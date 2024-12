Guerra Rússia-Ucrânia: Lista dos principais eventos, dia 1.011 | Notícias

Descobriu-se esta semana que a companhia ferroviária alemã Ferrovia alemã está enviando trens vazios circulando por Berlim. Citando “insiders”, o jornal diário de Berlim O Espelho Diário relata que cerca de “cinco ou seis trens ICE circulam pela cidade à noite, sem passageiros a bordo”.

A razão para isso é a falta de ramais ferroviários. Berlim está localizada no extremo nordeste da Alemanha e muitas linhas ferroviárias de longa distância terminam na capital alemã. Conseqüentemente, muitas viagens de trem terminam ali à noite e partem de lá pela manhã. No entanto, simplesmente não há trilhos suficientes onde os trens estacionados possam ser estacionados.

Os trens ICE de alta velocidade precisam continuar circulando por Berlim à noite porque não há lugar para estacionar Imagem: Arnulf Hettrich/imageBROKER/aliança de imagens

Os trilhos dentro e ao redor da cidade estão movimentados e alguns trens de passageiros ainda circulam à noite. Assim, os ICEs de alta velocidade da Deutsche Bahn são forçados a continuar em movimento, para quaisquer trilhos que não estejam em uso em um determinado momento. Um porta-voz do DB descreveu isso para O Espelho Diário como “um procedimento operacional completamente normal”.

O jornal informa que Ferrovia alemã abandonou os planos de construir novos ramais ao sul de Berlim após protestos dos residentes locais. Planeia agora construir uma instalação semelhante no distrito norte de Pankow.

Não há pistas suficientes – ou drivers

Esta circulação sem rumo dos trens não desperdiça apenas eletricidade. Os maquinistas que trabalham à noite, tirando os trens vazios do caminho, ficam indisponíveis para serviços regulares de passageiros durante o dia.

Isto agrava um problema de longa data: a escassez de trabalhadores qualificados. De acordo com Semana de Negócios revista de negócios, a alemã sindicato dos maquinistas GDL estima que existam 1.200 vagas de maquinista de trem não preenchidas em todo o país. Isto apesar do facto de, de acordo com o grupo de defesa do transporte ferroviário Allianz pro Schiene, mais 1.000 trabalhadores qualificados serem adicionados à força de trabalho todos os anos. Dado que existem planos para transferir mais tráfego para o caminho-de-ferro, no futuro serão necessários 5.000 maquinistas adicionais anualmente – pelo menos.

Horários de chegada digitais

Embora tenha dificuldades em alargar a rede ferroviária e recrutar trabalhadores qualificados, a Deutsche Bahn está empenhada em avançar com a digitalização.

No final de novembro, a empresa anunciou que, a partir de 15 de dezembro, os horários impressos de chegadas não seriam mais exibidos nas plataformas. Cada estação atualmente exibe horários de partida amarelos listando os horários de partida dos trens daquela estação, bem como horários de chegada em branco que mostram os horários em que os trens devem chegar.

A empresa explicou a mudança como um esforço para economizar papel e custos administrativos, e disse que os códigos QR seriam exibidos em vez de programações impressas. Eles podem fornecer informações de chegada em tempo real, afirmou, acrescentando: “Os viajantes precisam de informações confiáveis ​​em tempo real”.

As pessoas nas redes sociais rapidamente zombaram do anúncio. “Faz sentido quando os trens chegam aleatoriamente ou nem chegam :D”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). A Deutsche Bahn afirma que os seus comboios têm sido mais pontuais recentemente; no entanto, mais de um em cada três serviços de longa distância ainda chega atrasado. Um trem é oficialmente considerado atrasado se chegar seis minutos ou mais após o horário programado. Atrasos de várias horas são agora cada vez mais comuns.

Respondendo às críticas

Antes que comediantes e satíricos pudessem transformar isso em material para seu extenso repertório de piadas sobre trens alemães, a Deutsche Bahn recuou. Na sexta-feira, a estatal divulgou um comunicado: “A Deutsche Bahn responde às críticas: os horários impressos de chegada nas estações permanecerão”.

Os críticos argumentaram que nem todo mundo que vem buscar alguém na estação tem um smartphone ou sabe ler um código QR. Na verdade, de acordo com a Deutsche Bahn, os horários de chegada em branco são atualmente exibidos apenas em cerca de uma em cada dez estações – predominantemente nas maiores, onde os trens às vezes param por mais tempo entre a chegada e a partida.

Mesmo assim, a empresa afirma agora que irá “avaliar minuciosamente o uso da mídia impressa nas emissoras na próxima fase de programação”. A disponibilização de horários analógicos será discutida, em consulta com grupos de interesse relevantes. Em outras palavras, avaliarão se os cronogramas realmente valem o papel em que estão impressos.

As pessoas ainda querem viajar de trem

Parece paradoxal, mas apesar de todas as convulsões e dificuldades, as pessoas na Alemanha ainda não viraram as costas ao comboio. Na verdade, muito pelo contrário: há uma procura significativamente maior por viagens ferroviárias. O número de passageiros dos comboios aumentou cerca de 50% desde a década de 1990; o tráfego de mercadorias quase duplicou. A Deutsche Bahn também aumentou o número de suas locomotivas e vagões. Ao mesmo tempo, porém, a rede ferroviária diminuiu mais de 10%.

O número de passageiros na rede ferroviária alemã aumentou cerca de 50% em comparação com 30 anos atrás Imagem: Christian Charisius/dpa/picture-alliance

Durante o Euro 2024 No campeonato de futebol deste verão, dezenas de milhares de torcedores europeus vivenciaram os já habituais cancelamentos, atrasos e mau funcionamento de trens. De repente, a quase monopolista Deutsche Bahn viu-se no centro das atenções internacionais. Desde então, lançou um programa de reconstruçãonum esforço para restaurar a boa reputação que as ferrovias alemãs gozaram outrora muito além das fronteiras do país.

Este artigo foi traduzido do alemão.