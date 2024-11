Governo do Acre inicia Semana da Cidadania Fiscal em Rio Branco

Jairo Carioca



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Agência de Negócios (Anac), vai definir com os municípios do estado por onde deverá passar a Rota Quadrante Rondon, via que terá como destino o Oceano Pacífico, debatendo estratégias direcionadas ao desenvolvimento econômico.

Abrigando a Zona de Processamento e Exportação (ZPE-AC), Senador Guiomard será o primeiro a receber a consulta.

Para formar um grupo de trabalho (GT) e dar início a estudos destinados a formular propostas efetivas de políticas públicas cujo principal objetivo esteja relacionado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e à geração de emprego e renda, foi realizada uma reunião na manhã desta segunda-feira, 25, no município.

“Juntos, o Estado, por meio da Seict e da Anac, e com apoio da Assembleia Legislativa, pretende preparar as cidades para os impactos positivos gerados a partir do impulsionamento da Rota Quadrante Rondon. A inauguração do Porto de Chancay [em Lima, no Peru] gera ganhos significativos para as exportações nacionais que vão passar por aqui”, analisou o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

O gestor explicou ainda que, com o Marco Legal das ZPEs, o regime foi modernizado e adequado ao contexto mundial, tornando mais atrativos os negócios. Mesquita falou também da importância de incentivos fiscais no oferecimento de benefícios e condições especiais para atração de novos negócios.

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, colocou-se à disposição do GT. Entre as ações de curto prazo, foi apresentada a proposta de abrigar, na estrutura da ZPE, o polo moveleiro do município e fábricas de café instaladas no perímetro urbano da cidade.

“É uma maneira de regularizarmos o setor moveleiro e também de abrigarmos, em uma estrutura alfandegaria, nossas fábricas e indústrias. A ZPE é um sonho antigo que agora, certamente, tem tudo para se tornar realidade, com geração de emprego e renda para nossa população”, disse Rosana.

Para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Luiz Gonzaga, o governo acerta quando abre diálogo com os municípios que serão beneficiados com o ambiente de negócios gerados pela rota.

“Precisamos trabalhar para que o estado não seja simplesmente um corredor de exportação e importação de produtos. As cidades precisam produzir. Temos o potencial do milho, do frango, a soja, estamos liberando a exportação de ovos, ampliando a oferta de suínos. Unidos podemos melhorar nossas riquezas”, acrescentou.

Parceira nas ações e com objetivo de dar suporte ao setor produtivo, a Anac vai realizar cursos pelo Centro de Inovação e Qualificação para Negócios (CIQN). A presidente da instituição, Waleska Bezerra, enfatizou que a iniciativa vai ao encontro dos objetivos da gestão Gladson Cameli, com foco no fortalecimento de negócios, geração de emprego e renda.

“Senador Guiomard é porta de entrada da rota de acesso ao Pacífico, vamos colaborar com a preparação das indústrias e empresas aqui instaladas, visando esse novo momento em que o Acre é rota principal de acesso ao Pacífico, o governador Gladson Cameli quer geração de emprego e renda para fomentar a economia do edtado”, afirmou Waleska.

Visualizações: 17