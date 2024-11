Franca em festa: mais de 100 atrações para celebrar a nova unidade do Sesc!

Fotos (da esq. para dir.) – Teresa Cristina (crédito: Ariel Cavotti); Maurício Machado e Osmar Prado de “O Veneno do Teatro” (crédito: Priscila Prade); Carlinhos Brown (crédito: Roncca)

Entre 28/11 e 1/12 mais de 100 atrações gratuitas para todos os públicos apresentam a potencialidade da ocupação cultural e esportiva e a convergência de todos os programas do Sesc. Na música, destaque para os shows de Teresa Cristina e Carlinhos Brown; em teatro, espetáculos com Osmar Prado e Cacá Carvalho; montagem de dança com a Cia. Cisne Negro; exposição com obras de Abdias Nascimento e muito mais.

No esporte, a presença dos campeões olímpicos do vôlei de praia Ana Patrícia e Alisson Cerutti, dos medalhistas paralímpicos no atletismo Jerusa Geber e Petrúcio Ferreira; Fabi Alvim do voleibol; Janeth e Magic Paula do basquete, e Poliana Okimoto da natação.

Na abertura do Sesc Franca, a unidade receberá nomes que marcaram a história nas artes e no esporte brasileiro, além de expoentes da nova geração. Eles farão parte do conjunto de atividades que acontecem de quinta a domingo. Entre 28 de novembro e 1 de dezembro, o público poderá desfrutar de uma série de atos performáticos de convivência artística e esportiva, com atividades para todos os públicos acontecendo simultaneamente em diferentes espaços da nova unidade do Sesc no estado – a maior do interior paulista. A entrada é livre e a programação gratuita estará distribuída ao longo de todo o período.

Serão mais de 100 atividades que refletem a diversidade e a identidade cultural da região e do país, e que promovem inclusão e convivência por meio de ações culturais e educativas. A programação reúne shows, espetáculos de teatro, dança e circo, exposição de artes visuais, atividades de literatura, cinema em realidade virtual, instalações e vivências em tecnologias e artes, além de cursos, oficinas e bate-papos sobre alimentação, cidadania, meio ambiente e saúde bucal. Uma junção dos programas do Sesc. Para algumas atividades será necessária a retirada antecipada de ingressos.

A Comedoria também estará aberta, com opções de alimentação adequada e saudável. E o público que visitar o Sesc Franca poderá levar sua garrafinha de água: as unidades do Sesc em todo o estado oferecem, gratuitamente, água de qualidade para o consumo, à vontade nos bebedouros e purificadores espalhados por toda a unidade.

Para o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclecio Massaro Galina, será um momento de celebração: “Com muita alegria, convidamos todos para participar desse momento de convívio, fruição e engajamento, que marca os primeiros passos do Sesc Franca. Pretendemos gestar um espaço físico e simbólico dedicado ao exercício da cidadania e, por consequência, à promoção da diversidade cultural”, destaca. E complementa: “As atividades procuram oferecer um panorama das ações nas diversas áreas com as quais o Sesc se envolve”.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO INAUGURAL

Serão quatro dias com atividades ao longo de todo o período acontecendo simultaneamente em diferentes espaços da unidade. O público terá livre circulação para entrar e sair quando quiser e poderá assistir e vivenciar experiências nas mais diversas linguagens artísticas e esportivas. O teatro vai receber shows musicais, espetáculos de teatro, dança, circo e atividades de literatura.

Artes visuais

O Sesc Franca abre as portas celebrando a história e a cultura afro-brasileiras com a exposição Abdias Nascimento – O Quilombismo: Documentos de uma Militância Pan-Africanista. A mostra é fruto de uma parceria com o Instituto Inhotim e o Ipeafro e presta uma homenagem a Abdias Nascimento, nascido em Franca e considerado um dos grandes intelectuais afro-brasileiros do século XX. A curadoria é de Elisa Larkin Nascimento e Julio Menezes Silva (Ipeafro) e Douglas de Freitas, Deri Andrade e Lucas Menezes (Inhotim) e a exposição fica em cartaz até junho de 2025.

