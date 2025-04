Genial/Quaest: Maioria é contra anistia até mesmo em redutos bolsonaristas

Ricardo Chapola

A pesquisa mais recente divulgada pela Genial/Quaest revelou que a maioria dos brasileiros se opõe à ideia de conceder anistia a quem foi condenado pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Essa opinião foi detectada no levantamento realizado pela consultoria em todas as regiões do País, incluindo aquelas onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje réu por tentativa de golpe de Estado, obteve mais votos nas eleições de 2022 e tem mais apoio popular, como no Sul e no Centro-Oeste.

Para 51% dos que vivem na região Sul, quem participou da manifestação que resultou na depredação da Praça dos Três Poderes deve continuar preso por mais tempo e cumprir as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os sulistas que apoiam o perdão aos manifestantes, por outro lado, chegam a 40%. Segundo a Genial/Quaest, 24% deles defendem que eles sejam soltos por entenderem que nem deveriam ter sido presos, enquanto 16% opinaram em favor da liberdade dessas pessoas por considerarem que elas já estão tempo demais na cadeia.

No Centro-Oeste e no Norte, também redutos bolsonaristas, 54% declararam ser contrários à anistia aos presos e afirmam ser a favor de mantê-los atrás das graves para que cumpram suas penas. Nessas regiões, 32% defendem a ideia de soltar esses condenados – seja porque acreditam que eles nem deveriam ter sido presos (16%), seja porque acreditam que já estão atrás das grades por muito tempo.

No Sudeste, onde o ex-presidente obteve 54,27% dos votos em 2022, 55% se opõem ao projeto de conceder anistia aos presos do 8 de janeiro, enquanto 36% dos entrevistados pela Genial/Quaest se declararam a favor do perdão. De acordo com o levantamento, 19% apoiam a anulação dos processos por acreditarem que os réus não deveriam ter sido presos. Já para 17%, os condenados estão presos há muito tempo.

Estranhos no ninho?

A consultoria identificou também um número expressivo de brasileiros que se opõem ao projeto da anistia dentro do próprio eleitorado do ex-presidente, o principal entusiasta dessa proposta. Muito embora a maior parte dos apoiadores do capitão defenda o perdão a quem foi condenado (61%), a pesquisa apontou também que 32% dos que declararam voto em Bolsonaro nas eleições de 2022 afirmam ser a favor de que essas pessoas continuem presas.

A Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas entre os dias 27 e 31 de março. A pesquisa, cujo nível de confiança é de 95%, possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

