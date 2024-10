Garota do Momento estreia segunda-feira na NSC TV

A década de 1950 marcou um período de profundas transformações no Brasil, sendo frequentemente lembrada como os “Anos Dourados”. Impulsionado pela industrialização e urbanização, o país vivenciou um crescimento econômico acelerado, com a construção de novas fábricas e a expansão das cidades. É neste clima efervescente e otimista da época, que histórias de amor, sonhos e conquistas serão contadas em “Garota do Momento”, próxima novela das seis, que estreia segunda-feira (4) na NSC TV.

Continua depois da publicidade

Clique aqui para receber as notícias do NSC Total pelo Canal do WhatsApp

A história gira em torno de Beatriz (Duda Santos), uma jovem que, desde a infância, acredita ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro). No entanto, a verdade é bem mais complexa. Clarice, uma talentosa pintora que buscava realizar seus sonhos no Rio de Janeiro, sofreu um grave acidente que a fez perder a memória. Aproveitando-se da situação, uma trama de mentiras é tecida para ocultar a verdade sobre o passado de Clarice e Beatriz.

Gato “atípico” de Joinville soma milhões de visualizações e tem fãs dos EUA à Tailândia

Em meio a essa busca por identidade, Beatriz se depara com uma outra Bia (Maisa) em seu lugar e precisa lidar com essa nova realidade, dando início a uma jornada repleta de desafios e descobertas. A jovem, ao desafiar os padrões da época, se torna garota-propaganda de uma das maiores empresas de sabonetes do país, demonstrando sua força e determinação.

Continua depois da publicidade

A autora Alessandra Poggi explica sua escolha pelo ano de 1958: “Escolhi ambientar essa novela de época nos anos 1950, especificamente em 1958, por ser considerado por muitos um dos anos mais felizes do Brasil, com a Bossa Nova e o Cinema Novo surgindo, nosso país ganhando a Copa do Mundo pela primeira vez e a construção de Brasília. Tudo parecia mais bonito e feliz”.

Carol Castro e Débora Ozório revelam detalhes de suas personagens em “Garota do Momento”

Para além das cores vivas e da atmosfera feliz, a nova novela também irá mostrar assuntos sensíveis, como o preconceito racial e a luta de mulheres por um espaço digno na sociedade brasileira. Em entrevista à NSC, a atriz Carol Castro falou sobre as nuances de sua personagem, Clarice.

— O que acho de mais interessante na Clarice é que, apesar de ter perdido a memória, ela não perdeu a essência. Ela tem um senso de justiça muito forte, muito por conta de seu companheiro, um homem negro, ter sido morto ao ser confundido com um bandido. É importante fazer essa crítica e mostrar essa mulher que se viu viúva por uma injustiça, uma crueldade, e a Clarice tem esse senso de justiça com ela até o fim — analisa.

E como a ficção às vezes imita a vida real, Carol Castro relembrou que aos 16 anos também sofreu um acidente de bicicleta e teve amnésia pós-traumática.

Continua depois da publicidade

— Tive uma forte pancada na cabeça e uma amnésia temporária. Senti o que era ver estrela, ficar tudo branco. Tive um mecanismo de defesa, de levantar e repetir meu nome todo, mas esqueci onde morava, como atravessei a rua. A pessoa que foi responsável pelo acidente não parou para ajudar, levou meu guidão, tava numa velocidade grande. Isso foi à noite, eu estava na Lagoa, é curioso, mas tenho isso na minha vida — conclui.

Em “Garota do Momento”, Débora Ozório interpreta Celeste. Para a NSC, a atriz falou sobre a personagem e revelou detalhes sobre o processo de construção deste papel.

— É uma personagem muito leve, que tem suas dores também, mas que leva a vida com positividade, com sorriso no rosto. Acho que o público de casa pode esperar muitas surpresas vindas da Celeste — afirma Débora.

A atriz também destaca a paixão de Celeste pela literatura, um ponto em comum entre ela e sua personagem.

Continua depois da publicidade

— A Celeste é aficionada por literatura, essa é uma característica que eu me identifico pra caramba e acabo aprendendo muito também. Para trabalhos como este, eu procuro ter um leque de referências bem amplo e a Celeste me trouxe várias coisas. Em tempos de imediatismo, o hábito da leitura se faz cada vez mais necessário, eu acho muito interessante trazer isso em uma menina de 17 anos — destaca.

Débora ainda comentou sobre a importância da pesquisa para construir um personagem de época.

— Eu curto muito a parte do estudo para a composição de um personagem e as tramas das seis me proporcionam isso. Confesso que ser uma novela de época é muito instigante, pois tem muito material pra descobrir, muita coisa para estudar, tem o fator lúdico, uma leveza, é gostoso fazer parte — conclui.

“Garota do Momento” estreia em 4 de novembro e irá ao ar de segunda a sábado, depois de “Vale a Pena Ver de Novo”.

*Por João Vitor Monteiro e Giovanna Afonso

**Sob supervisão de Romí de Liz

Leia também

A ordem correta para assistir Animais Fantásticos e Harry Potter

Programação de Natal em Chapecó é divulgada; confira as principais atrações

7 filmes de Halloween para toda a família