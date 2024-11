Primeiro-ministro libanês pede a Israel que se comprometa com a trégua e se retire | Notícias sobre conflitos

O mundo da ópera foi abalado na manhã de 29 de novembro de 1924.

Giacomo Puccini, o compositor mais famoso de sua época, morreu em Bruxelas como resultado de uma cirurgia na garganta Câncer. Ou melhor, em decorrência do tratamento pós-operatório.

O coração do fumante inveterado de 66 anos revelou-se fraco demais para a radioterapia – uma tecnologia que ainda estava em sua infância há 100 anos.

Dez óperas em quarenta anos

Puccini compôs dez óperas durante suas quatro décadas de trabalho criativo.

Pelo menos sete deles estão entre os mais populares de todos os tempos, incluindo “Manon Lescaut”, “La Boheme”, “Tosca”, “Madame Borboleta,” “La fanciulla del West”, “Il Trittico” – e, claro, sua última e, para muitos, maior obra-prima, “Turandot”.

“La Boheme” era uma ópera sobre jovens, para jovens. É melhor executada por jovens cantores, como aqui em 1905 Imagem: akg-images/picture Alliance

Hoje em dia, as óperas de Puccini são encenadas mais de duas mil vezes por ano em todo o mundo, independentemente de guerras ou crises. Isto coloca o grande italiano muito à frente dos seus colegas Rossini e Vagner.

Só funciona por Verdi e Mozart são encenadas com mais frequência, mas deixaram para trás 28 e 21 óperas respectivamente, fazendo de Puccini, com sua obra surpreendentemente curta, o líder absoluto da indústria em termos puramente matemáticos.

Perfeccionista e trágico

“Sempre me perguntei por que Puccini faz tanto sucesso”, diz o musicólogo alemão Arnold Jacobshagen, cuja biografia de Puccini acaba de ser publicada.

“Sempre suspeitei que as razões do seu sucesso residiam na qualidade da música, e quanto mais eu olhava para isso, mais percebia que na verdade se devia à qualidade da música e não ao mau gosto do público. como muitas línguas maliciosas afirmam há muito tempo”, diz ele à DW.

Puccini teve sua descoberta em 1893 com sua terceira ópera, “Manon Lescaut”, e logo se tornou um dos artistas mais ricos e bem-sucedidos de seu tempo.

Três características principais do estilo de trabalho de Puccini podem ser identificadas como as razões do seu imenso sucesso. Por um lado, o compositor era um perfeccionista extremo, um mestre em “rigor e moderação”, segundo Jacobshagen.

Ou, como disse certa vez o próprio compositor: “Um bom músico deve ser capaz de fazer tudo, mas não dar tudo”. Maestros, cantores e, acima de tudo, músicos de orquestra agradecidos ainda admiram a precisão tecnológica de suas partituras até hoje.

A lendária diva Maria Callas desempenhou o trágico papel-título de Tosca 51 vezes Imagem: Robert Dear/AP Images/aliança de imagens

Além disso, o italiano tinha um talento incrível para o teatro. “Ao lado Willian ShakespeareGiuseppe Verdi e Henrique IbsenPuccini é o trágico mais representado no mundo”, diz Jacobshagen.

Em estreita colaboração com os seus libretistas meticulosamente seleccionados e com o editor Giulio Ricordi, a força motriz por detrás da marca Puccini, o compositor criou entrelaçamentos sempre novos de amor, sofrimento e morte com cada uma das suas óperas.

Em terceiro lugar, a música de Puccini tem uma capacidade única de falar ao ouvinte de uma forma dramática e imediata. Como observa o historiador musical Julian Budden: “Nenhum compositor se comunicava tão diretamente com seu público quanto Puccini.”

O descendente de uma dinastia musical

Muitas vezes são feitas comparações entre Puccini e João Sebastião Bach.

Tal como o grande compositor alemão, o italiano o gênio da ópera também veio de uma dinastia respeitada de músicos religiosos. A partir do início do século XVIII, os Puccinis moldaram a vida cultural de Lucca, na Toscana.

A impressionante linhagem dos ancestrais compositores de Puccini começa com Jacopo Puccini nascido em 1712 que foi organista da catedral e mestre de capela na República de Lucca.

Jacopo casou-se com uma cantora, a bela Angela Piccinini. Seu filho Antonio e o neto Michele eram os mestres de capela pelos próximos cem anos.

A cidade natal de Puccini, Lucca, homenageou-o com uma estátua Imagem: André Poling/IMAGO

O bisneto Giacomo, o futuro gênio da ópera nascido em Lucca em 1858, também cresceu entre músicos e trabalhou como organista aos quatorze anos.

