moderna e funcional, incluindo salas para recepção, inteligência policial, análise criminal, arquivo, refeitório e administração. A infraestrutura contempla alojamentos masculinos e femininos, banheiros acessíveis (PNE), reserva de armas e almoxarifado, proporcionando melhores condições de trabalho para os policiais.

A Sejusp também realizou a entrega da sede do Conselho Penitenciário do Acre (Copen/AC), em Rio Branco. O espaço permitirá a atuação do conselho de maneira mais eficiente, promovendo um ambiente de trabalho adequado para o cumprimento das funções. A expectativa é que, com uma infraestrutura mais adequada, o conselho possa desempenhar ainda melhor o seu papel, contribuindo para um sistema penal mais justo, que assegure os direitos dos apenados e fortaleça ações voltadas à sua ressocialização.

Este ano foi de progressos significativos na Segurança Pública do Acre, impulsionado por investimentos estratégicos e pela colaboração entre diversas forças de segurança. “Embora desafios persistam, a redução nos índices de criminalidade e a implementação de novas estruturas e operações demonstram que, com união e determinação, é possível avançar em direção a um estado mais seguro para todos os acreanos. As ações contínuas e o comprometimento de todos os envolvidos prometem um futuro mais esperançoso e seguro para o Acre”, avalia o secretário de Segurança.

Visualizações: 3