Quinta-feira – 28/11

Música

O Fat Family faz show que apresenta arranjos contemporâneos para os hits consolidados em sua trajetória. As irmãs Suzete, Kátia e Simone Cipriano se apresentam no teatro às 13h45. Mais tarde, às 19h30, quem sobe ao palco é a cantora, compositora e sambista carioca Teresa Cristina. A artista apresenta repertório que percorre momentos de sua carreira, com destaque para o samba e sua diversidade. A retirada de ingressos acontece no dia da atividade, a partir das 14h, no Foyer do Teatro, e a distribuição é limitada a dois ingressos por pessoa.

As irmãs do Fat Family. Foto: Murilo Amâncio.

Dança

A companhia Cisne Negro apresenta Ziggy – Tributo a David Bowie. Inspirada na discografia do cantor britânico e coreografada por Mário Nascimento, a obra celebra a diversidade artística do músico, ator e compositor. O espetáculo acontece às 15h30 no teatro.

O Grupo de Dança Cultural do Alto Rio Negro, do Amazonas, faz uma apresentação de Mawako, Cariçú, Kapiwaya e Ñahsã Bahsá, danças tradicionais de povos do noroeste amazônico, da Terra Indígena Alto Rio Negro. De 28 a 30/11 e 1/12, quinta a sábado, às 15h, domingo, às 14h, na Praça.

Teatro

Na intervenção cênica Abre Alas: Negritude Franca em Festa, Abdias Nascimento convida todas as pessoas para a abertura das portas do Sesc Franca. Com Os Inventivos, Diáspora Produções e Grupo Corpo Negro, na quinta (28), às 10h e 12h30, na sexta (29), às 10h, e no sábado (30), às 10h, na Escadaria da entrada da unidade.

Literatura

Na leitura dramática Saravá – Homenagem a Carlos de Assumpção, artistas de diversas linguagens prestam uma homenagem ao poeta idealizador do Sarau Protesto. Com Carlos de Assumpção, Fabiana Cozza, Oswaldo de Camargo, Mel Duarte, Abrahão Costa, Roger Cipó e Batuque de Umbigada e direção de Sidney Santiago, na quinta (28), às 12h, no Teatro.

Cinema em Realidade Virtual

A experimentação proporciona uma imersão em conteúdos narrativos audiovisuais. A partir dos filmes “A Linha” e “Amazônia Viva”, o espectador torna-se protagonista e a narrativa é construída à medida que os óculos são direcionados para diferentes pontos do filme em 360 graus. De 28/11 a 1/12, com sessões a partir das 12h, na quinta-feira, e das 10h, de sexta a domingo, na Sala de Múltiplo Uso 4.

Tecnologias e Artes

Na vivência Dá Jogo! Varanda dos Jogos Digitais e Analógicos, diversos jogos digitais e de tabuleiro ficam à disposição do público, que poderá criar novos jogos com o uso de carimbos. De quinta (28/11) a domingo (1/12), durante toda a tarde, na Varanda de Múltiplo Uso.

Alimentação

Na intervenção De Olho na Comida, os artistas da Cia. do Núcleo mostram ao público, com o auxílio de uma lupa, os ingredientes dos alimentos embalados e reforçam a importância da alimentação saudável, que privilegia alimentos in natura e minimamente processados. A atividade será realizada na Comedoria, na quinta (28) e sexta (29), em quatro horários a cada dia.

Esporte e Atividade física

Magic Paula e Janeth, campeãs do Basquete, e Ana Patrícia, ouro no vôlei de praia em Paris, estão na programação do Sesc Franca.

Na quinta-feira (28), ao meio-dia, a Seleção Brasileira Campeã do Mundial de Basquete de 1994, representada pelas armadoras Janeth, ‘Magic’ Paula e Helen, e as pivôs Alessandra e Roseli, participam de um jogo de exibição contra a equipe feminina Master de Franca, no Ginásio da unidade.

