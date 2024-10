Governadora em exercício Mailza Assis conscientiza servidores sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero

Dora Monteiro



O cuidado com o colaborador é essencial em qualquer organização, seja pública ou privada, para garantir a qualidade de vida e o desenvolvimento eficaz das atividades laborais. Com esse objetivo, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) tem constantemente investido em ações voltadas para a saúde e segurança no trabalho.

Nesta última segunda-feira, 14, a autarquia deu início a uma nova etapa de avaliação dos ambientes de trabalho, com a atualização dos programas ocupacionais vigentes. Com base em dados técnicos precisos, o Saneacre, por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi), realiza levantamentos detalhados que consistem na medição da qualidade do ar, medições de ruído e de estresse térmico.

Os resultados obtidos nortearão intervenções para melhorar significativamente os locais onde os funcionários desempenham suas funções, segundo Alcimar Andrade, chefe da Divisão de Segurança do Trabalho do Saneacre. “Iniciamos as avaliações ambientais para renovação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e do Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO). A preocupação do nosso presidente, José Bestene, e de toda a diretoria é conhecer de perto as condições dos ambientes em que nossos colaboradores atuam. Essa atualização anual é fundamental para garantir melhores condições de trabalho”, afirmou.

O engenheiro de segurança do trabalho do Sesi, Michel Weider, reforça o impacto positivo dessas ações. “As medições que estamos realizando contemplam tanto as unidades do Saneacre em Rio Branco quanto no interior do estado. Esses estudos permitem a adoção de medidas que assegurem a qualidade da saúde e segurança dos colaboradores”, explicou Weider.

O presidente do Saneacre, José Bestene, lembra que a preocupação com a qualidade de vida dos trabalhadores faz parte do programa de governo estabelecido pela gestão Gladson Cameli desde o início de seu primeiro mandato. “Antes de mais nada, o que importa é a saúde, a segurança e a satisfação de nossos colaboradores”, comenta Bestene.

De acordo com o gestor, zelar pela saúde e segurança dos servidores do Saneacre, sejam eles da casa ou terceirizados, é essencial para garantir melhor desempenho e melhores serviços à população, refletindo diretamente nos resultados da empresa.

“Essas iniciativas posicionam a autarquia como referência no setor público do Acre, ao adotar soluções inovadoras que promovem o bem-estar dos servidores — um dos pilares mais valorizados pela atual gestão do governo Gladson”, observa Bestene.

No mês do servidor, o governo do Acre tem proporcionado diversas atividades que contemplam vários órgãos, bem como refletem na autoestima e disposição dos funcionários do Estado em servir à população com eficiência.

