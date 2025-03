France Voices ‘Shock’ nas chamadas dos EUA para abandonar os programas DEI – DW – 31/03/2025

israelense A polícia disse na segunda -feira que eles prenderam dois de Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu’s Auidores mais próximos, Jonatan Urich e Eli Feldstein, por suspeita de laços ilícitos com o governo do Catar.

As prisões na segunda -feira marcam um desenvolvimento no que a mídia local apelidou de “Qatargate” – uma investigação investigando potencial influência estrangeira, violações de segurança nacional e má conduta política.

Logo após as prisões, o próprio Netanyahu foi convocado pela polícia para seu escritório em Jerusalém. Ele deixou seu julgamento em andamento em Tel Aviv no início do dia para cumprir a convocação emitida pelo procurador-geral Gali Baharav-Miara, de acordo com a mídia israelense.

Netanyahu não está listado como suspeito no caso. Ele foi interrogado como alguém com conhecimento do caso, mídia local relatado.

As prisões foram realizadas por Lahav 433, a unidade de crimes anticorrupção e grave de elite de Israel, em coordenação com a agência de inteligência doméstica Shin Bet. A investigação está operando sob uma ordem de mordaça imposta pelo tribunal até 10 de abril.

Alegações no coração do caso do Catar

O caso se concentra em alegações de que Feldstein, ex -porta -voz de Netanyahu, trabalhou para uma empresa internacional contratada pelo Catar enquanto empregava simultaneamente no Gabinete do Primeiro Ministro. Segundo os investigadores, Feldstein supostamente promoveu narrativas pró-Qatar à mídia israelense ao receber pagamentos do estado do Golfo.

Feldstein já havia enfrentado acusações por vazar documentos classificados relacionados a negociações de reféns com o Hamas.

A investigação atual se expande sobre essas acusações, potencialmente implicando outras pessoas no círculo interno de Netanyahu em um esquema mais amplo que envolve interferência estrangeira e uso indevido de recursos do governo.

As acusações sob revisão incluem suborno, quebra de confiança, lavagem de dinheiro, contato com um agente estrangeiro e violações de segurança nacional.

Israel: Netanyahu chama seu julgamento de corrupção de ‘caça às bruxas’ Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Defesa de Netanyahu e consequências políticas

O partido de Netanyahu Likud respondeu com condenação feroz, chamando as prisões politicamente motivado e parte de um esforço orquestrado para derrubar o primeiro -ministro.

Uma declaração divulgada pelo partido na segunda -feira acusou o escritório do procurador -geral e a shin aposta de “conduzir investigações fabricadas” e tentar “realizar um golpe d’etat por meio de mandados de prisão”.

“Isso não é uma investigação. Isso não é a aplicação da lei”, dizia a declaração. “Esta é uma tentativa de assassinato de democracia”.

Além da sonda do Catar, Netanyahu permanece em julgamento por suborno, fraude e quebra de confiança em casos de corrupção não relacionados. Imagem: Stoyan Nenov/Reuters

O partido alegou que as prisões pretendiam bloquear os esforços de Netanyahu para descartar Shin Bet-chefe Ronen Bar e o procurador-geral Baharav-Miara, ambos supostamente sob escrutínio governamental.

A Suprema Corte congelou temporariamente a remoção do bar e ouvirá o caso em 8 de abril.

A oposição empurra para trás

A oposição recuou contra a narrativa de Likud. Yair Lapid, líder do Partido Centrista de Yesh ATID, criticou o fracasso do bloco dominante em negar diretamente os laços financeiros entre os assessores de Netanyahu e o Catar.

“A sentença que não aparece na declaração Likud e que deve ser observada: ‘Ninguém do escritório de Benjamin Netanyahu recebeu dinheiro do Catar'”, disse Lapid em uma sessão parlamentar.

Enquanto isso, Os problemas legais de Netanyahu Continue em várias frentes. Além da investigação do Catar, ele permanece em julgamento por suborno, fraude e quebra de confiança em casos de corrupção não relacionados.

Os israelenses temem a democracia tanto quanto para os reféns Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Por que Catar?

Embora Israel e Catar não tenham laços diplomáticos formais, Doha desempenhou um papel mediador -chave nas negociações indiretas com Hamas durante o Guerra em andamento em Gaza.

Os supostos vínculos financeiros do país do Golfo com os assessores de Netanyahu – particularmente durante negociações sensíveis de reféns – levantaram preocupações sobre a segurança nacional e a influência estrangeira.

Especialistas jurídicos sugerem que, se os fundos do Catar fossem realmente canalizados para autoridades israelenses durante negociações ativas, isso poderia constituir uma séria violação das leis de segurança nacional.

Editado por Richard Connor