Florada de ipês-roxos no Pantanal enche os olhos de beleza; vídeo

Um espetáculo de cores viralizou na internet depois de o engenheiro florestal Arthur Brasil compartilhar imagens lindíssimas de uma florada de ipês-roxos no meio do Pantanal, vista do alto.

Com uma coloração entre o roxo e o lilás, as árvores se destacam nas imagens feitas em drone, em parceria com o portal de divulgação científica, Florestal Brasil.

O ipê-roxo, também conhecido como piúva, é uma árvore símbolo do Pantanal. Durante esse período do ano, elas ficam com copas vibrantes e criam um contraste impressionante com o verde do bioma e o azul do céu. A natureza é perfeita!

Grandiosidade dos ipês

Vendo debaixo, talvez o fenômeno não seja tão incrível. Mas é só subir um drone para ficar de boca aberta!

Os tons de roxo se destacam com o céu azul ao fundo. Enquanto o drone gira, é possível ver a imensidão dessas árvores florindo.

O vídeo, além de ser uma verdadeira obra de arte natural, trouxe uma importante mensagem ambiental: a da conscientização.

Leia mais notícia boa

“Não temos outro planeta”

Os seguidores ficaram encantados e as mensagens eram em um tom só: é preciso proteger o planeta.

“Lindo! As maravilhas de Deus que devemos ter consciência e preservar. Não temos outro planeta para morar porque se continuarmos com esse comportamento destruindo, a raça humana também vai se extinguir. E aí, o que você vai fazer”, indagou um.

Outro, destacou a resiliência da natureza em meio a tantos desafios

“A força da superação da natureza é sem igual!”.

Árvore símbolo

O ipê-roxo é uma árvore de grande porte e pode atingir até 30 metros de altura.

A casca é espessa e rugosa e as folhas caem durante a estação seca.

O formato das flores, que se abrem no final do período seco, é bastante atraente para polinizadores, como abelhas e beija-flores.

O ipê-roxo também carrega um grande simbolismo para a cultura brasileira. Emblemática na região, a árvore, com suas flores marcantes, é símbolo do bioma Pantanal.

Contemple a beleza da natureza!





Leia Mais: Só Notícias Boas