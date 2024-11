Gabão vota ‘sim’ à nova constituição – DW – 18/11/2024

Adam Morton in Baku



Os governos do Pacífico, numa cimeira climática da ONU, estão a criticar os planos da Austrália para uma expansão massiva da indústria do gás em Austrália Ocidentaldizendo que isso poderia resultar em 125 vezes mais emissões de gases de efeito estufa do que as emissões de seus países insulares em um ano.

Como o Cimeira da Cop29 na capital do Azerbaijão, Baku começa a sua segunda semana, representantes de Vanuatu e Tuvalu apelaram à Austrália para parar de aprovar novos desenvolvimentos de combustíveis fósseis, incluindo uma proposta para prolongar a vida útil da instalação de gás North West Shelf da Woodside até 2070.

Ralph Regenvanu, enviado especial de Vanuatu para as alterações climáticas, disse que a Austrália “não agiu de boa fé” quando esteve ao lado dos líderes do Pacífico na cena global e promoveu as suas credenciais climáticas, ao mesmo tempo que continuava a aprovar projectos de carvão e gás.

“Como terceiro maior exportador mundial de combustíveis fósseis, o governo australiano está a exportar a destruição climática para o estrangeiro, incluindo para nações do Pacífico como Vanuatu, que sofrem os impactos mais devastadores da crise climática, apesar de contribuírem menos”, disse ele. “Isso é injustiça climática.”

Regenvanu instou a Austrália a fazer mais para lidar com a aceleração dos impactos climáticos e apoiar um acordo na cúpula da Cop28 em Dubai no ano passado que o mundo precisava fazer a transição dos combustíveis fósseis.

Maina Talia, ministra das alterações climáticas de Tuvalu, disse que prosseguir os esforços para limitar o aquecimento global a uma média de 1,5ºC – um objectivo principal do histórico acordo climático de Paris de 2015 – era “não apenas um número”, mas uma “tábua de salvação para as comunidades do Pacífico que enfrentam a subida dos mares, acelerando desastres climáticos extremos e a erosão de nossas culturas”.

“Continuaremos a responsabilizar os países industrializados pelas suas ações”, disse ele. “Nosso futuro está exclusivamente nas mãos deles.”

O ministro australiano das mudanças climáticas, Chris Bowen, chegou a Baku no sábado para a seção ministerial das negociações de quinze dias. Ele co-lidera aquela que é considerada a corrente mais importante de negociações, que visa desenvolver um novo objectivo global de financiamento climático para ajudar os países em desenvolvimento. A análise de um grupo de economistas respeitados concluiu que deveria ser US$ 1 trilhão por ano até 2030.

Bowen também está fazendo lobby para que a Austrália seja co-anfitriã da cúpula climática Cop31 em 2026, em parceria com os países do Pacífico. A Austrália está competindo com a Turquia para sediar o evento. Bowen desviado para a capital turca de Ancara a caminho do Azerbaijão para reuniões para tentar chegar a um acordo no processo de tomada de decisão baseado em consenso sobre o local onde a cimeira será realizada. Mais tarde, a Turquia disse que planeava continuar com a sua campanha.

Os líderes do Pacífico apoiam largamente a candidatura da Austrália ao que foi descrito como “a Polícia do Pacífico” e argumentaram que esta deveria concentrar-se no levantamento dos compromissos para reduzir as emissões e apoiar os mais vulneráveis ​​na região. Seus comentários, inclusive pelos líderes de Tonga e Palau na semana passadadestacaram a pressão renovada que recairá sobre a Austrália para agir nas exportações de combustíveis fósseis, se tiver sucesso.

Falando no Azerbaijão, Maina disse que uma parceria entre a Austrália e as nações do Pacífico para co-organizar a Cop31 seria “uma excelente oportunidade para acelerar uma acção climática ambiciosa na nossa região”, mas “um compromisso para acabar com os novos combustíveis fósseis deve estar no centro disto”. . “Isso significa nenhum novo carvão e gás, e uma eliminação justa e rápida de todos os combustíveis fósseis”, disse Maina.

Os activistas dizem que as emissões do gás processado na fábrica em Burrup Hub, no norte de WA, poderiam resultar em até 6 mil milhões de toneladas de emissões, uma vez exportado e queimado no estrangeiro. O governo australiano também aprovou uma expansão de três minas de carvão térmico que pode levar a mais de mil milhões de toneladas de emissões quando o combustível é queimado.

Bowen disse ao Guardian Austrália ele concordou que o maior impacto que a Austrália poderia ter no clima seria substituir as exportações de combustíveis fósseis por exportações de energia renovável, e argumentou que o país pretendia tornar-se uma “superpotência de energia renovável”, mas disse que era uma grande tarefa que levaria tempo. Ele disse que cortar o fornecimento de combustíveis fósseis antes que houvesse substituições e enquanto outros ainda exportassem carvão e gás “não era a maneira de realizar este trabalho”.

Na sexta-feira, o governo da Austrália disse que estava comprometendo 125 milhões de dólares para melhorar a segurança energética e a transição da rede elétrica no Pacífico. Bowen disse: “Cada passo que damos para combater as alterações climáticas é um passo atrás em relação ao limiar, e a Austrália está empenhada em trabalhar com os nossos vizinhos do Pacífico para garantir que os nossos próximos passos sejam os correctos”.

Um avaliação do desempenho climático da Austrália pela Climate Action Tracker na semana passada classificou os compromissos do país como “insuficientes” para cumprir o que deveria fazer para desempenhar o seu papel na resposta à crise climática. Concluiu que os compromissos financeiros da Austrália eram “criticamente insuficientes”.

A análise indica que a Austrália introduziu várias medidas destinadas a estimular o investimento em energias renováveis ​​e indústrias limpas, mas também duplicou a aposta nos combustíveis fósseis. Bill Hare, do Climate Action Tracker, disse que as emissões de combustíveis fósseis no país estavam “estagnadas”, mas isso foi mascarado por mudanças nas estimativas do governo sobre emissões provenientes de florestas.

Shiva Gounden, de Greenpeace Australia Pacific, disse que a Austrália “seria julgada por suas ações, não por suas palavras”.

“Para sermos um verdadeiro parceiro do Pacífico, pedimos ao governo que responda genuinamente às necessidades do Pacífico. Isto significa uma parte justa das contribuições para o fundo de Perdas e Danos, acabando com as aprovações e subsídios aos combustíveis fósseis e acelerando o tão necessário financiamento climático”, disse ele.