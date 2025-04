Presidente alemão critica-nos ‘elite auto-unida’-DW-04/04/2025

De acordo com NÓS Relatórios da mídia, Elon Musk -Empresário de tecnologia multibilionário, controversa figura pública e consultor governamental-está prestes a deixar o Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) criado por Donald Trump. Diz -se que Trump já sugeriu sua retirada em uma reunião de gabinete, dizendo que Musk só desempenhar um “papel de apoio.“

O Casa Branca contestou os relatóriosdizendo que nada foi oficialmente decidido. Musk descartou a especulação como “notícias falsas”.

Uma coisa que é certa é que o papel de Musk teve um prazo limitado desde o início. Como o chamado “funcionário do governo especial”, ele pode trabalhar para o governo por um máximo de 130 dias por ano sem estar sujeito a regras éticas mais rigorosas ou obrigações de transparência (por exemplo, fornecer divulgação detalhada de ativos e renda), desde que uma permissão de isenção obtida anteriormente permita isso.

Não há referência pública a essa aprovação até o momento. Enquanto isso, é provável que Musk atinja o prazo de emprego para consultores especiais até o início de junho de 2025, o mais tardar.

Portanto, provavelmente é uma questão de tempo até que ele saia oficialmente de Doge, pois as pesquisas sugerem que Musk está se tornando uma figura cada vez mais controversa nos EUA. Foi recentemente sugerido que um maioria das pessoas rejeitar o dele Curso de reforma radical.

Musk também aparece em reuniões de gabinete na Casa Branca Imagem: Brendan Smialowski/AFP

Musk tem laços estreitos com Trump – mas as tensões estão aumentando?

Nos bastidores do tiro mútuo, se fala de descontentamento. Vozes críticas no Partido Republicano se tornaram recentemente mais altas. Secretário de Estado Marco Rubio e o ex-conselheiro Steve Bannon acusam Musk de autopromoção e tendo um estilo egocêntrico.

Mas alguns analistas são duvidosos sobre qualquer brechas profundas entre Trump e Musk.

“Ocasionalmente, Musk enfrentou ventos contrários de Trump; ele foi avisado para agir com mais cautela”, disse Sascha Lohmann do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP) em Berlim à DW. “Mas ambos sempre concordaram com a direção fundamental do esforço para desmontar o estado administrativo por meios radicais muito além dos limites constitucionais”.

Qual foi o objetivo do projeto de reforma radical Doge?

A criação de Doge foi a resposta de Trump à sua promessa eleitoral de “drenar o pântano em Washington”. Em Musk, ele ganhou um aliado cuja abordagem empreendedora prometia reformas radicais.

E o empresário de tecnologia não perdeu tempo na implementação de suas medidas drásticas: mais de 20.000 empregos nas agências federais foram retiradas, enquanto outros 75.000 funcionários receberam pacotes de redundância voluntária. As fusões estruturais, por exemplo, entre o Serviço Postal dos EUA e o Departamento de Comércio, estão em andamento.

O exemplo mais espetacular de reforma radical até o momento é o fim da USAIDA Agência Governamental para Ajuda Internacional de Desenvolvimento.

O desligamento da USAID afeta os projetos de desenvolvimento em todo o mundo Imagem: Mark Alfred/Zuma Press Wire/Picture Alliance

Ao mesmo tempo, processos administrativos importantes foram digitalizados, incluindo os arquivos de pensão na Pensilvânia e as folhas de pagamento de mais de 270.000 funcionários federais em um projeto altamente simbólico, mas também controverso.

O Departamento de Eficiência do Governo alega ter economizado mais de 100 bilhões de dólares. No entanto, as auditorias independentes ainda estão pendentes e os relatórios de mídia já descobriram discrepâncias nos números oficiais.

Embora o procedimento tenha sido eficiente e rápido, também era arriscado, pois “os órgãos de controle tradicionais foram sistematicamente ignorados”, de acordo com o analista dos EUA Lohmann.

O envolvimento político de Musk assombra ações da Tesla

Além de seu papel como consultor do governo, Musk também tem sido ativo como um importante doador político desde o 2024 Eleição presidencial. Recentemente, ele apoiou o candidato republicano à Suprema Corte em Wisconsin com 20 milhões de dólares – em última análise, sem sucesso, como o Democratas foram capazes de mobilizar os eleitores referenciando Musk.

E seu envolvimento político também teve Um alto custo para o próprio Musk. A Tesla registrou uma queda de 13% nas vendas no primeiro trimestre. O fato de as ações da Tesla se recuperarem significativamente imediatamente após os relatos da partida iminente de Musk mostra o quanto seu papel no governo se tornou para seu trabalho como CEO.

A política de Elon Musk é culpada como tanque de vendas da Tesla? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Doge sem almíscar – e almíscar sem doge?

Donald Trump enfatizou repetidamente que Doge continuará a existir sem almíscar. Ele subestimou a importância de Musk e apontou que as agências e departamentos do governo são os próprios responsáveis ​​por fazer economias.

Resta ver o que Musk planeja fazer após sua possível saída da política. Ele provavelmente começará concentrando -se mais em suas empresas novamente. No entanto, alguns vêem uma continuação de sua carreira política como uma possibilidade também. Sascha Lohmann, do SWP, disse que Musk pode permanecer politicamente ativo, pois sabe como se mover “com habilidade entre as expectativas conservadoras libertárias e nacionais”.

Com seu papel como reformador disruptivo, Elon Musk deixou sua marca na política dos EUA em apenas algumas semanas. Ele abalou instituições do estado central e polarizou o debate político. Musk e suas doações têm sido fontes valiosas de apoio a Trump. Mas estão aumentando os sinais de que sua aliança pode se tornar um passivo político para o presidente a longo prazo.

Este artigo foi adaptado do alemão.