No mesmo horário, acontece outra partida de exibição, dessa vez do futebol feminino, que reúne as ex-atletas Milene Domingues, a “Rainha das Embaixadinhas”, e Formiga, única jogadora de futebol a participar de sete Copas do Mundo, e a equipe feminina de Franca.

Para os adeptos da natação e maratona aquática, haverá uma aula aberta com Poliana Okimoto, a primeira brasileira a conquistar medalha olímpica na natação feminina, levando o bronze nas Olimpíadas do Rio em 2016. A vivência ocorrerá na quinta (28), às 14h, e na sexta (29), às 10h30, na piscina semiolímpica do Sesc Franca. Os participantes terão a oportunidade de aprender e aprimorar técnicas de nado.

Os medalhistas paralímpicos de atletismo Jerusa Geber e Petrúcio Ferreira ministram uma atividade também na quinta (28), às 15h30, de vivência com os fundamentos da modalidade esportiva por meio de histórias e experiências dos atletas. A apresentação será no campo da unidade. No mesmo horário, nas quadras de areia ao lado, o público interessado no vôlei de praia terá a oportunidade de jogar ao lado dos campeões olímpicos Ana Patrícia, ouro em Paris 2024, e Alisson, ouro na Rio 2016.

Turismo Social

Atividades que valorizam a história, a cultura, a natureza e as pessoas de cada região, com roteiros que investigam as peculiaridades das cidades e incluem circuitos a pé, passeios de um dia, viagens e atividades que podem acontecer no ambiente virtual ou na própria unidade. O público que for ao Sesc Franca poderá viver uma experiência intimista a partir de registros fotográficos na intervenção Monóculos Fotográficos, de Roger Sassaki, que acontece na quinta (28) e sexta (29), das 12h às 14h, na Varanda de Múltiplo Uso. Também poderá receber cartões com Paisagens Postais de Franca das mãos do coletivo As Rutes na vivência Cartão Portal, às 12h30, às 14h e às 16h da quinta (28) em diversos espaços.

Meio ambiente

Na quinta (28), às 15h30, acontece a vivência Recuperando Minhas Plantas. A atividade aborda os desafios do cultivo de jardins, identificando pontos de atenção quanto a cuidados, modo de cultivo e resiliência das plantas, e será ministrada pelo coletivo Florar Educação & Sustentabilidade, na Alameda da Unidade. Em Colinas com óculos 3D, uma experiência em realidade mista onde a Natureza, a Civilização e o Cerrado, personificados, estimulam reflexões em uma narrativa poética. A atividade acontece de quinta (28/11) a domingo (1/12), no período da tarde, terminando às 17h, na Sala de Múltiplo Uso 2. No espaço poético-investigativo Narrativas do Cerrado, o público será convidado a encontros com fenômenos naturais por meio de múltiplas linguagens, experienciando assim a diversidade do Cerrado, de seus processos, gestos, ciclos, seres e paisagens, pelo olhar da ciência e da arte. De 28/11 a 1/12, quinta, das 12h às 18h30, sexta a domingo, das 10h30 às 18h, na Sala de Múltiplo Uso 2.

Sexta-feira – 29/11

Circo

Com muita palhaçaria, o espetáculo Memoráveis Histórias Notáveis retrata as ações dos Palhaços Sem Fronteiras e suas aventuras vividas em áreas de risco e de instabilidade. O grupo se apresenta às 11h no palco do teatro.

Música

Nascida na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, a artista e ativista Djuena Tikuna se apresenta no teatro, às 12h45. A primeira indígena a protagonizar um espetáculo musical no Teatro Amazonas e pioneira em cantar o hino nacional em sua língua materna, ela terá a companhia da sanfoneira Paola Gibram.

