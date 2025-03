Governo do Acre inicia Pré-Enem Legal 2025 com foco na preparação gratuita de estudantes

Cássia Veras



Com mais de 30 mil alunos atendidos em quatro anos, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), deu início às atividades do Pré-Enem Legal 2025. O lançamento ocorreu nesta terça-feira, 11, durante uma live transmitida pelo canal oficial da Secretaria de Educação no Youtube (youtube.com/@educacaodoacre).

Na abertura, o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, destacou a importância da iniciativa para os estudantes acreanos. “O Pré-Enem Legal foi um sonho que a gente veio desenhando desde 2022. Ano passado, alcançamos um marco histórico com 100% dos nossos alunos matriculados na rede estadual inscritos no exame. Vale lembrar que o Pré-Enem Legal é uma iniciativa do governo do Estado, sob a orientação do governador Gladson Camelí, e veio como um programa para ficar”, afirmou.

Voltado para alunos da terceira série do Ensino Médio da rede estadual e também aberto à comunidade, o Pré-Enem Legal é uma oportunidade gratuita e qualificada para que os estudantes acreanos se preparem para um dos exames mais importantes do país.

A primeira aula de 2025 foi dedicada à redação e às ciências humanas. A equipe pedagógica abordou o tema da redação do ano passado, conectando-o às ciências humanas para oferecer aos estudantes um repertório consistente, com bases históricas e geográficas.

De 480 para 920 pontos na redação do Enem

O estudante João Pedro de Souza, de 18 anos, é um dos exemplos do impacto que o programa tem gerado. Ele atribui ao Pré-Enem Legal a aprovação em Letras Português e Direito na Universidade Federal do Acre (Ufac).

“Quando eu passei, vi minha nota de redação. Eu tirei 920. Nem eu acreditei que seria capaz de tirar uma nota tão elevada assim. Depois, manifestei interesse na lista de espera para Direito e agora estou aguardando ser chamado na segunda ou terceira chamada. Os materiais do Pré-Enem Legal foram fundamentais para o meu aprendizado. A escola também foi essencial para que eu alcançasse uma boa nota no Enem, não só na redação, mas nos outros conteúdos também”, contou.

Aluno da Escola Armando Nogueira, em Rio Branco, João Pedro compartilhou como foi seu processo de preparação para o Enem 2024. “Eu comecei a revisar os conteúdos, mas não sabia exatamente o que estudar dentro dos parâmetros do Enem, porque nunca tinha feito a prova. Quando recebi os materiais do Pré-Enem Legal, os livros, comecei a compreender melhor. Foquei nas minhas maiores dificuldades, física e matemática”, disse.

“Eu mesmo elaborava questões e resolvia para entender o conteúdo. Na redação, minha primeira nota foi 480 pontos. Depois que comecei a praticar com os conteúdos do caderno de redação do Pré-Enem Legal e com a orientação da escola, aprendi a dissertar, usar repertório sociocultural, estruturar tese, desenvolvimento e conclusão. Estudo é a única ferramenta para quem quer ter um futuro melhor”, completou.

Estrutura do Pré-Enem Legal

O Pré-Enem Legal é uma iniciativa que fortalece as ações já realizadas pelas escolas, somando esforços para garantir que os alunos tenham acesso a um conteúdo de qualidade. Para isso, conta com uma equipe de professores da rede pública altamente qualificados e preparados para atender às demandas do exame.

Além das aulas regulares, o programa realiza ações itinerantes em todos os 22 municípios do Acre, levando aulões presenciais por áreas de conhecimento e oficinas temáticas, como as de redação e matemática básica – uma das áreas que costuma gerar mais insegurança nos candidatos.

“Os estudantes morrem de medo da matemática, não gostam muito. Então a gente está trabalhando isso também, reforçando a base para ajudar na resolução e interpretação das questões. Trabalhamos as competências do Enem, abordando componentes como química, biologia, língua portuguesa, além de temas contemporâneos e transversais que são cobrados no exame”, explica Danielly Matos, chefe do Departamento de Ensino Médio da SEE.

O programa conta também com lives e podcasts mensais, que abordam cada área do conhecimento – matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. As transmissões contam com a participação de professores, alunos e convidados, promovendo discussões relevantes para a preparação. As ações itinerantes ocorrem semestralmente, duas vezes ao ano, com atendimento especial às escolas de Rio Branco.

Anualmente, o Pré-Enem Legal atende cerca de 6 mil estudantes, sem contar os participantes da comunidade que, mesmo fora da rede estadual, buscam a preparação gratuita oferecida pelo programa. “Temos estudantes que já saíram da escola há algum tempo e continuam se preparando com a gente”, destaca Danielly Matos.

Segunda melhor nota de redações do Brasil

O professor de redação e linguagens, Pedro Henrique Pereira, avalia que o trabalho desenvolvido tem gerado resultados significativos: “No ano passado, conseguimos a segunda melhor nota de redações do Brasil, comparando os resultados do Enem. As oficinas de redação deram muito certo, e realizamos um trabalho intenso de correção”.

A expectativa da equipe é que em 2025 o Acre alcance redações nota mil. “Nosso objetivo é melhorar ainda mais, preparar o aluno para entender que a redação não é impossível. Ele pode atingir 800+, 900+ e, quem sabe, até mil pontos. Estamos prontos para ajudar com materiais, correções e aulas, porque sabemos que a redação é a grande chance de alavancar a nota no Enem”, conclui o professor.

