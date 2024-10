Futebol invade disputa PT x PL no 2º turno em Fortaleza – 18/10/2024 – Poder

Fabio Victor



“Nós não estamos numa disputa de futebol. Isso aqui não quer dizer disputa entre Fortaleza e Ceará. Isso é cortina de fumaça para tirar o foco do que estamos discutindo, que são os próximos quatro anos da nossa cidade”, discursou a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), num comício recente de Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza que disputa o segundo turno contra André Fernandes (PL).

Além de vice-governadora, Jade é casada com Marcelo Paz, CEO do Fortaleza e um dos principais responsáveis pela ótima fase que o time vive nos últimos anos –é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e foi finalista da Copa Sul-Americana em 2023.

“E todo mundo que torce Fortaleza ama alguém que torce Ceará. Todo mundo que torce Ceará ama alguém que torce Fortaleza. Em comum, nós temos o amor pela nossa cidade”, prosseguiu Jade Romero no comício. A fala dela foi uma reação às investidas da campanha de André para depreciar o passado de cartola de seu adversário.

Evandro foi presidente do Ceará, o “Vozão”, de 2008 a 2015. No período, o clube alcançou alguns feitos em campo, como a volta à Série A do Brasileiro (em 2009, para a edição de 2010), a disputa da semifinal da Copa do Brasil e a classificação à Copa Sul-Americana.

O candidato do PT afirma que saneou as finanças do Ceará e passou a exaltar feitos de sua administração no clube em sua propaganda eleitoral.

Já seu adversário no segundo turno tem propagandeado que a gestão não foi boa. Num jingle, André canta: “Leitão está pensando que o cidadão esquece tudo de ruim que ele fez no Ceará, (…) ele já provou que é incapaz de conduzir, imagina o que vai fazer em Fortal; (…) se a torcida do time não gosta dele, então é um sinal”.

O refrão de outro jingle diz: “Quem é Vozão não vota Leitão; quem é Leão [Fortaleza] não vota Leitão”. A campanha de Evandro criou uma música que diz exatamente o inverso: “Quem é Vozão e Leão, vota no Leitão”.

Durante a campanha, André e o candidato Eduardo Girão (Novo) —que já foi presidente do Fortaleza e terminou em quinto lugar no primeiro turno, com 1%— resgataram momentos menos gloriosos do Evandro cartola, como quando ele tirou licença logo após o Ceará ser rebaixado no Brasileiro de 2011 ou quando foi acusado pelo árbitro de um clássico contra o Fortaleza de ter lhe dado um soco nas costas —ele nega.

Na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta (17), André e Evandro estão empatados tecnicamente, com 45% das intenções de voto para o candidato do PL e 43% para o petista —o levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos

Já em pesquisa Datafolha realizada dias 8 e 9 de outubro, houve um cruzamento entre intenção de voto e clube de preferência. Entre torcedores do Ceará, outro empate técnico, com Evandro numericamente à frente (48%, contra 46% de André). Mas o petista é superado pelo adversário do PL entre os que dizem torcer para o Fortaleza (51% para André, contra 43% para Evandro).

Indagado sobre a influência do futebol na eleição, Evandro afirmou que sua identificação com o Ceará não deverá influir no voto dos eleitores. “O meu irmão é torcedor do Fortaleza. Eu tenho o maior respeito pela torcida do Fortaleza, tenho o maior respeito por todas as torcidas”, disse à Folha.

“Peguei um clube sucateado, que não tinha credibilidade no universo do futebol, e deixei o Ceará, quando saí, ao final de 2015, num outro patamar. Inclusive sendo referência nacional em responsabilidade fiscal, em resgate da autoestima do torcedor”, acrescentou o candidato do PT.

Enquanto o Fortaleza está no topo da primeira divisão do Brasileiro, o Ceará disputa a Série B, segunda divisão do campeonato. E se o Fortaleza tiver chance na reta final de ser campeão brasileiro, poderá contar com a torcida de Evandro? O candidato driblou a sinuca de bico: “Eu não vou ser torcedor nem presidente do Ceará, eu vou ser prefeito da quarta maior capital do país. Serei prefeito da Fortaleza de todos, inclusive de todos os desportistas”.