Graças às suas raízes no mundo musical, ele teve a melhor educação possível e desde muito cedo encontrou seu caminho para as artes, embora isso o tenha levado além da música sacra e para a ópera.

Puccini e Mussolini: evitando o descrédito

O musicólogo Jacobshagen considera a comparação óbvia com Bach como sendo ideologicamente carregada.

“Os autores que primeiro traçaram esse paralelo o fizeram durante o período de Fascismo italiano e Nazismo alemão“, diz ele.

O objetivo era promover uma ligação cultural entre a Itália e a Alemanha, e “Puccini era um candidato ideal para ser associado a um dos grandes heróis do passado musical da Alemanha”.

Puccini, como muitos representantes da elite italiana do seu tempo, tinha uma certa simpatia pelo movimento fascista emergente e via Mussolini como um político que “finalmente traria a ordem”.

Houve também um encontro pessoal entre o compositor e Il Duce, por iniciativa de Puccini.

“Então talvez tenha sido um golpe de sorte o compositor ter morrido deste terrível câncer em 1924”, diz Jacobshagen à DW. “Porque caso contrário, dada a sua proeminência, certamente haveria muitas fotos no mundo mostrando-o com Mussolini”.

Isso teria sido suficiente para desacreditar o compositor geralmente apolítico a longo prazo.

Uma produção espetacular no Festival de Bregenz Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Puccini e as mulheres: um drama em si

Frágeis, mas fortes e determinadas – estas são as heroínas de Puccini que o mundo admira: Cio-Cio-San, Tosca, Mimi. Qualquer um que criou personagens femininas tão comoventes certamente entendia as mulheres. Mas ele também foi um grande algoz das mulheres.

“Puccini era certamente um homem atraente”, diz Jacobshagen.

Basta olhar alguns retratos do compositor para concordar: o toscano bem vestido parece nobre e gracioso.

A compositora austríaca Alma Mahler-Werfel chegou a pensar que Puccini era “uma das pessoas mais bonitas” que ela já tinha visto, um Don Juan, como um “cavalheiro inglês com sangue romântico”. Alma, ela própria uma beleza cobiçada, sabia do que estava falando.

Completando sua imagem arrojada, o compositor era um caçador apaixonado e um tecnófilo. Satisfazia a sua paixão com compras sempre novas de automóveis, barcos a motor e outras maravilhas do progresso, como um sistema de irrigação para o jardim da sua villa em Torre del Lago.

A casa de Puccini na Torre de Lago é agora um museu Imagem: Fabio Muzzi/ANSA/aliança de imagens

O belo gênio musical e com forte apelo sexual levou uma vida amorosa intensa e variada, sem muita consideração pelos que o rodeavam.

Somente depois de vinte anos de convivência e por insistência da família é que ele se casou com seu “amor principal”, Elvira Gemignani, mãe de seu único filho, Antonio. Numerosos casos e infidelidades ofuscaram esta relação antes do casamento – e ainda mais depois.

“Por muito tempo você me fez sua vítima, pisoteou meus bons e amorosos sentimentos por você, sempre insultando meus sentimentos como mãe e amante apaixonada”, escreveu Elvira ao marido.

Puccini, à esquerda, com a esposa, Elvira, e o filho, Antonio Imagem: Aliança Effigie/Leemage/imagem

O amor fracassado teve um clímax trágico: cheia de ciúmes, Elvira perseguiu uma empregada, Doria Manfredi, e levou o jovem de 23 anos ao suicídio. Elvira Puccini foi considerada culpada de denúncia e difamação de caráter em julgamento e foi libertada sob fiança pelo marido.

A “relação de Puccini com os temas da família e da parceria revela-se um tanto complexa”, é a avaliação discreta do seu biógrafo.

Puccini como profeta

“Ma il mio mistero è chiuso in me – Mas meu segredo está trancado dentro de mim”, canta Calaf na famosa ária “Nessun dorma”. No final, o segredo de Puccini também permanece trancado dentro dele.

A prova da grandeza da sua arte, porém, é a sua relevância para além do palco da ópera. Arnold Jacobshagen considera “Madama Butterfly” um “clamor contra a exploração sexual e o colonialismo”.

“Tosca” e ainda mais “Turandot” também devem ser entendidos como apelos contra a tirania e o governo arbitrário e são mais relevantes do que nunca hoje, na era da Donald Trump e Vladímir Putin.

O domínio de Puccini em chegar ao cerne da questão tem, portanto, também uma dimensão política e intemporal.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.