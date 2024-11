FTX processa Binance e seu ex-CEO em US$ 1,8 bilhão | Criptomoedas

Dharna Noor in Baku and Oliver Milman in New York



NÓS clima o enviado John Podesta disse que a luta “por um planeta mais limpo e seguro” não irá parar sob um governo reeleito Donald Trump mesmo que algum progresso seja revertido, falando no Cop29 As negociações climáticas da ONU na segunda-feira foram iniciadas em Baku, no Azerbaijão.

“Embora sob a liderança de Donald Trump o governo federal dos EUA tenha colocado as ações relacionadas com o clima em segundo plano, os esforços para prevenir as alterações climáticas continuam a ser um compromisso nos EUA e continuarão com confiança”, disse Podesta, que lidera a delegação da administração Biden na reunião anual fala.

Trump prometeu desregulamentar o setor de energia, permitir que a indústria de petróleo e gás “furar, querido, furar”, e tirar os EUA do Acordo climático de Parisque comprometeu os países a tomar medidas para evitar os piores impactos da crise. No entanto, embora Trump tente reverter o progresso, “este não é o fim da nossa luta por um planeta mais limpo e seguro”, disse Podesta.

Semana passada reeleição de Trump à Casa Branca, que o verá empossado para um segundo mandato em janeiro, lançou uma sombra nas negociações da ONU depois que o republicano derrotou Kamala Harris. Esperava-se que Harris continuasse as políticas climáticas de Joe Biden, que aprovou o Lei de Redução da Inflaçãoo maior pagamento inicial para a transição verde visto na história dos EUA.

Especialistas dizem que o segundo mandato de Trump poderá ser ainda mais destrutivo, já que ele será assessorado por um judiciário pacificamente conservador e munido de informações detalhadas. planos de política como o Projeto 2025 documento divulgado pela direitista Heritage Foundation.

de Trump administração entrante já está a redigir ordens executivas para eliminar as políticas climáticas e abrir terras protegidas para o aumento da produção de petróleo e gás. “Temos mais ouro líquido do que qualquer país do mundo”, disse o presidente eleito na quarta-feira.

Pessoal nos EUA Agência de Proteção Ambientalque foi alvo da última vez que Trump foi presidente, são já se preparando para um êxodo em massa. Parte do trabalho realizado pela EPA sob Biden, como as regras de poluição para automóveis e centrais eléctricas, bem como os esforços para proteger as comunidades vulneráveis ​​que vivem perto da actividade industrial, deverão ser revertidos.

Uma análise de junho alertou que os próximos retrocessos de Trump poderiam acrescentar 4 bilhões de toneladas métricas adicionais das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera até 2030, quando comparado com a continuação das políticas de Biden. Isso “seria uma sentença de morte para o nosso planeta”, disse Jamie Minden, o jovem diretor executivo interino de 21 anos da Zero Hour, a organização climática sem fins lucrativos liderada por jovens com sede nos EUA, numa conferência de imprensa sobre o resultado das eleições em Baku na segunda-feira.

A iminente presidência de Trump também poderá prejudicar os planos de acção climática de outros países, disse Todd Stern, que foi enviado especial dos Estados Unidos para as alterações climáticas e negociador-chefe dos Estados Unidos na Conferência de 2015. Acordo climático de Paris – especialmente a China, que é atualmente o principal contribuinte global para as emissões que provocam o aquecimento do planeta.

“Os dois maiores jogadores no ringue são os EUA e a China, e a China está extremamente consciente disso. Acabou de obter uma garantia de que o presidente dos EUA não abordará as alterações climáticas com eles durante os próximos quatro anos e isso significa alguma coisa”, disse ele. “Isso tornará as coisas mais fáceis para a China e isso não pode deixar de ter algum impacto.”

No entanto, “a luta é maior do que uma eleição, um ciclo político num país”, disse Podesta. A conferência da ONU sobre o clima em Baku representa uma “oportunidade crítica para consolidar o nosso progresso”, disse ele.

No Cop29os activistas estão a pressionar a administração Biden a apresentar um plano climático ousado no âmbito do Acordo Climático de Paris – conhecido como uma contribuição determinada a nível nacional – e a fazer grandes promessas de apoio aos esforços globais de financiamento climático.

E o presidente “ainda tem oportunidades críticas para cimentar o seu legado climático” também a nível interno, disse Allie Rosenbluth, co-gestora da ONG climática Oil Change International, inclusive através da rejeição de licenças pendentes para projectos de combustíveis fósseis.

São necessários pelo menos 1 bilião de dólares para ajudar as nações pobres a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa, a mudar para uma economia de baixo carbono e a adaptar-se aos impactos dos desastres climáticos. Se os EUA não contribuírem de forma significativa, outros países também poderão preencher a lacuna de financiamento climático deixada pelos EUA, observou Teresa Anderson, responsável pela justiça climática global da organização sem fins lucrativos ActionAid, noutra conferência de imprensa na segunda-feira.

“Este é um teste para os países ricos”, disse ela. “Se acreditam na emergência climática, então deveriam estar dispostos a pagar mais do que a sua parte justa, e não menos.”

O senador norte-americano Sheldon Whitehouse, um falcão climático que chegará à Cop29 no final desta semana, disse que Trump e outros republicanos norte-americanos estão a “mirar um torpedo” contra o progresso climático, mas que a pressão para reduzir as emissões nos EUA permanecerá forte.

“Vou para Baku para tranquilizar a comunidade internacional de que grandes áreas dos EUA continuam empenhadas em afastar o planeta da catástrofe climática, uma catástrofe que já está a causar enormes danos económicos e a aumentar os preços dos seguros, dos alimentos e de outros bens. e serviços”, escreveu ele por e-mail.

Tina Stege, enviada para o clima nas Ilhas Marshall, observou que o acordo de Paris tem 195 signatários e “não entrará em colapso diante de um único resultado eleitoral”.

“O Acordo de Paris sobreviveu a uma presidência de Trump e sobreviverá a outra”, disse ela.