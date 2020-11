Governo do Acre diz que falha no Diário Oficial é culpa de sistema sem manutenção

O governo acreano publicou na tarde desta sexta-feira, 25, uma nota oficial sobre a falha na publicação do Diário Oficial.

Sem citar a suposta ação de hackers ao sistema financeiro do governo, a nota afirma que a falha foi resultado de um sistema que não recebe manutenção há anos, mas que já trabalha para modernizar o Diário Oficial.

Leia a nota:

Nota sobre falha na publicação do Diário Oficial

Na manhã desta sexta-feira, dia 26/10, foi identificada falha no sistema que registra os pedidos de publicação no site do Diário Oficial do estado do Acre. Após análise, os técnicos da Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia (Seict) diagnosticaram que a causa da falha deu-se pela exclusão de tabelas do banco de dados dos sistemas. Esta ação só foi possível por se tratar de um sistema legado e sem manutenção já há alguns anos. Nossa equipe realizou a recuperação do backup de dados e orientou a equipe do Diário Oficial que refizesse os lançamentos realizados entre o horário do backup e a identificação do sinistro.

Cabe salientar que a Seict já está trabalhando em um projeto para modernização do Diário Oficial, e que ações estão sendo tomados para minimizar os riscos da versão atual.

Equipe de Tecnologia da Seict