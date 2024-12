França e Alemanha em crise; como isso afetaria a economia da UE? | Guerra Comercial

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, em Washington, em 12 de dezembro de 2024. KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Isso vem acontecendo há semanas. E ninguém sabe de onde eles vêm. Grandes drones com luzes piscantes e seus rotores distintos foram relatados por residentes em vários locais de Nova Jersey, perto de Nova York, na costa leste dos EUA. Imagens filmadas em celulares circulam nas redes sociais, acompanhadas de comentários por vezes angustiantes.

“É muito preocupante que eles tenham sido vistos… sem explicação. Isso pode ser alarmante”diz Sam Lugo, 23, que trabalha em uma academia do condado de Bergen e liga para o caso “muito”.

No X, Gus Seretis diz que os tem “visto todas as noites desde o Dia de Ação de Graças”28 de novembro. “Eles são menores que o meu Jeep. Eles pairam na altura da árvore ou um pouco mais alto.” ele disse, descrevendo esses aviões como aviões pequenos demais para um piloto e prometendo “Atire em um deles se ele estiver baixo o suficiente”.

Quatro senadores alertam Washington

O caso cresceu: a Casa Branca foi alertada, o FBI e a segurança interna foram contactados e os políticos exigem explicações. Os quatro senadores dos estados de Nova Jersey e Nova Iorque assinaram uma carta conjunta à atenção do FBI, do Ministério da Segurança Interna e da autoridade aeronáutica, insistindo no facto de estes drones “visto à noite, preocupando tanto os moradores quanto as autoridades locais”.

” Alguns (drones) foram vistos manobrando perto de locais críticos e sensíveis, incluindo tanques e instalações militares”.especifique os quatro senadores.

A preocupação surge em parte porque os objetos voadores foram inicialmente avistados perto do Picatinny Arsenal, um centro militar de investigação e produção dos EUA, e acima do campo de golfe do presidente eleito Donald Trump, em Bedminster.

O número de avistamentos aumentou nos últimos dias, embora as autoridades afirmem que a maioria dos objetos vistos podem ser aviões, e não drones. Também é possível que o mesmo drone tenha sido reportado mais de uma vez.

Rumores de ameaça de Teerã foram descartados

Quinta-feira, 12 de dezembro, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, levantou o assunto na Casa Branca. Não há “nenhuma evidência de que os drones relatados representem uma ameaça à segurança nacional ou pública, ou que haja uma ligação estrangeira”ele disse.

Contradizendo alguns testemunhos, sublinhou: “Não fomos capazes de corroborar os avistamentos visuais relatados. Pelo contrário, parece que muitos dos avistamentos relatados são, na verdade, de aeronaves pilotadas operando legalmente”.. E para especificar: ele “não há avistamentos de drones relatados ou confirmados em espaço aéreo restrito”isto é, proibido ou controlado. Ele acrescentou que a Guarda Costeira dos EUA não descobriu qualquer envolvimento estrangeiro de embarcações costeiras.

Um porta-voz do Pentágono já havia rejeitado as afirmações do deputado republicano Jeff Van Drew na Fox News, segundo as quais Teerã estava por trás do voo dos drones: “Não há nenhum navio iraniano na costa dos Estados Unidos e não existe a chamada nave-mãe lançando drones em direção aos Estados Unidos”.