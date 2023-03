VÍDEO: imagens aéreas mostram capital do Acre alagada

Usuários podem acessar serviços pelo link seguro https://www.tjac.jus.br/ouvidoria; canais de contato, formulários, atendimento por IA e outras ferramentas estão disponíveis na página

Com o objetivo de tornar a navegação dos usuários mais atrativa, fácil e intuitiva, a página da Ouvidoria do Poder Judiciário do Estado do Acre ganhou novo layout nesta semana.

O novo sítio destaca a entrada em funcionamento da Maia, o chatbot que agora está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para receber as reclamações, observações, sugestões e até mesmo elogios dos cidadãos utilizadores dos serviços da Justiça com recursos de Inteligência Artificial (IA). Um banner localizado no canto esquerdo da página apresenta um QR Code para que, ao apontar a câmera de um celular com IOS ou Android, o usuário seja direcionado ao atendimento pela Minha Assistente de Inteligência Artificial.

No campo central da página, está a apresentação da Ouvidoria e suas funções como órgão responsável por ouvir as demandas da sociedade e encaminhá-las à Administração para que possam ser consideradas e absorvidas para a melhoria e aperfeiçoamento dos serviços do Poder Judiciário.

Já ao lado direito, os usuários vão encontrar os diversos outros canais de atendimento que a Ouvidoria disponibiliza, além da MAIA, como e-mail, teleatendimento, endereço para envio de cartas e atendimento pessoal, disk corrupção, formulário eletrônico para denúncias, entre outros.

Também receberam cores destacadas os botões de acesso rápido aos serviços de informação e carta de serviços ao cidadão, perguntas frequentes, bem como o link para avaliação dos serviços da Ouvidoria, uma forma de estimar o grau de satisfação dos usuários.

Estão disponíveis ainda, na página, relatórios e o link para atendimento pela Ouvidoria da Mulher, serviço disponibilizado no último mês de dezembro com o intuito de servir como um canal de escuta ativa destinado ao recebimento de demandas dirigidas ao Poder Judiciário do Estado do Acre relacionadas a atos de violência contra as mulheres.

Para acessar a nova página da Ouvidoria do Poder Judiciário do Estado do Acre acesse o link seguro: https://www.tjac.jus.br/ouvidoria. Se preferir, você também pode ligar para o número 0800-721-3040 ou mandar um oi para a MAIA pelo (68) 99940-8024 (WhatsApp). Participe, dê sua opinião, faça sua sugestão, reclame, elogie, nos deixe ouvir sua voz. Você, cidadão usuário dos serviços da Justiça, é nosso principal parceiro na construção de um Poder Judiciário cada vez mais célere, moderno e conectado aos anseios da sociedade. Por Gecom TJAC