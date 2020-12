Governo libera recursos aos times acreanos na Copa Verde

O governo acreano publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 14, o convênio que libera recursos para Galvez, Atlético Acreano e Rio Branco, que irão representar o Acre na Copa Verde, a partir do próximo dia 20 de janeiro.

Os três clubes também representaram o estado no Campeonato Brasileiro da Série D, mas apenas o Galvez segue na disputa da competição, que já está nas oitavas de final.

Cada um dos clubes vai receber a quantia de R$ 180 mil. A parceria foi determinante para que o futebol acreano confirmasse a participação dos três clubes na competição. O Rio Branco já havia desistido e só voltou atrás após o governo sinalizar com o apoio financeiro.

O governo enfatiza ainda que o convênio poderá ser prorrogado, desde que haja concordância entre as partes e uma delas manifeste interesse em sua continuidade, mediante proposta escrita, apresentada com antecedência mínima de trinta dias do encerramento da vigência.