Foram 238 casos de contaminação do vírus nas últimas 24 horas. Do total de infectados, 10.117 estão curados.

Aumento foi em mais de 2 mil casos comparando o primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado.

O município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, enfrenta um crescimento em mais de 2 mil casos de dengue no primeiro semestre deste ano se comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2019, foram contabilizados 261 casos da doença. Já neste ano, no mesmo período, são contabilizados 2,5 mil registros.