Dança

O grupo Gumboot Dance Brasil interpreta Yebo, um espetáculo de dança de botas de borracha, cujo estilo surgiu no século 19, na África do Sul, e conta histórias de trabalhadores das minas de ouro e carvão. As batidas das botas criam um clima percussivo que une movimento e sonoridade. O público confere a apresentação na sexta (29), às 14h30, no teatro.

Teatro

No espetáculo O Veneno do Teatro, um ator – papel de Maurício Machado – é convidado por um excêntrico Marquês – personagem de Osmar Prado – para interpretar uma peça. Mas o Marquês, em um jogo psicológico, passa a controlar o ator e revela-se um psicopata capaz de qualquer coisa para atingir seu objetivo. A direção é de Eduardo Figueiredo. Única apresentação no Sesc Franca: sexta (29), às 19h30, com retirada de ingressos no mesmo dia, a partir das 14h, no Foyer do Teatro, com distribuição limitada a dois ingressos por pessoa. Classificação: 12 anos.

Na sexta (29), às 10h30, o grupo Batuque de Umbigada de Tietê faz um passeio pela tradição cultural afro-brasileira que é o batuque de umbigada, conhecido como tambu ou caiumba, cuja origem bantu se desenvolve no país desde o período escravista. Mais tarde, às 17h30, a cantora e compositora baiana Nega Duda apresenta seu samba de roda, tradicional estilo musical afro-brasileiro que mescla referências do culto aos orixás e caboclos à capoeira. Ambas as intervenções artísticas acontecem na Área de Convivência.

Sábado – 30/11

Circo

Em 13 cenas independentes, o espetáculo Dinossauros do Brasil faz referência a alguns dos dinossauros que foram encontrados no país e percorre histórias que chegam aos dias atuais. O grupo Pia Fraus sobe ao palco às 11h, no teatro.

O espetáculo Dinossauros do Brasil, do grupo Pia Fraus. Foto: Jackson Iris.

Música

O trio Tuyo, formado por Lilian Soares, Layane Soares e Jean Machado soma beats complexos a toques orgânicos, vocais harmônicos e letras intimistas. O show acontece às 12h45, no teatro. À noite, o cantor, compositor, arranjador e multi-instrumentista baiano Carlinhos Brown apresenta um repertório de músicas que marcaram a sua trajetória. O show tem início às 19h30, no ginásio. A distribuição de ingressos neste dia começa mais cedo, a partir das 11h, no Foyer do Teatro, com limitação de até dois ingressos por pessoa. Capacidade: 3 mil lugares.

Literatura

Na intervenção Poesias ao Vento, os artistas da Cia. do Liquidificador circulam com balões coloridos e instrumentos musicais. Dentro de cada balão há um poema, música ou conto que será apresentado ao público a cada escolha. A atividade acontece no sábado (30), às 12h30 e às 17h30, no Vão da unidade.

Esporte e Atividade física

No sábado (30), os entusiastas do voleibol poderão jogar ao lado de atletas da Seleção Brasileira. Entre eles estão o jovem Darlan Souza, oposto do Sesi-Bauru; a bicampeã olímpica e comentarista Fabi Alvim, conhecida como Fabizinha; Anderson Rodrigues, técnico campeão da última Superliga e recentemente anunciado como treinador da Seleção Brasileira Sub-21 Masculina, além de ex-jogador que obteve ouro em Atenas 2004 e prata em Pequim 2008; e a ponteira Tiffany Abreu, do Osasco. A atividade acontecerá das 10h30 às 13h30, no Ginásio.

Jovens

No Ritmo K-Pop, o grupo de dança de São José do Rio Preto se dedica ao K-cover e ao universo K-pop e propõe uma apresentação repleta de dança, energia e uma cronologia completa do K-pop, desde seu início até os dias de hoje. Com Grupo YongHang, sábado (30/11), às 12h, e domingo (1/12), às 13h, na Área de Convivência.



