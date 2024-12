Governo participa de evento da Abema com foco no fortalecimento da educação ambiental

Ângela Rodrigues



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), beneficiou 23 famílias, do Parque Estadual do Chandless, com a entrega de sete Kits de Casa de Farinha, sete roçadeiras e equipamentos para fortalecimento da agricultura de subsistência.

A solenidade de entrega foi realizada nesta sexta-feira, 6, na sede da unidade de conservação, situada entre os municípios de Manoel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus.

O investimento total foi de R$ 113 mil, alocados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio de emenda parlamentar destinada pela ex-deputada federal Dra. Vanda Milani e contou ainda com aporte do Programa e Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa).

A iniciativa irá possibilitar novas alternativas de manejo da produção, uma vez que as famílias tem sofrido com a perda do roçado devido os efeitos das mudanças climáticas ocasionados pela seca e cheias extremas. A entrega de equipamentos contou com apoio e suporte do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

Programa Saúde na Floresta no Chandless

No sábado, 7, a comunidade do Chandless recebe a equipe do Programa Saúde na Floresta. Uma inciativa do governo do Acre, por meio da Sema, e das secretarias de Estado de Saúde (Sesacre) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) com a oferta dos seguintes serviços de saúde: consultas com médicos clínicos gerais e pediatra, realização de testes rápidos, atendimento de enfermagem e farmacêutico e, ainda, serviços de assistência social e a doação de peças de roupas, por meio do Projeto Vestuário Social.

O que eles disseram

“Esses equipamentos vão ajudar nosso trabalho, vamos melhorar nosso roçado, no plantio da macaxeira e da banana. Pra nós, é muito difícil a gente fazer a cultivação no terreno, e a roçadeira vai trazer melhoria. A gente está tendo agora esses materiais. Vai trazer mais melhoria para a nossa produção e, justamente, vai facilitar o nosso trabalho”, conta a produtora rural, Antônia Marques de Souza.

“Esses kits vão fortalecer todas as famílias aqui no parque porque não temos a capacidade de poder comprar esses equipamentos. Agora vão ter um kit completo de casa de farinha e sem se preocupar com o custo porque tá sendo doado. Então, está sendo ótimo e realmente vai ajudar muito na nossa produção e sobrevivência”, destacou Moisés Nuves Pacaya, liderança local.

“O governo do Acre, representado pela equipe da Sema, realiza esta entrega com sentimento de gratidão. Comemoramos 20 anos do Chandless e a comunidade ganha esse presente que é fruto de uma reivindicação deles. Esses kits vão melhorar a qualidade da produção de farinha, que é tão importante aqui para alimentação das famílias e vai ampliar novas alternativas de cultivo de legumes e feijão”, reforça a secretária adjunta da Sema, Renata Souza.

Saiba mais – O Parque Estadual do Chandless, criado em 2 de setembro de 2004, é gerido pela Secretaria do Meio Ambiente do Acre (Sema), com apoio financeiro do programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa). O Chandlees possui mais de 690 mil hectares de área protegida. As famílias que residem na unidade sobrevivem da caça, pesca e da agricultura de subsistência. Para saber mais, acesse a reportagem completa dos 20 anos do Chandlees.

