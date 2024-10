Libertadores tem 13ª final inédita consecutiva e sexta só com brasileiros – 31/10/2024 – Esporte

Detalhe de um pôster do videogame “Space Marine” exibido na Paris Games Week, 22 de outubro de 2024. DIMITAR DILKOFF / AFP

Uma patrulha de combate “Blood Angels”, em estoque: 17.000 rublos (160 euros). Uma caixa “Legions Imperialis” com entrega gratuita em um ponto de retransmissão: 20.000 rublos. Os preços são altos, mas os fãs russos de Martelo de guerra 40.000um jogo de estratégia com estatuetas, pode facilmente comprar as últimas novidades através, por exemplo, da rede de lojas Hobby World, a principal rede de lojas de jogos de tabuleiro na Rússia.

A disponibilidade destes conjuntos de estatuetas surpreende: oficialmente, desde março de 2022 e a invasão da Ucrânia, Games Workshop, editora britânica conhecida mundialmente pelos seus jogos Martelo de guerra et Martelo de guerra 40.000suspendeu todas as vendas no território da Federação Russa. Em meados de 2023, em seus resultados financeiros anuaiso grupo, avaliado em cerca de 4 mil milhões de euros, explicou mesmo que tomou a decisão de despedir a sua equipa de tradutores que produz as versões russas dos seus jogos. “Esperámos o máximo possível, mas como a guerra na Ucrânia infelizmente não dá sinais de parar, temos de aceitar a realidade de que não seremos capazes de fornecer aos jogadores russos os produtos que desejam durante muito tempo. »

No entanto, os fãs russos de Martelo de Guerra – e acima de tudo Martelo de guerra 40.000sua versão futurista particularmente popular na Rússia – não nunca realmente parei para ter acesso aos livros de regras e caixas de estatuetas do mais famoso jogo de simulação de batalha. No final de outubro de 2022, enquanto os preços nas lojas especializadas tinham aumentado significativamente devido à inflação e à falta de stocks, a Hobby World, que antes da guerra era o distribuidor oficial da Games Workshop na Rússia, anunciou, para surpresa de todos, uma queda no preço em mais de mil referências Martelo de guerra 40.000. No início de novembro do mesmo ano, o retalhista russo acrescentou que em breve estariam disponíveis novas estatuetas e que seria possível pré-encomendá-las. “Retomamos as entregas de Warhammer e planejamos trazer novos produtos”, a empresa então explicou sobriamente.

Uma loja russa anuncia a chegada de uma caixa de estatuetas de “Blood Angel” da Games Workshop, no dia 22 de outubro de 2024. Um novo item acaba de ser lançado.

A Hobby World criou um sistema de importação paralela, abastecendo-se de atacadistas estrangeiros? Ou a Games Workshop retomou discretamente as exportações para a Rússia? Nenhuma das empresas respondeu aos pedidos de Mundo. Mas é difícil imaginar que o volume de compras alcançado pela Hobby World, que conta com uma rede de mais de 150 lojas e uma plataforma de vendas online, pudesse ter passado completamente despercebido.

