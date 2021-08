Governo do Acre cria comitê para acompanhar retorno das aulas

As aulas na rede estadual de ensino estão mais próximas de seu retorno. O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 11, a criação do Comitê de acompanhamento do retorno das aulas presenciais no ensino público estadual.

O objetivo do novo comitê é orientar e monitorar o processo de retorno às aulas presenciais nas unidades da Rede Estadual de Educação, avaliar as ações/medidas implementadas, propondo ajustes nas estratégias, frente aos resultados identificados.

O Comitê é composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades: três membros da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, três membros da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, um membro do Ministério Público Estadual-MPAC, um membro do Conselho Estadual de Educação-CEE e um membro do Conselho de Diretores das Escolas Públicas do Acre – CODEP.

O retorno das aulas presenciais está previsto para o próximo dia 8 de setembro. A intenção do governo é adotar no retorno o modelo de ensino híbrido, que mescla aulas presenciais e aulas remotas. O Acre tem mais de 160 mil alunos matriculados na rede estadual.