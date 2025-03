Governo de SP quer mais investimentos na ‘rota do agro’ – 11/03/2025 – Mercado

Anna Betts



O governo Trump disse na terça -feira que a Universidade de Columbia estava “recusando -se a ajudar” o Departamento de Segurança Interna identificar pessoas para prisão no campus, depois que as autoridades de imigração detiveram um proeminente Ativista palestino e recém -formado na Columbia no fim de semana.

O secretário de imprensa da Casa Branca de Trump, Karoline Leavitt, disse na terça-feira que o governo deu aos nomes da universidade de vários indivíduos que acusou de “atividade pró-hamas”, reiterando o governo intenção Deportar ativistas associados a protestos pró-palestinos.

“A Universidade de Columbia recebeu os nomes de outras pessoas que se envolveram em atividades pró-hamas e estão se recusando a ajudar o DHS a identificar esses indivíduos no campus”, disse Leavitt em um briefing da imprensa. “E como o presidente disse muito fortemente em seu comunicado ontem, ele não vai tolerar isso”.

Khalil, um morador permanente dos EUA que ajudou a liderar protestos pró-palestinos na universidade no ano passado, foi detido na noite de sábado em uma jogada sem precedentes que provocou indignação generalizada e alarme De defensores da liberdade de expressão.

Trump descreveu a prisão nesta semana como a “primeira prisão de muitos por vir”.

As autoridades federais de imigração que prenderam Khalil teriam dito que eram agindo em uma ordem do Departamento de Estado revogar o green card que lhe concede residência permanente.

Na terça -feira, Khalil não havia sido acusado de nenhum crime. No entanto, duas pessoas com conhecimento do A matéria disse ao The New York Times que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, estava dependendo uma disposição da Lei de Imigração e Nacionalidade de 1952 que lhe dá amplo poder para expulsar estrangeiros se eles lhe der “Brasão razoável para acreditar“A presença deles nos EUA tem” consequências adversas potencialmente graves da política externa “. Zeteo Também relatou que o próprio Rubio “pessoalmente assinou a prisão”.

Na segunda -feira de manhã, Khalil estava sendo mantido em um centro de detenção de imigração perto de Jena, Louisiana.

Na segunda -feira à noite, um juiz federal em Manhattan impediu sua deportação enquanto aguardava uma audiência em seu caso marcado para quarta -feira.

A União Americana das Liberdades Civis e o Centro de Direitos Constitucionais se juntaram à equipe jurídica de Khalil, liderada por sua advogada, Amy Greer. Greer afirmou na segunda -feira que ela tinha falado com Khalil e que ele era “saudável e seu ânimo não se intimidará por sua situação”.

Na terça, 13 membros do Congresso -liderado pelo representante dos EUA da Palestina-Americana Rashida Tlaib- emitiu uma carta exigindo sua libertação imediata.

A prisão ocorreu apenas alguns dias depois Donald TrumpSegunda Administração Presidencial de Cancelou US $ 400 milhões em financiamento para a Universidade de Columbia sobre o que descreveu como o fracasso da faculdade em proteger os estudantes contra assédio anti -semita no campus.

Na segunda -feira, o Educação dos EUA O Escritório de Direitos Civis do Departamento seguiu os cortes de Columbia com novos avisos para 60 outras faculdades e universidades indicando que eles podem enfrentar “ações de execução” por alegações de anti -semita assédio e discriminação em seus campi.

Um comunicado do departamento disse que enviou as advertências sob a autoridade da agência para fazer cumprir Título VI da Lei Federal dos Direitos Civisque “proíbe qualquer instituição que receba fundos federais de discriminar com base na raça, cor e origem nacional”.

“A origem nacional inclui ascendência compartilhada (judaica)”, afirmou o comunicado.

As cartas decorrem de uma ordem executiva Assinado por Trump logo após retomar o escritório em janeiro Isso pretendia “combater o anti -semitismo”. Uma ficha informativa correspondente à ordem de Trump sugeriu deportar estudantes internacionais envolvidos em protestos pró-palestinos.

Em um comunicado na segunda -feira, a secretária da educação, Linda McMahon, disse que seu departamento ficou “profundamente decepcionado com o fato de os estudantes judeus que estudam nos campi dos EUA continuam a temer por sua segurança em meio às erupções anti -semitas implacáveis ​​que interrompem severamente a vida no campus por mais de um ano”.

“Os líderes da universidade devem fazer melhor”, disse o ex -executivo da promoção da WWE Professional Wrestling. “As faculdades e universidades dos EUA se beneficiam de enormes investimentos públicos financiados pelos contribuintes dos EUA.

“Esse apoio é um privilégio e depende da adesão escrupulosa às leis federais de anti-discriminação”.

Trump teve recentemente ameaçado Interromper todo o financiamento federal para qualquer faculdade ou escola que permita “protestos ilegais” e prometeu aprisionar “agitadores”. O presidente acusou a Universidade de Columbia de falhar repetidamente em proteger os estudantes de assédio anti -semita.

A instituição tem sido um ponto focal para protestos do campus contra Guerra de Israel em Gaza. Manifestações explodiram na primavera passada ambos nos EUA e internacionalmentecom estudantes pedindo o fim do apoio dos EUA às forças armadas israelenses, bem como exigindo que As universidades se despojam de empresas com laços com Israel.

Em Columbia, esses protestos levaram a prisões em massaAssim, suspensões e o renúncia do presidente da universidade na época.