Foi engenheiro de sucesso no Brasil e nos EUA – 11/12/2024 – Cotidiano

O órgão que governa o futebol mundial, a FIFA, Arábia Saudita confirmada como país-sede da Copa do Mundo da FIFA na quarta-feira.

Faltando ainda uma década para o torneio, aqui está tudo o que você precisa saber sobre a edição de 2034 do maior evento esportivo do planeta.

A conquista da Copa do Mundo FIFA de 2034 para a Arábia Saudita foi uma surpresa?

Não. Para o processo de candidatura à Copa do Mundo de 2034, a FIFA invocou o seu princípio de rotação continental, acolhendo, portanto, apenas candidaturas da Ásia ou da Oceania.

De forma controversa, o órgão deu aos potenciais licitantes apenas um mês de atraso no ano passado para apresentar candidaturas, e o país anfitrião rival, a Austrália, rapidamente abandonou o interesse, alegando falta de tempo para fazer uma inscrição para o torneio.

Isso deixou a Arábia Saudita como única candidata desde outubro de 2023, abrindo caminho para que a Copa do Mundo fosse atribuída ao país do Oriente Médio.

Por que a Arábia Saudita se candidatou à Copa do Mundo?

Garantir a realização do Campeonato do Mundo FIFA de 2034 era uma parte central da estratégia económica “Visão 2030” do reino, liderada pelo governante de facto, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman.

A Visão 2030 tem três temas principais: uma sociedade vibrante, uma economia próspera e uma nação ambiciosa; a realização de uma Copa do Mundo na Arábia Saudita acelera enormemente a realização de todos os três.

Nos últimos anos, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita permitiu ao país aumentar rapidamente a sua influência no setor desportivo global, resultando em vários eventos profissionais de grande escala já a decorrer no país: LIV Golf Tour, Fórmula 1, Saudi Pro League football , Esportes de Combate (Boxe e MMA), Tênis ATP e WTA, e o famoso evento de rally do automobilismo Dakar.

A Arábia Saudita é o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo FIFA na região?

A Arábia Saudita se tornará a segunda nação do Oriente Médio a sediar o torneio quadrienal em 2034, 12 anos depois que o vizinho Catar sediou a edição de 2022.

Quantas nações participarão e onde serão disputadas as partidas?

A Copa do Mundo FIFA 2034 na Arábia Saudita verá o primeiro torneio com 48 seleções em um único país anfitrião.

As partidas serão realizadas em 15 estádios em cinco cidades-sede: Riad, Jeddah, Khobar, Abha e Neom.

O que há de único no torneio de 2034?

A Arábia Saudita apresentou planos para construir um estádio de futebol situado a 350 metros (1.150 pés) acima do nível do solo, num projecto de construção altamente ambicioso, vasto e futurista chamado Neom.

A cidade ainda não construída no noroeste do país só será acessível através de elevadores de alta velocidade e veículos sem condutor.

Quando a Arábia Saudita sediará a Copa do Mundo?

A FIFA disse que a candidatura saudita não indicou datas específicas para a Copa do Mundo, mas que colaboraria com as partes interessadas para “determinar o momento ideal” para o torneio, dado o clima quente do país.

Devido ao clima desértico da Arábia Saudita, é muito provável que o Campeonato do Mundo de 2034 seja adiado para o Inverno no Hemisfério Norte – tal como a FIFA fez com a edição de 2022 no vizinho Qatar, que realizou o evento entre finais de Novembro e meados de Dezembro.

Como as críticas ao histórico de direitos humanos da Arábia Saudita impactarão o torneio?

A atribuição do Campeonato do Mundo à Arábia Saudita tornará a questão dos direitos humanos um importante tema de debate. Não se sabe se alguma nação do futebol boicotaria o torneio de 2034.

Grupos internacionais de direitos humanos destacaram execuções em massa na Arábia Saudita e alegações de tortura, bem como restrições às mulheres sob o sistema de tutela masculina do país conservador. A liberdade de expressão é severamente restringida, com algumas pessoas condenadas a longas penas de prisão por publicações críticas nas redes sociais.

A Arábia Saudita é frequentemente acusada de “lavagem desportiva” – usar o desporto para desviar a atenção do seu registo de direitos.

O país negou as acusações de violações dos direitos humanos e afirma que protege a sua segurança nacional através das suas leis.

No início de Dezembro, a Human Rights Watch criticou o tratamento dispensado aos trabalhadores migrantes em projectos de construção na Arábia Saudita.

O grupo de defesa dos direitos humanos com sede em Nova Iorque relatou condições de trabalho que considerou serem “trabalho forçado”, mesmo em megaprojectos de alto perfil no centro do ambicioso programa de reforma económica Visão 2030 da Arábia Saudita.

Apesar das reformas da legislação laboral introduzidas em 2021, os trabalhadores migrantes afirmaram que continuam a depender dos seus empregadores para mudar de emprego ou deixar o país, um sistema que o grupo de direitos humanos descreve como explorador.