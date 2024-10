Gisele Pelicot diz que julgamento de estupro em massa ‘não somos nós que devemos sentir vergonha’ | Notícias sobre agressão sexual

Fethullah Güleno fundador do movimento Hizmet, morreu em casa no estado americano da Pensilvânia no domingoaos 83 anos. O influente clérigo vivia ali desde 1999, em exílio voluntário.

Gulen, que via como sua missão trazer a religião de volta ao Estado turco, disse que também queria usar uma interpretação liberal do Islão para promover um diálogo entre diferentes religiões.

Durante sua carreira, ele construiu uma reputação mundial rede de escolas e as organizações da sociedade civil funcionam de acordo com as suas ideias e pontos de vista filosóficos. Há muitas pessoas hoje que o vêem mais como um mediador do poder do que como um clérigo.

Clérigo, anticomunista, amigo dos políticos

Vários fatores permitiram que Gülen criasse este sistema.

Gulen nasceu em 1941 na cidade de Erzurum, no leste da Turquia, filho de um imã. Além da escolaridade regular, ele recebeu educação islâmica e já atuava como pregador aos 18 anos.

Em 1962, ele co-fundou a Associação de Combate ao Comunismo em sua cidade natal, deixando clara sua posição durante a Guerra fria era. Na altura existiam várias associações com o mesmo nome em todo o país, todas com uma postura pró-EUA e uma ideologia nacionalista.

A partir de 1966, Gulen começou a construir sua futura “marca”. Depois de se mudar para o oeste, para Izmir, por motivos profissionais, ele fundou sua primeira Casa da Luz – um protótipo para seu movimento nos anos seguintes. Ele também começou a estabelecer escolas e associações.

Seu movimento Hizmet (que significa “serviço” em turco), muitas vezes referido simplesmente como “movimento Gülen”, teve suas raízes em Izmir, mas se espalhou pelo mundo. Acredita-se que tenha gerado mais de 2.000 escolas, tecnicamente independentes do movimento, em cerca de 160 países. Em muitos países da Ásia Central, as escolas Gülen são consideradas entre as melhores e são frequentadas por crianças das classes de elite.

O Hizmet, que se autodenomina um “movimento de educação civil”, é caracterizado pelo status educado dos apoiadores de Gulen, que são muito influentes nos negócios, na pesquisa, na polícia, nas autoridades de segurança, no judiciário, na mídia e no Estado. Gülen usou sua influência política para colocar pessoas que ele treinou em instituições importantes e em altos cargos.

Num discurso de 1999, Gülen disse aos seus apoiantes: “Até que tenham todo o poder no sistema constitucional do Estado turco do seu lado, cada passo será um passo demasiado cedo.” Disse que era necessário esperar o momento certo para impor a sua agenda: uma Turquia governada de acordo com os princípios islâmicos.

Na altura, o Estado secular turco considerava os movimentos islâmicos uma ameaça — incluindo a ascensão ao poder do então presidente da Câmara de Istambul, Recep Tayyip Erdogan.

Gülen manteve uma influência considerável mesmo antes do governo de Erdogan AKP chegou ao poder em 2002. Na década de 1990, ele cultivou boas relações com vários políticos – incluindo Erdogan. Apesar disso, em 1999 comprou uma passagem só de ida para os EUA.

Isto ocorreu no momento em que um relatório interno da polícia turca afirmava que Gulen era o líder de uma organização que estava se infiltrando na força policial. Ele foi acusado de querer “substituir o sistema constitucional da Turquia por um Estado teocrático”. Dias depois, em 21 de março de 1999, ele voou para os EUA, alegando problemas de saúde.

Aliado a Erdogan

Gülen nunca mais regressou à Turquia, mas ainda manteve a sua influência política no país. Quando o AKP, que também tinha uma agenda conservadora e islâmica, entrou no governo, Gülen tornou-se tão poderoso que foi capaz de exercer mais influência na política turca do que qualquer outro actor externo. Durante anos, Erdogan e Gülen estavam em conluio: Erdogan beneficiou da influência social institucionalizada de Gülen, enquanto Gülen beneficiou do poder político e do carisma de Erdogan.

Após o seu sucesso no referendo constitucional de 2010, Erdogan agradeceu publicamente a Gulen, dizendo: “Muito obrigado ao outro lado do oceano.” Em 2012, ele fez um apelo televisivo a Gülen para “deixar esse anseio acabar” – um convite ao clérigo para retornar à Turquia.

No entanto, um ano antes, a equipa de Gülen já tinha escrito no seu site oficial: “Ele não vai voltar porque não quer desencadear uma discussão política na Turquia”.

De amigo a inimigo

Apesar deste desejo declarado, Gülen ainda provocou muita discussão no seu país natal. As muitas diferenças entre Erdogan e Gülen que surgiram por razões desconhecidas a partir de 2012 levaram rapidamente a uma guerra institucionalizada entre os dois campos.

Em 17 de dezembro de 2013, muitos políticos do AKP foram presos sob acusações de corrupção, algo que foi atribuído a burocratas afiliados a Gülen. Dias depois, em 25 de dezembro, foram abertas investigações sobre o filho de Erdogan, Bilal.

A tentativa de golpe de 2016 levou a uma repressão generalizada aos apoiantes de Gülen, tanto reais como alegados. Imagem: Reuters/T. Berkin

A partir de então, o AKP de Erdogan chamou o movimento de Gülen de “estrutura estatal paralela” cuja força dentro do Estado o tornou ilegal. As coisas chegaram ao auge no verão de 2016, quando Gulen foi responsabilizado pela tentativa de golpe de 15 de julho.

Embora o movimento de Gülen rejeitasse repetidamente a acusação, o governo turco continuou a sustentar que os seus apoiantes entre os militares tinham planeado a acção. A partir de 2016, Ancara apelou várias vezes aos EUA para extraditarem Gulen, mas em vão.

Gülen foi objecto de um mandado de detenção na Turquia até a sua morte, acusado de liderar “uma organização terrorista”. Hoje, o governo turco chama o movimento Gülen de FETO – um acrônimo turco para Organização Terrorista Fethullah.

Gulen deixa para trás um movimento forte que está ativo em todo o mundo – não nomeado em sua homenagem, mas baseado em suas ideias. Quem assumir agora as rédeas terá muito que administrar.

Observadores disseram que há atualmente uma luta interna pelo poder no movimento entre dois apoiadores de alto escalão de Gulen do seu círculo íntimo. A opinião predominante é que será muito difícil substituir Gülen e que as lutas internas poderão causar uma divisão no movimento.

Este artigo foi escrito originalmente em turco.