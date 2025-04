Pelo menos 5 mortos após a explosão na mina de carvão de Asturias – DW – 31/03/2025

Depois de negociações entre quase 30 líderes europeus e da OTAN em Paris na quinta -feira, o presidente francês Emmanuel Macron elogiou os planos de implantar tropas de “vários” países europeus para a Ucrânia, deve Acordo de paz seja estabelecido.

Os contornos de qualquer arranjo ainda não são claros, mas podem assumir uma forma mais firme nas próximas semanas. Os funcionários de defesa britânicos e franceses em breve visitarão em breve a Ucrânia para obter necessidades de segurança no terreno, anunciou Macron.

“Haverá uma força de segurança com vários países europeus que serão destacados”, para a Ucrânia, Macron disse à imprensa após uma reunião de três horas de líderes, incluindo o presidente ucraniano Volodomyr ZelenskyyChangellor alemão Olaf Scholz, primeiro -ministro italiano Giorgia Meloni e vice -presidente turco Cevdet Yilmaz.

Não havia unanimidade, o presidente francês admitiu, e nem todos os aliados europeus da Ucrânia participariam. Alguns não tinham a “capacidade” e outros não por causa do “contexto político” em que se encontraram, acrescentou.

Há semanas, Macron e o primeiro -ministro britânico Keir Starmer se uniram em esforços para fornecer uma “força de segurança” para Kiev.

Por que a França e a Grã -Bretanha estão planejando enviar tropas?

Washington enviou Europa em espinéis No início deste ano, abrindo conversas bilaterais com Moscou e suspendendo temporariamente a ajuda militar para Kyiv. Os EUA estão definidos em intermediar paz na Ucrânia, apesar de protestos veementes sobre os termos possíveis de Kiev. E para as autoridades européias, o principal medo é que o presidente russo Vladimir Putin possa ser encorajado a um ataque adicional na Ucrânia, ou mesmo em outros lugares da Europa, por um acordo que lhe concede termos que são muito favoráveis.

Nesta semana, depois que as negociações lideradas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, Kiev e Moscou concordaram em um acordo provisório para discar as hostilidades no Mar Negroum primeiro passo em potencial no longo caminho para um acordo de paz permanente.

Mas esse acordo já parecia estar se revelando na quinta -feira, depois que a Rússia anunciou que esperava a queda de alguns Sanções Ocidentais Como parte do acordo, algo que não foi mencionado no anúncio dos EUA sobre o acordo.

Os líderes europeus que se reuniram em Paris rejeitaram a perspectiva de alívio das sanções na quinta -feira, dizendo que permaneceriam no lugar enquanto a Rússia continuava sua agressão na Ucrânia.

Zelenskyy pediu à ‘coalizão dos países dispostos a manter a pressão sobre Moscou Imagem: Aurelien Morissard/AP Photo/Picture Alliance

A iniciativa francesa-britânica faz parte da resposta da Europa, pois procura se inserir O processo de paz potencial e fornecer garantias de segurança para a Ucrânia, mesmo que não todos estejam a bordo.

A UE também se comprometeu com aumentando enormemente seus investimentos em defesa em uma tentativa de se afastar dependência dos EUA. Sob Trump, os EUA rapidamente se tornaram muito mais hostis para a Ucrânia e a Europa.

Como seria a missão?

Na quinta -feira, Macron enfatizou que os membros de qualquer força não seriam implantados na linha de frente, agiriam como forças de paz ativas ou seriam qualquer tipo de substituto para o exército ucraniano. O objetivo deles, ele enfatizou, era impedir ainda mais a agressão russa.

O primeiro -ministro britânico disse que Londres sediou “mais de 200 planejadores militares de 30 países” nesta semana, e que os países estavam “apresentando contribuições sobre tudo, desde logística, comando e controle, até implantações em terra, ar e mar”.

Os possíveis números de tropas não são claros nesta fase, embora, de acordo com Rafael Loss, um bolsista de políticas do Conselho Europeu de Relações Exteriores, ou ECFR, possa haver de 15.000 a 20.000 soldados estacionados na Ucrânia.

Mas, para que isso aconteça, primeiro precisaria “haver um acordo robusto para interromper o incêndio e delinear uma linha de controle, para estabelecer termos políticos de comunicação entre os partidos em guerra e mediar as partes para neutralizar divergências futuras”, disse ele.

“Toda a idéia é criar riscos para a Rússia, para que a liderança russa possa pensar duas vezes antes de atacar a Ucrânia”, disse Loss à DW. “Mas isso obviamente significa que os europeus na Ucrânia também estariam em risco e, em seguida, haveria um risco de que qualquer conflito não estivesse contido no território da Ucrânia”.

Putin disse repetidamente que não aceitaria tropas do país na OTAN estacionadas na Ucrânia.

Quem pode estar a bordo?

Até agora, assim como a Grã -Bretanha e a França, os estados nórdicos e bálticos manifestaram interesse em participar. A posição da Alemanha não está clara enquanto o novo governo se forma, embora o Provavelmente próximo chancelero político conservador Friedrich Merz, indicou mais abertura do que a Scholz extrovertida. Estados do sul como a Itália e a Espanha têm sido muito mais céticos.

Os EUA descartaram sua própria participação. Alguns acham que a missão não será possível sem o apoio de nós, ou pediu que a missão fosse realizada sob um mandato das Nações Unidas. No entanto, dado o assento da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, é improvável que aconteça em termos aceitáveis ​​para Kiev e Moscou.

Quem decide o futuro da Ucrânia? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Na quinta -feira, Macron enfatizou que a Europa deve estar preparada para ir sozinha. “Você deve esperar o melhor, mas se preparar para o pior”, disse ele. “Minha esperança é que os americanos estejam do nosso lado e que os americanos apoiem, até desempenhem um papel ativo. Mas temos que estar preparados para uma situação em que talvez não participem”, acrescentou.

Em Paris, Macron e Starmer deixaram claro que estavam planejando ativamente um Futuro cenário pós-conflitomesmo que eles fossem céticos sobre o compromisso da Rússia com a paz no momento. A Starmer disse que a Europa “estaria pronta para operacionalizar um acordo de paz, qualquer que seja sua forma precisa que seja” e “funcionaria juntos para garantir a segurança da Ucrânia, para que possa se defender e se impedir do futuro”.

Para a perda do ECFR, essa foi uma mensagem para os EUA tanto quanto para Kiev. “Um dos propósitos é sinalizar que os europeus não estão largando a bola, que, apesar de desencorajar notícias, talvez saindo das negociações de cessar -fogo e … declarações de funcionários, os europeus continuam se envolvendo nessa conversa”, disse ele.

Editado por: Martin Kuebler