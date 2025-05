Google abre cursos gratuitos de IA para 1 milhão de brasileiros; veja como se inscrever

Qualificação de graça! O Google vai treinar 1 milhão de brasileiros com cursos gratuitos sobre inteligência artificial (IA). As aulas são online e podem fazer você sair na frente no mercado de IA.

O anúncio foi feito durante o Web Summit Rio e reforça uma tendência cada vez mais clara no mercado: o conhecimento em inteligência artificial não é mais um diferencial, e sim uma necessidade. A área está em alta, com salários que passam de R$ 20 mil por mês.

As aulas são acessíveis, de curta duração e voltadas tanto para iniciantes quanto para quem já atua no área. Tudo é feito pela plataforma de cursos do Google. Basta acessar, procurar o assunto que deseja aprender e pronto!

Aulas on-line

Os cursos oferecidos tratam de temas essenciais para quem quer entrar ou se atualizar no universo da IA e da computação em nuvem.

São mais de 600 cursos gratuitos, com 49 deles voltados exclusivamente para inteligência artificial generativa.

Tudo disponível na plataforma Cloud Skills Boost, com conteúdo em português e diferentes níveis de dificuldade.

Como se inscrever

O procedimento é bem fácil para começar. Siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site do Google.

Use o buscador para procurar temas como “Inteligência Artificial” ou “IA Generativa”.

Filtre por idioma, nível e tipo de curso.

Escolha o que mais combina com o seu objetivo e siga as instruções para iniciar.

Primeiro passo

Segundo a gigante da tecnologia, os cursos são uma porta de entrada para um mercado de trabalho aquecido.

Patricia Florissi, diretora técnica do Google Cloud, disse que quem souber usar IA vai ter vantagem no futuro.

“Você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial. Vai perder o emprego para alguém que entende como atingir o potencial completo da inteligência artificial”, afirmou em entrevista ao G1.

