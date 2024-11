Guardiola diz que ‘apenas lidará’ com uma agenda pesada ao estilo da NBA com menos descanso | Cidade de Manchester

John Brewin



Pep Guardiola disse que não tem alternativa a não ser “apenas lidar com isso”, já que está doente Cidade de Manchester o time sofre o peso de uma agenda pesada que ele comparou à NBA.

A primeira derrota do City na temporada da Premier League, em Bournemouth no sábado, seguido saindo da Carabao Cup no Tottenham no meio da semana. Guardiola atribuiu a queda de seu time à “realidade que estamos vivendo agora”: a temporada deles está programada para durar até a inauguração da Fifa, e controversa, Mundial de Clubesplanejado para junho e julho de 2025 nos EUA, com os jogos continuando a chegar em grande quantidade até então. Na terça-feira o City enfrenta o Sporting, com oincoming Manchester United manager, Rúben Amorim, no comando, na Liga dos Campeões.

Guardiola colocou no Vitality Stadium no sábado um time que continha vários jogadores inadequados e voltou à ação, e falando após a derrota por 2 a 1 para o time mais enérgico e impressionante de Andoni Iraola, disse o técnico do City.: “No passado, nas temporadas anteriores, fizemos muitos jogos, talvez quando formos para a Copa do Mundo (de Clubes), chegando nas últimas fases da competição, vamos disputar mais de 70 jogos. E 70 jogos é como a NBA, mas a NBA tem férias de quatro meses e nós temos três semanas, porque não é nesta temporada, vem da temporada anterior, da temporada anterior, da temporada anterior. Quando isso acontece, você fica lesionado por muito tempo.”

Guardiola elogiou os jogadores que se colocam na linha de fogo, destacando Manuel Akanji e Nathan Aké para elogios especiais: “Há jogadores que não estão da melhor maneira e fazem um esforço incrível para estar aqui. Então Manu e Nathan não estavam muito bem, então até o último momento eu não sabia que Nathan poderia jogar e ele disse: ‘Não, quero tentar, quero tentar’.”

Após um momento difícil do artilheiro do Bournemouth, Antoine Semenyo, o capitão do City, Kyle Walker, acabou sendo transferido para o zagueiro. Guardiola simpatizou publicamente com o internacional inglês. “Desde que chegou para esta temporada depois da Euro, ele treinou talvez cinco, quatro, cinco treinos conosco”, disse ele, “então ele pode jogar sem nenhum treino porque está em condições, você sabe, fisicalidade, isso é incrível . Ele jogou 90 minutos contra muitos, muitos jogadores rápidos, não é fácil.”

Walker disse: “Senti-me o melhor possível… às vezes o capitão precisa intervir quando eu poderia ter ficado um pouco mais longe, mas isso não é desculpa. Eu estava lá pelos rapazes e acho que todo mundo lá fora… todo o crédito pela dor das pessoas, batidas, chutes, hematomas, puxões de alguns deles. Isso só mostra a determinação, a paixão, o que eles querem fazer pelo distintivo, pelo clube.”

Kevin De Bruyne, ausente desde setembro devido a uma lesão preocupante na coxa, foi um substituto não utilizado, mas outro para atender ao apelo de Guardiola aos feridos. “Kevin ontem (sexta-feira) começou a se sentir melhor, mas já faz um mês e meio e o jogo estava muito exigente”, disse o catalão. “Tentei cuidar dele… precisamos dele e ele estará de volta no momento certo.”