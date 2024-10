Futebol europeu: Yildiz dobra dois pontos para a Juventus em suspense 4-4 no Inter | Futebol de clubes europeus

Agencies



Chicago Bears 15–18 Comandantes de Washington

Jayden Daniels conectou-se com Noah Brown em uma Hail Mary de 52 jardas quando o tempo expirou para dar ao Washington Commanders uma vitória por 18-15 sobre o Chicago Bears.

Daniels lutou por vários segundos antes de lançar a bola da linha de 35 jardas do Commander. Foi desviado pouco antes da linha do gol e caiu nos braços de Brown, que estava sozinho na end zone.

Chicago assumiu a primeira liderança faltando 23 segundos para o final do jogo, avançando por 15-12 em um TD de uma jarda executado por Roschon Johnson após uma penalidade de interferência de passe nos Commanders (6-2). Os Bears (4-3) tiveram sua seqüência de vitórias interrompida em três depois de ficar para trás por 12-0 e desistir da jogada de Daniels para Brown que deixou jogadores e torcedores nas arquibancadas em frenesi.

O improvável TD foi a 21ª finalização de Daniels em 38 tentativas enquanto jogava devido a uma lesão na costela que deixou seu status incerto até horas antes do início do jogo. No sexto confronto de quarterbacks novatos da NFL com as duas primeiras escolhas do draft, Daniels arremessou para 326 jardas e correu para 52.

Baltimore Ravens 24–29 Cleveland Browns

Jameis Winston lançou um passe para touchdown de 38 jardas – seu terceiro no jogo – para Cedric Tillman faltando 59 segundos para o fim, quando o Cleveland Browns derrotou Lamar Jackson e o Baltimore Ravens (5-3) para quebrar uma seqüência de cinco derrotas consecutivas. Estreando pela primeira vez em dois anos e substituindo o titular lesionado Deshaun Watson, Winston ajudou os Browns a derrotar seu rival AFC North. Mas só depois de sobreviver a uma tentativa de retorno tardia de Jackson, que levou os Ravens aos 24 pontos de Cleveland nos segundos finais. Jackson lançou duas incompletudes na end zone, a segunda para Zay Flowers quando o tempo expirou. Winston terminou 27 de 41 para 334 jardas em sua primeira partida desde 25 de setembro de 2022. Winston fez o que Watson não conseguiu, já que os Browns (2-6) marcaram o maior número de pontos nesta temporada e ele superou passes de 300 jardas, algo que seu companheiro de equipe fez. Isso não foi feito em 19 partidas em três temporadas em Cleveland.

Titãs do Tennessee 14–52 Detroit Lions

Jared Goff lançou três passes para touchdown e David Montgomery foi o primeiro de cinco jogadores a marcar no primeiro tempo para o Detroit Lions, que ultrapassou o Tennessee Titans. Os Leões líderes da NFC Norte têm o melhor recorde da conferência com 6-1. Eles venceram cinco vitórias consecutivas, com média de mais de 40 pontos nas últimas quatro. Detroit teve seu jogo com maior pontuação desde um desempenho de 55 pontos contra o Chicago em 1997, e marcou pelo menos 50 pela quarta vez na história da franquia. Os Titãs foram derrotados pela segunda semana consecutiva, caindo para 1-6.

New York Jets 22–25 New England Patriots

Rhamondre Stevenson mergulhou na end zone faltando 22 segundos para o final e o New England Patriots se recuperou depois que Drake Maye, escolhido na primeira rodada do draft, saiu com uma concussão no início para vencer o New York Jets. Jacoby Brissett, titular que virou reserva, substituiu o quarterback que o substituiu e liderou os Patriots em duas tentativas de pontuação no quarto período, quebrando uma seqüência de seis derrotas consecutivas. Os Jets e quatro vezes MVP da NFL Aaron Rodgers perderam cinco derrotas consecutivas. Ambas as equipes parecem fora da disputa dos playoffs com registros de 2-6.

Buffalo Bills 31–10 Seattle Seahawks

Josh Allen lançou dois passes para touchdown e o crescente Buffalo Bills (6-2) transformou sua primeira interceptação da temporada em uma reflexão tardia. James Cook correu para 117 jardas e dois touchdowns para o Bills, líder da AFC East, que esteve no controle e venceu sua terceira consecutiva. Allen terminou 24 de 34 para 283 jardas. Ele correu sua seqüência de passes sem interceptação para 300 antes de Josh Jobe eliminá-lo no segundo quarto. Mas os Seahawks (4-4) viraram a bola nas descidas após aquela escolha, e Buffalo respondeu com um touchdown de 93 jardas.

Philadelphia Eagles 37–17 Cincinnati Bengals

Jalen Hurts correu para três touchdowns e passou para outro TD, ajudando o Philadelphia Eagles a vencer o Cincinnati Bengals pela terceira vitória consecutiva. Hurts fez 16 de 20 passes para 236 jardas. Ele também teve 10 corridas para 37 jardas. Saquon Barkey correu para 108 jardas na vitória do Philadelphia por 5-2 pela quarta vez em cinco jogos. As águias marcaram os últimos 20 pontos da tarde. Cincinnati (3-5) terminou com apenas 58 jardas corridas, continuando um problema que durou toda a temporada. Joe Burrow fez 26 de 37 para 234 jardas e um touchdown com interceptação.

