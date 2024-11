Casal de 60 anos realiza sonho da adoção após 11 anos na fila de espera

Benjamin Lee



Conan O’Brien foi anunciado como apresentador do próximo ano Oscar.

O ex-apresentador e comediante da madrugada será o apresentador pela primeira vez depois que Jimmy Kimmel recusou. O atual anfitrião da madrugada foi anfitrião quatro vezes, participando das cerimônias de 2017 e 2018 e depois das duas mais recentes.

“Fiz dois anos e correu bem”, disse Kimmel durante um podcast no início deste ano. “Fiz mais dois anos, correu bem. Pensei em fazer uma pequena pausa.”

O’Brien foi apresentador noturno entre 1993 e 2010 e, mais recentemente, apresentou o podcast Conan O’Brien Needs a Friend e o programa de viagens Conan O’Brien Must Go.

“A América exigiu isso e agora está acontecendo: o novo Cheesy Chalupa Supreme da Taco Bell”, disse ele em um comunicado. “Em outras notícias, estou apresentando o Oscar.”

Em uma declaração conjunta do CEO da Academia, Bill Kramer, e da presidente, Janet Yang, a dupla disse que estava “emocionada e honrada” por ter O’Brien como anfitrião. “Ele é a pessoa perfeita para ajudar a liderar nossa celebração global do cinema com seu humor brilhante, seu amor pelo cinema e sua experiência em TV ao vivo”, disseram. “Sua notável capacidade de se conectar com o público reunirá os espectadores para fazer o que o Oscar faz de melhor: homenagear os filmes e cineastas espetaculares deste ano.”

O’Brien já apresentou o Emmy em 2002 e 2006 e o ​​MTV Movie Awards em 2014.

Relatórios recentes sugeriram que a dupla de Deadpool e Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, havia sido procurada para o papel. Reynolds reagiu recentemente aos rumores contando Prazo final: “Um dia eu adoraria fazer isso, não sei sobre esse ano, mas um dia, sim.

A cerimónia deste ano contou com uma classificações altas em quatro anos com 19,5 milhões de pessoas assistindo nos EUA. O grande ganhador foi Oppenheimer, que ganhou sete Oscars.

Os favoritos para a cerimônia do próximo ano incluem The Brutalist, Conclave, Anora e Emilia Pérez. As nomeações serão anunciadas no dia 17 de janeiro e a cerimónia terá lugar no dia 2 de março.