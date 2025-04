Fragilidade de Lula é tamanha que impede retaliaçã...

Daniel Pereira

O presidente Lula assumiu o terceiro mandato ciente de que teria dificuldade na relação com o Congresso. Basicamente, por dois motivos. Primeiro, os partidos de esquerda elegeram bancadas minoritárias na Câmara e no Senado. Segundo, porque os congressistas, empoderados nos últimos anos, garantiram cerca de 50 bilhões de reais anuais em emendas parlamentares e, assim, deixaram de depender do Poder Executivo para destinar verbas a seus redutos eleitorais.

Numa tentativa de driblar o problema, Lula contemplou legendas de centro na formação do ministério, distribuindo três pastas para o MDB, três para o PSD e três para o União Brasil. Meses depois, ainda acomodou o Republicanos e o PP, que também levou de lambuja a Caixa. Essas concessões renderam frutos, e o governo conseguiu aprovar o novo marco fiscal, a reforma tributária e outros pontos da agenda econômica.

Apesar disso, a relação entre Palácio do Planalto e Parlamento nunca foi de harmonia. Havia, pelo contrário, queixas de lado a lado, com o presidente alegando ter entregado mais do que queria, e o Centrão reclamando por ter recebido menos do que gostaria. O ruído era evidente — e a conta uma hora chegaria.

Sucessão de reveses

Neste mês, o presidente sofreu duas derrotas importantes na Câmara. No último dia 14, a oposição protocolou um requerimento com pedido de urgência ao projeto que prevê anistia aos acusados de tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. O documento foi assinado por 262 deputados, cinco a mais do que o mínimo necessário, e a maioria dos signatários é filiada a siglas do Centrão que têm cargos no governo.

Dos 59 deputados do União Brasil, por exemplo, 41 aderiram à ofensiva oposicionista. A articulação política de Lula estrilou e até espalhou o boato de que demitiria os afilhados políticos dos deputados que endossaram o requerimento de urgência, mas nada fez. Veio, então, mais uma revés, com a recusa do líder do União Brasil, Pedro Lucas Fernandes, de assumir o Ministério das Comunicações, depois de ser anunciado para o cargo pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Mais uma vez, governistas divulgaram a versão de que o União Brasil poderia ser penalizado, em razão da recusa de Fernandes, com a perda do Ministério do Turismo, cobiçado pelo PSD. De novo, nada aconteceu. E não aconteceu porque Lula não tem, neste momento, força política para retaliar. O presidente enfrenta crise de popularidade e de confiança entre agentes econômicos. Além disso, vários líderes do Centrão cogitam debandar de vez para a oposição. Só não o fazem agora porque não querem abrir mão das benesses da máquina pública.

Resignação com a base “aliada”

Experiente, Lula sabe que não tem como bater de frente com o Centrão. Ele depende dos votos do grupo para aprovar projetos nos quais apostas para melhorar a sua imagem, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000 reais mensais. O presidente também precisa manter em sua órbita caciques de partidos de centro que podem apoiá-lo em 2026, numa eleição que promete ser tão acirrada quanto a passada. Ao petista, por mais contrariado que esteja, não resta alternativa senão aceitar eventuais afrontas calado.