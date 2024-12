após um mês de greve, motoristas de ônibus ainda irritados e diálogo paralisado

Na rodoviária de Cergy-Pontoise, a rede urbana está paralisada em 5 de dezembro de 2024. MARIE PERSIDAT / LE PARISIEN / MAXPPP

Só podemos ver seus olhos, único pedaço de anatomia que não está coberto por um chapéu, um cachecol ou um par de luvas. São vinte e um deles, amontoados em cadeiras dispostas em círculo ao redor do fogo onde ainda arde um estrado de madeira. Esta terça-feira, 10 de dezembro, pela manhã, marca o 33º dia de greve dos motoristas de ônibus em Cergy-Pontoise (Val-d’Oise). Desde 7 de novembro, eles se reúnem em frente à estação de ônibus de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise), para protestar contra seu empregador, a empresa Francilité Seine et Oise (FSO).

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Concorrência nos transportes, entre promessas e riscos Leia mais tarde

Este conflito social tem as suas raízes na abertura à concorrência das linhas de autocarros nos subúrbios da grande Paris pela autoridade de transportes Ile-de-France Mobilités (IDFM), no âmbito dos regulamentos da União Europeia. Em 1 de janeiro de 2024, a empresa FSO do grupo Lacroix & Savac, escolhida pelo IDFM na sequência de um concurso, assumiu as linhas até então geridas pela Stivo no lado Cergy-Pontoise e pela Transdev no lado Conflans. (Yvelines). A operadora deve, portanto, desenvolver um novo acordo com os funcionários, passando de dois para um único setor.

É este acordo que desencadeia os protestos. O “ex-Stivo” preservar o seu salário de 2.400 euros líquidos mensais em média com bónus. Mas os novos motoristas, que chegaram desde que o sector foi assumido pela FSO, assinam o seu contrato por 1.490 euros. “Recebem 13,70 euros por hora, enquanto em 1998, quando entrei na empresa, recebiam 15 euros por hora”, respira Cyrille Mauger, delegado sindical da Force Ouvrière (FO), que acaba de completar 33 anose noite no local do piquete.

Patrick Valet, motorista há quatorze anos, em frente à rodoviária de Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise), 10 de dezembro de 2024.

Mehdi, 31 anos, é um dos “novatos”. Apenas cinco meses após sua chegada, ele considerou renunciar. “Passo aqui de um salário de 2.500 euros como motorista temporário para 1.450 euros com contrato permanente. Meu banqueiro está com raiva e eu também”, ele exasperou. O jovem motorista também denuncia o “dias cortados” recorrente. Se não tivesse entrado em greve na terça-feira, Mehdi teria trabalhado das 6h às 9h30 e depois das 15h às 19h45. “Não recebo entre as 9h30 e as 15h enquanto os antigos Stivos, sim, ele continua. Levanto às 4h45 e vou para casa às 21h por causa do trânsito, não é uma vida. »

Patrick Valet, motorista há quatorze anos, que é um dos veteranos, afirma ter perdido “Salário de 200 euros” desde que o FSO assumiu o setor. Em sua folha de plantão, que lista minuto a minuto sua jornada diária, está escrito que ele deverá trabalhar das 5h42 às 12h39 desta quarta-feira, 11 de dezembro. “O prémio refeição é acionado a partir das 12h40, pelo que perco 9 euros de bónus por menos um minuto de trabalho”, ele explica em um tom desiludido. “Se houver aberrações como esta, podemos conversar sobre elas e encontrar soluções. Podemos ter perdido coisasreconhece Stéphane Bonnaud, diretor de desenvolvimento da Lacroix & Savac.

Você ainda tem 47,17% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.