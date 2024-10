Governo do Acre inicia pavimentação em tijolos na Reserva Cazumbá-Iracema em Sena Madureira

Wesley Moraes



Neste sábado, 12, além do feriado católico de Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil, também é celebrado no país o Dia das Crianças. No Acre, o governo do Estado segue empenhado não só em cuidar, mas garantir políticas públicas e executar obras que beneficiem esta parte importante da população.

O governo do presente trabalha pensando nas futuras gerações. Aos acreanos que ainda vão nascer, o Estado não mede esforços na construção da nova maternidade de Rio Branco, que será uma das mais modernas e acolhedoras da Região Norte. Com investimento superior a R$ 100 milhões nas duas primeiras etapas, o hospital materno infantil começa a se transformar em realidade.

Esta era uma obra aguardada há mais de 70 anos. Inaugurada na época em que o Acre ainda era um território federal, a Maternidade Bárbara Heliodora, primeira e única unidade pública referência na capital, opera acima da capacidade, e qualquer tipo de melhoria estrutural da edificação esbarra em diversas limitações, por ser um local em processo de tombamento.

Com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal, 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI), 15 leitos de UCI canguru, além da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que vai atender gestantes de alto risco, a previsão é que a primeira etapa da obra da nova maternidade seja concluída em março do próximo ano.

“Eu tenho um respeito muito grande pelas nossas crianças e sempre costumo dizer que elas são as nossas verdadeiras autoridades. Por isso, elas merecem nascer em um lugar digno, e a nova maternidade é a prova do compromisso do nosso governo com a população”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Um novo Hospital da Criança

Com mais de 77% das obras executadas, a reforma do Hospital da Criança segue para a fase final, com expectativa de ser entregue pelo governo até o início de 2025. Localizada na região central de Rio Branco, a unidade especializada em atendimento infantil proporcionará mais qualidade e ampliação nos serviços oferecidos aos seus pacientes.

Com investimento total de R$ 1,5 milhão, por parte do governo do Estado, as melhorias das instalações assegurará um ambiente salubre ao servidores e usuários. As benfeitorias contemplaram a substituição de pisos, cobertura e forro, pinturas, instalações elétricas, serviços de logística, televisão e telefonia, instalação de dispositivos de proteção contra incêndio e de estruturas hidráulicas e sanitárias, além de drenagem pluvial.

“Esta é uma obra muito importante para melhorar a saúde do nosso estado, principalmente na atenção com as crianças. Por determinação do governador Gladson Cameli, estamos dedicados com a reforma do Hospital da Criança e, muito em breve, essa unidade será entregue à comunidade”, destacou Ítalo Lopes, secretário de Estado de Obras Públicas.

Ensino de qualidade

O compromisso da melhoria do ensino público também é prioridade para a atual gestão estadual, que é responsável pela criação do maior programa social da história do Acre. Além de garantir a segurança alimentar de mais de 135 mil estudantes acreanos, nos 22 municípios, o Prato Extra tem significativa contribuição com o aumento do desempenho escolar.

“Temos avançado muito nos investimentos para a educação. Cito aqui o Prato Extra como um dos maiores legados e um dos maiores orgulhos do nosso governo. Poder proporcionar aos nossos estudantes a oportunidade de ter uma refeição a mais por dia é promover cidadania e contribuir com o desenvolvimento do estado”, pontuou Cameli.

Nos últimos anos, o governo realizou grandes investimentos na área da educação. Destaque para a reforma e construção de novas escolas, implantação de colégios cívico-militares, distribuição gratuita do fardamento escolar e a instalação de 79 laboratórios de informática. Outros 121 serão entregues até o fim de 2026. Pela primeira vez, alunos da rede estadual receberam tablets com pacotes de internet. Ao todo, já foram entregues mais de 41,4 mil equipamentos.

“O ensino evoluiu muito nos últimos tempos, e o governo tem acompanhado essas transformações. Temos concretizado grandes conquistas e eu não tenho dúvidas que muito mais avanços virão”, argumentou o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho.

