Governo e Prefeitura de Cruzeiro do Sul promovem caminhada de conscientização sobre autismo

Maria Fernanda Arival



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), publicou na edição desta sexta-feira, 4, do Diário Oficial do Estado (DOE), a lista de artesãos selecionados no edital de chamamento público destinado à participação no 19º Salão de Artesanato, que será realizado em São Paulo entre 21 e 25 de abril, com apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), do governo federal.

Especializado na confecção de biojoias (acessórios desenvolvidos a partir de materiais orgânicos disponíveis na natureza), Antonio Kléder Bezerra está entre os selecionados. Com experiência em feiras nacionais, expressou satisfação em ser escolhido. “Ficamos sempre felizes quando participamos de um edital e conseguimos um resultado positivo”, afirma.

O titular da Sete, Marcelo Messias, destaca a importância da participação de artesãos acreanos em feiras nacionais importantes, como o Salão do Artesanato, frisando o apoio do Estado: “Ficamos felizes quando participamos de feiras, levando esses profissionais para outros estados; isso promove o nosso estado e o trabalho deles, pois as peças apresentadas fazem sucesso”.

Inicialmente, foram oferecidas dez vagas para os artesãos. Segundo a diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente, houve 12 inscrições, mas todos os candidatos serão contemplados devido a uma parceria com o Sebrae: “Para nós é um orgulho muito grande poder levar esses artesãos para promover o trabalho deles em nível nacional”.

A gestora explica, ainda, que os artesãos foram selecionados a partir de uma curadoria com três técnicos. “Foram realizadas avaliações dos portfólios dos artesãos, apresentando as técnicas usadas e os produtos prontos. A equipe técnica também ficou deslumbrada com tantos produtos maravilhosos que a gente vai levar para promover o dom do artesanato do Acre, que é tão lindo e tão valorizado nacionalmente”, diz.

A coordenadora do Artesanato Acreano da Sete, Risoleta Queiroz, conta que o Salão de Artesanato de São Paulo é uma das feiras em que os acreanos estão entre os principais atores. “Sempre estamos bem posicionados no ranking de vendas”, comemora.

De acordo com a publicação no DOE, os artesãos Rodney Paiva Ramos, José Rodrigues de Araújo e Maqueson Pereira da Silva irão participar da feira por meio da parceria com o Sebrae. Já os artesãos levados pelo governo do Acre são: Antonio Kléder Bezerra da Silva, Maria do Socorro Tavares da Silva, Assavaj, Márcia Silvia de Lima, Maria Barroso Moreira, Maria José Menezes Araújo, Francisco Ramalho Rodrigues, Evenaldo Souza da Silva e Maria Eneide Brozzo de Azevedo.

The post Governo do Acre divulga lista de selecionados para participar de feira de artesanato em São Paulo appeared first on Noticias do Acre.