Trabalho Social com Pessoas Idosas

Pelo programa pioneiro do Sesc São Paulo criado em 1963 e voltado para pessoas com mais de 60 anos e pessoas interessadas pela temática do envelhecimento, o ator, diretor e dramaturgo Cacá Carvalho apresenta o espetáculo Leitura 70!. Em cena, um personagem reflete sobre o tempo vivido, as experiências da passagem do analógico para o digital e os desafios de adequação diante da velocidade do mundo atual. A apresentação, voltada ao público maior de 60 anos, acontece no sábado (30), às 14h30, no teatro.

Turismo Social

Com uma máquina de escrever, tintas e pincéis, escritor e ilustrador transformam memórias do público em poemas ilustrados. Relembrando histórias de viagens, o resultado é um cartão postal personalizado. A vivência Viagens Ilustradas, com Daniel Viana e Ronaldo Grillo, acontece no sábado (30/11) e no domingo (1/12), das 10h30 às 13h30, em diversos espaços da unidade.

Domingo – 01/12

Música

A Orquestra Modesta apresenta Canções para Pequenos Ouvidos com um maestro, palhaços e arranjos modestos. A premissa é a simplicidade da música feita por palhaços, com letras que conduzem o público em uma viagem por memórias afetivas comuns da infância. O show está marcado para as 11h, no teatro. Na sequência, às 12h45, o MC francano Matuto S.A apresenta repertório que mescla a viola caipira ao rap, reggae, funk e jazz, com letras que refletem sobre a cidade e falam de amor, de esperança e do poder da arte.

Mais tarde, às 16h15, quem sobe ao palco é a Orquestra Afrikana. A primeira orquestra africana do Brasil, composta por percussionistas africanos que migraram para o país, apresenta a ancestralidade da arte e da cultura de suas regiões de origem, por meio de tambores e instrumentos de cordas. Às 17h30, na Área de Convivência da unidade, acontece uma viagem musical pela história de Thobias da Vai-Vai, expoente do carnaval paulistano que, junto à Escola de Samba Vai-Vai, apresenta e comenta sambas-enredo dos carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Dança

Ambientado no universo da mágica e ao som da guitarra ao vivo, o espetáculo Para Todos os Seguintes, com a Key Zetta & Cia, convida as crianças de todas as idades para mergulharem na intensidade da dança. A apresentação acontece no domingo (1), às 14h30, no teatro.

Crianças

Indígenas Kariri-Xocó ministram uma oficina em que crianças e pessoas adultas são convidados para montar e decorar uma maraca, um dos instrumentos musicais indígenas mais conhecidos. A atividade acontece no domingo (1/12), às 13h, no Espaço de Brincar.

Esporte e Atividade física

As medalhistas olímpicas Flávia Saraiva e Júlia Soares compartilham experiências e conquistas, além de realizar demonstrações na Apresentação e Vivência de Ginástica Artística que acontece no domingo (1/12), às 15h e 18h30, no Ginásio.

A ginasta Flavia Saraiva. Foto de Daniel Vorley.

A PROGRAMAÇÃO COMPLETA com os horários e locais das atividades, está disponível no Portal do Sesc São Paulo: sescsp.org.br/franca

SERVIÇO

Inauguração Sesc Franca

Endereço: Av. Doutor Ismael Alonso Y. Alonso, 3071. Jardim Piratininga II, Franca – SP.

Data: 28 de novembro a 01 de dezembro, quinta a domingo

Programação gratuita.

​​​Horários de funcionamento nos dias de inauguração

Quinta a domingo, das 10h às 18h30; sendo que quinta, sexta e sábado haverá programação começando às 19h30, só permanecendo na unidade quem retirou ingresso para esta atividade

Horários de funcionamento a partir de 03 de dezembro

Terça a sexta, das 9h às 21h30; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30

Linhas de ônibus partindo do Terminal Urbano com destino ao Sesc Franca

118 – Jd. Seminário/Rodoviária

119 – Residencial José di Carlos

129 – Jd. Seminário/Rodoviária

131 – Circular 2

133 – Linha Direta Sul

135 – Linha Direta Leste