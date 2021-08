Governo do Acre deve realizar concurso dos bombeiros até o final do ano

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou nesta sexta-feira, 6, que será realizado, ainda esse ano, o concurso do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Chefe do Executivo, uma das razões para a realização do certame é devido à defasagem da corporação. “Em um levantamento foi identificado que existe um déficit muito grande”, declarou.

O edital deverá ser lançado antes do final do ano com um grande quantitativo de vagas. “Vou realizar o concurso e vamos avançar essa página da Covid-19”, argumentou.

A reportagem do ac24horas apurou que o motivo para a realização do certame é que o gestor teria desistido da ideia do remanejamento dos aprovados do cadastro de reserva do último concurso da Polícia Militar para os bombeiros. Segundo fontes do Palácio Rio Branco, ao invés da transferência dos concursados por meio de projeto de lei, o Governo deverá realizar a convocação dos 125, conforme anunciado em reunião, diretamente para os quadros da Polícia Militar.

A intenção da atual gestão é não dá brecha para possíveis ações judiciais de membros que não forem convocados, haja vista que, o certame de origem feito em 2017 é o da Polícia Militar.