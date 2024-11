Franceses dizem ‘não’ por mais tempo, já que dados mostram aumento na idade para perder a virgindade | França

Daniel Boffey in Paris



Os franceses têm uma certa reputação quando se trata do competir de amor. Mas o mais recente estudo nacional sobre o comportamento sexual do país pode oferecer uma razão para repensar.

De acordo com as conclusões do Instituto Nacional de Saúde e Investigação Médica, a idade em que os franceses fazem sexo pela primeira vez está a aumentar.

A idade média da primeira relação sexual, definida como a idade em que metade da população perdeu a virgindade, era de 17,3 anos em 2010.

O último estudo com 31.518 pessoas descobriu que, em 2023, a idade média em que as mulheres perderam a virgindade era de 18,2 anos e de 17,7 para os homens.

A tendência parece ser uma inversão da abordagem cada vez mais laissez-faire da sociedade francesa na segunda metade do século passado.

A idade em que as mulheres perderam a virgindade diminuiu quase três anos entre o início da década de 1960 e meados da década de 2000 (20,1 anos em comparação com 17,3 anos) e um ano e meio para os homens (18,8 anos em comparação com 17,3 anos).

O estudo sugere que nem tudo está perdido para a reputação do amante francês, memoravelmente polido por nomes como o cantor e compositor Serge Gainsbourg e pela literatura erótica de Pierre Choderlos de Laclos, autor de Ligações Perigosas. O número de parceiros sexuais ao longo da vida está a aumentar França.

O número médio de parceiros entre mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 69 anos que tiveram relações sexuais era de 3,4 em 1992, mas aumentou para 4,5 em 2006 e 7,9 em 2023.

Para os homens, estes números mantiveram-se estáveis ​​entre 1992 e 2006 (11,2 e 11,9, respetivamente), mas aumentaram significativamente para uma média de 16,4 parceiros em 2023.

Mas, olhando para trás os números, a tendência em torno da actividade sexual real é nitidamente decrescente: em 1992, 86,4% das mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 69 anos afirmaram ter tido relações sexuais no ano anterior. Esse número caiu para 82,9% em 2006 e fixou-se em 77,2% em 2023. Entre os homens, o número caiu de 92,1% em 1992 para 89,1% em 2006 e 81,6% em 2023.

Os autores do estudo afirmaram que as tendências mostram um “paradoxo contemporâneo da sexualidade” caracterizado por “maior diversidade ao mesmo tempo que menor intensidade”.

Uma cena do filme Les Amants de 1958, estrelado por Jeanne Moreau, uma época em que a maioria das mulheres eram virgens até os 20 anos. Fotógrafo: ullstein bild Dtl./ullstein bild/Getty Images

“As razões para essas tendências são múltiplas. Em primeiro lugar, deve-se notar que as mulheres e os homens com menos de 69 anos em França têm menos probabilidades de manter um relacionamento hoje do que nas décadas anteriores”, afirmaram.

“Os períodos sem parceiro estável são, portanto, mais numerosos em 2023 do que no passado. O desenvolvimento da sexualidade nos espaços digitais também contribui, especialmente entre os mais jovens, para transformar a experiência da sexualidade, que já não é vivida apenas no espaço físico, mas também no espaço digital.”

Acrescentam: “Finalmente, outros estudos mostram que a pandemia de Covid-19, e em particular os períodos de confinamento, contribuíram para alterar a longo prazo a saúde mental dos mais jovens, o que pode ter alterado as suas expectativas em relação à sexualidade”.

O estudo sugere que esta tendência também foi observada na Dinamarca, Noruega, Suécia e EUA.

O primeiro estudo da sexualidade francesa da série foi realizado em 1970 e o último relatório levou cinco anos para ser elaborado e abrange a França continental e os territórios ultramarinos da Martinica, Guadalupe, Guiana e Reunião.

Não houve estudos de massa semelhantes no Reino Unido, mas uma pesquisa publicada no Journal of Sexo Uma pesquisa do ano passado sugeriu que o número de adolescentes britânicos que tiveram a sua primeira experiência sexual aos 15 anos diminuiu até um terço na última década. O estudo descobriu que 23,6% das meninas britânicas relataram ter feito sexo aos 15 anos, em comparação com 22,8% dos meninos.