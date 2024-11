Governo inaugura Centro Regional de Saúde do Trabalhador em Cruzeiro do Sul

Aline Querolaine



O governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), inaugurou o Centro Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest) em Cruzeiro do Sul, na tarde desta quinta-feira, 28. O novo espaço marca um avanço significativo na assistência à saúde dos trabalhadores da região, oferecendo serviços especializados e ampliando o acesso a políticas de saúde ocupacional.

A unidade foi planejada para atender demandas específicas de prevenção, diagnóstico e acompanhamento de doenças e agravos relacionados ao trabalho. O Cerest terá uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais capacitados, voltados para promover a qualidade de vida no ambiente laboral.

Durante a cerimônia de inauguração, autoridades locais e representantes do governo destacaram a importância da iniciativa para os trabalhadores do município e de regiões vizinhas. “Este é um passo importante para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que sua saúde esteja sempre em primeiro lugar”, afirmou Raquel Batista, representante do governo no Juruá.

O centro também atuará no apoio técnico a empresas e sindicatos, promovendo a adoção de práticas seguras no trabalho e a conscientização sobre a prevenção de acidentes. Além disso, estará diretamente ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS), integrando-se às redes de atendimento já existentes.

“Estamos comprometidos em fazer deste centro uma referência, aproximando as políticas de saúde do trabalhador de quem mais precisa, especialmente aqui no interior do estado. É um grande passo para o desenvolvimento regional e para o cuidado com a nossa população”, ratificou Diani Carvalho, coordenadora regional da Sesacre no Juruá.

Com essa inauguração, Cruzeiro do Sul se torna um ponto estratégico para a implementação de políticas de saúde do trabalhador no estado, reafirmando o compromisso do governo em atender às necessidades das populações mais afastadas dos grandes centros urbanos.

“O objetivo do centro é garantir que cada trabalhador tenha acesso a serviços de qualidade, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento de problemas relacionados à sua atividade laboral. O Cerest também será fundamental no diálogo com empresas e instituições, orientando sobre a importância da saúde no trabalho”, pontuou Rock Veiga, da Coordenação de Vigilância e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde.

