Governo realiza Feirão do Amazonas Meu Lar para quem busca financiar imóveis; confira

Manaus/AM – O Governo do Estado vai realizar, nos dias 16 e 17 de novembro, o 1º Feirão do Programa Amazonas Meu Lar. O evento tem como foco a linha de atendimento Subsídio Entrada do Meu Lar e é voltado para o público interessado em financiamento de unidade habitacional.



O subsídio estadual é para auxiliar no pagamento da entrada do financiamento de unidade habitacional adquirida através do programa federal Minha Casa, Minha Vida. O feirão acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, das 9h às 19h.



Durante o feirão, haverá stands das construtoras, com empreendimentos credenciados no programa Amazonas Meu Lar, na linha do Subsídio Entrada do Meu Lar. Os interessados em financiar um apartamento usando a Entrada do Meu Lar, poderão fazer o pré-cadastro e avaliação de crédito no local. Também haverá stand de serviços dos órgãos estaduais envolvidos no programa.



A programação inclui, ainda, palestras com temas como planejamento financeiro, jardinagem em apartamento, empreendedorismo digital como renda extra, boas práticas para manutenção de unidade habitacional, horta em varanda e organização de ambientes. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estará presente para tratar sobre crédito consciente, planejamento de metas e resultados e controle financeiro para empreendedores.



O Amazonas Meu Lar é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).



De acordo com o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, o objetivo do evento é ampliar o acesso da população à linha de atendimento do Subsídio Entrada do Meu Lar, na qual os principais critérios são renda e crédito aprovado. “Um dos grandes entraves do financiamento para as pessoas de baixa renda é o valor da entrada do imóvel. Por isso, o governador Wilson Lima criou o subsídio, que é um valor que o Estado vai disponibilizar para ajudar a compor a entrada do imóvel adquirido diretamente com a construtora com financiamento da Caixa Econômica Federal” afirmou.



O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.



O secretário da Suhab, Jivago Castro, destaca que nessa linha de atendimento, o programa conta hoje com 3.732 unidades credenciadas em 32 empreendimentos imobiliários. “Será uma ótima oportunidade para a população financiar seu imóvel com entrada subsidiada pelo Governo do Estado. Os interessados devem comparecer ao evento com toda a documentação necessária para fazer a análise de crédito direto com as construtoras”, disse.



Na avaliação do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Henrique Medina, o Amazonas Meu Lar é um programa que dá oportunidade para os clientes, de fato, adquirirem um imóvel financiado pela Caixa, já que muitas pessoas não têm condições de pagar a entrada de 20% para a construtora, tendo em vista que o banco só financia 80% do imóvel. “A nossa expectativa é muito grande, é muito boa. Nós imaginamos que vão circular, nos dois dias de evento, cerca de 20 mil pessoas, então a expectativa é a melhor possível, nós estamos muito felizes com a organização do evento”, afirmou.



Para participar do feirão e acessar a linha de atendimento, é necessário estar pré-cadastrado no Programa Amazonas Meu Lar. No último dia 18 de outubro, o pré-cadastro, que pode ser feito no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou pelo aplicativo SASI, foi reaberto de forma permanente. Quem está pré-cadastrado e tiver interesse no subsídio deve atualizar os dados e fazer a opção por essa linha de atendimento.



Sobre o programa – O Amazonas Meu Lar integra as políticas de habitação e fundiária do Estado. Atuando em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida, tem como meta atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária. O investimento estimado é de R$ 4,7 bilhões, somando recursos do Estado, do FGTS e do Fundo Arrendamento Residencial (FAR).



O programa alcançou, até o momento, 22.760 famílias. Dessas, 5.827 foram atendidas com soluções de moradia e 16.933 com regularização fundiária. Ao todo, foram pagas 55.358 soluções em forma de indenização, bônus moradia, bolsa moradia e auxílio moradia.