Kansas City Chiefs 27–20 Las Vegas Raiders

Patrick Mahomes passou para 262 jardas e dois touchdowns e o bicampeão Kansas City Chiefs permaneceu invicto com a vitória sobre Las Vegas. Os Chiefs (7-0) estenderam a sequência de vitórias para 13 jogos, incluindo os playoffs. A última derrota foi em casa para Las Vegas, mas os Chiefs estão por 5 a 0 contra os Raiders no Allegiant Stadium e por 6 a 0 incluindo o Super Bowl em fevereiro. Las Vegas (2-6) perdeu quatro jogos consecutivos. Mahomes se tornou o quarterback mais rápido da história da NFL a atingir 30.000 jardas, em seu 103º jogo. Indianapolis Colts 20–23 Houston Texans

Indianapolis Colts 20-23 Houston Texans

CJ Stroud arremessou para 285 jardas e um touchdown e Joe Mixon correu para 102 jardas com um placar para ajudar o Houston Texans a vencer o Indianapolis Colts. Stroud se recuperou depois de ter o pior passe de 86 jardas de sua carreira na derrota para os Packers na semana passada, permitindo aos Texans (6-2) ampliar sua vantagem no topo da AFC South. A defesa de Houston interceptou Anthony Richardson uma vez e o apressou e assediou durante todo o jogo, enquanto os texanos vencevam a série da temporada com Indianápolis (4-4) pela segunda vez na história da franquia.

Arizona Cardinals 28–27 Miami Dolphins

Kyler Murray colocou os Cardinals em posição para um field goal vencedor de Chad Ryland quando o tempo expirou pela segunda semana consecutiva, e Arizona (4-4) estragou o retorno de Tua Tagovailoa de uma concussão, derrotando o Miami Dolphins (2-5) por um único ponto. Murray liderou duas tentativas de pontuação no quarto período para recuperar os Cardinals de uma desvantagem de nove pontos. O primeiro terminou com um touchdown de duas jardas executado por James Conner que deixou o Arizona em 27-25. A segunda foi uma marcha metódica de 13 jogadas e 71 jardas que terminou com um chute de 34 jardas de Ryland. Tagovailoa arremessou para 234 jardas e os Dolphins tiveram seu melhor desempenho ofensivo da temporada.

Atlanta Falcons 31–26 Tampa Bay Buccaneers

Kirk Cousins ​​completou 23 de 29 passes para 276 jardas e quatro touchdowns, levando o visitante Atlanta Falcons à vitória sobre o Tampa Bay Buccaneers. Darnell Mooney teve cinco recepções para 92 jardas e um touchdown, enquanto Kyle Pitts conseguiu quatro recepções para 91 jardas e duas pontuações enquanto os Falcons (5-3) melhoravam para 4-0 contra adversários da NFC South. Baker Mayfield completou 37 de 50 passes para 330 jardas, três touchdowns e duas interceptações na derrota do Tampa Bay (4-4) em seu quarto jogo em seis tentativas. Cade Otton liderou os Buccaneers com nove recepções para 81 jardas e duas pontuações.

New Orleans Saints 8–26 Los Angeles Chargers

Ladd McConkey teve duas recepções para touchdown, incluindo uma pontuação de 60 jardas no terceiro quarto, e se tornou o primeiro recebedor novato do Chargers em 11 anos a ter um jogo de recepção de 100 jardas na vitória do Los Angeles (4-3) sobre o New Orleans Saints ( 2-6). Justin Herbert teve um total de 328 jardas enquanto os Chargers se recuperavam de uma derrota no último segundo na noite de segunda-feira passada no Arizona.

Green Bay Packers 30–27 Jacksonville Jaguars

O reserva Malik Willis completou um passe de 51 jardas para Jayden Reed que deu o segundo chute vitorioso de Brandon McManus em poucas semanas, um passe de 24 jardas que levou o Green Bay Packers a uma vitória por pouco em Jacksonville. Willis reuniu os Packers (6-2) para a quarta vitória consecutiva, esta com Jordan Love assistindo da linha lateral. Willis completou 4 de 5 passes para 56 jardas, com um touchdown e a maior finalização do dia. Willis encontrou Reed aberto na linha lateral esquerda depois que o safety Andre Cisco caiu na cobertura. Foi tudo o que os Packers precisavam para se recuperar do passe de Trevor Lawrence para touchdown de 14 jardas perfeitamente colocado para Evan Engram, que ajudou a empatar o jogo para os Jaguars (2-6).

Carolina Panthers 14–28 Denver Broncos

Bo Nix lançou três passes para touchdown e correu para outro na vitória do Denver Broncos sobre o Carolina Panthers, devastado por lesões. Foi o melhor jogo de Nix em sua temporada de estreia, com o Broncos melhorando para 5-3 com sua quinta vitória em seis jogos. Os Panteras perderam a quinta consecutiva e caíram para 1-7. Bryce Young voltou como QB titular dos Panteras, com Andy Dalton ainda se recuperando de uma torção no polegar direito que sofreu em um acidente de carro na terça-feira.