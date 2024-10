Guerra Rússia-Ucrânia: Lista dos principais eventos, dia 974 | Notícias da guerra Rússia-Ucrânia

Jeffrey Ingold



Thá uma enorme pressão para os casais escolherem a música certa para a trilha sonora da primeira dança de seu casamento. Não são apenas três minutos (ou mais) em que todos os seus amigos e familiares estão olhando para você. É também sobre o que aquela música diz sobre você e seu relacionamento. E quando você for músico e vai se casar? Escolha errado e, bem, não é apenas a sua carreira em questão. Uma série de músicos de diferentes gêneros colocaram corajosamente suas reputações em risco para você julgar – e nem todos eles mantêm suas escolhas…

Fotografia: Rankin

Charlie Simpson, preso

Hoppípolla de Sigur Rós

Minha esposa e minha primeira música dançante foram Hoppípolla de Sigur Rós, que foi uma escolha muito estranha. Não me interpretem mal, acho que é uma música inacreditável e significa algo especial para nós, mas se pudéssemos voltar atrás e fazer isso de novo, provavelmente escolheríamos uma música diferente. Não acho que minha esposa ficará com raiva de mim por dizer isso.

Passamos por algumas opções diferentes, mas queríamos apenas algo que fosse realmente comovente e uma música que pudéssemos curtir no momento. O que não pensamos foi no que todo mundo faria enquanto dançávamos. Normalmente as pessoas entram e se juntam aos procedimentos, mas essa vibração nunca se materializou porque a música é muito lenta e não é tão conhecida.

Para ser honesto, quando eu estava dançando com minha esposa, não importava qual música estava tocando. Naquele momento, tudo e todos simplesmente desapareceram, exceto eu e ela, e fui capaz de compreender a gravidade do que significava entregar minha vida a outra pessoa.

Ingressos para Busted v A turnê 2025 do McFly já está à venda.

Havaí 5-2… Kate e Monica. Fotografia: Cortesia de Kate Pierson

Kate Pierson, o B-52

Crush Eu com seu amor por Sia

Minha esposa e eu estamos juntos há quase 20 anos, mas nos casamos em 2015, depois que isso foi legalizado nos Estados Unidos, e foi muito lindo. Mas não conseguimos nos reunir para realmente organizar o casamento. Pensamos: “Não deveríamos simplesmente nos casar no Havaí?” Com certeza, os B-52 fizeram um show no Havaí, então nos casamos lá. Nossa amiga Sia estava lá e cantou Crush Me With Your Love, que é uma música que ela escreveu para mim no meu primeiro álbum solo.

Também sou oficial de casamentos e já fiz cerca de cinco casamentos. Todos que eu oficiei querem tocar Love Shack ou me fazer cantar Love Shack. É definitivamente um jogo obrigatório em casamentos. Mas se eu tivesse que escolher outra primeira música dançante que não fosse dos B-52s, eu diria The Best Is Yet to Come, de Frank Sinatra e Count Basie.

Radios & Rainbows de Kate Pierson já foi lançado.

Fotografia: Celta Manor

Chesney Hawkes, Rock suave dos anos 90

Inesquecível por Nat King Cole

Quando nos casamos no dia 4 de julho de 1997, escolhemos Unforgettable de Nat King Cole como nossa primeira música dançante.

A letra dessa música é lindamente romântica para mim e, de uma forma clássica, diz tudo o que uma música de casamento perfeita deveria dizer. É incrível que alguém tão inesquecível pense que eu também sou inesquecível.

Mas é muito engraçado – quando me pediram para fazer isso, minha esposa me enviou uma mensagem dizendo que não conseguia se lembrar qual era a música! Eu ri comigo mesmo porque deveria ser inesquecível! Então foi um momento lindo lembrado por mim, esquecido pela minha esposa.

O novo single de Chesney Hawkes, Pegar uma espera de si mesmo, está fora agora.

Jax Jones

Jax Jones, no topo das paradas DJ de casa

I Got U de Duke Dumont com Jax Jones

Escolhemos uma das minhas músicas, I Got U, que fiz com Duke Dumont e que traz samples de My Love Is Your Love, de Whitey Houston, porque é uma música que significou muito para mim e para minha esposa. Foi inspirado no início do nosso relacionamento quando nos reunimos e refletia aquele período inicial de lua de mel. Eu tinha 24 anos, fui dispensado pela minha gravadora e estava começando de novo, me dedicando à house music. I Got U foi uma das primeiras faixas que fiz e lembro o quanto ela adorou quando toquei para ela pela primeira vez. Sempre adorei o original de Whitney, então apenas o adaptei para impressionar minha esposa.

Tentei fazer com que Mariah Carey fosse ao meu casamento. Minha esposa queria ver quem conseguiríamos para cantar. Ela disse: “Por que não podemos utilizar sua fama para resolver isso?” Começamos na Mariah Carey e tivemos que descer quando descobrimos que ela custa US$ 1 milhão.

No final, conseguimos que Ella Henderson gravasse uma versão da música do Jackson 5, I’ll Be There, para o casamento, que eu misturei em I Got U, então virou um mashup. Todos os nossos amigos sabiam o quanto aquela música significa e o que ela representa para nós.

Ingressos para It’s de Jax Jones a turnê pop up, mas maior Percorrer no Reino Unido já estão à venda.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Dentro do sábado A única maneira de dar uma olhada nos bastidores da revista de sábado. Inscreva-se para receber a história interna de nossos principais escritores, bem como todos os artigos e colunas de leitura obrigatória, entregues em sua caixa de entrada todo fim de semana. Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Fotografia: Eva Pentel

A Santíssima Madona, DJ-produtor

Devoção por Ten City

Bem, para começar, não foi o casamento mais tradicional. Nossos amigos jogaram para nós na casa de alguém, que era um condomínio criado com o propósito de filmar pornografia. Mas meus amigos moravam lá e uma das vantagens era que tinha pista de dança e bar. Não tivemos uma primeira dança. Simplesmente não aconteceu e acho justo porque meu marido e eu tivemos milhares de outros bailes. Todo o nosso relacionamento aconteceu nas pistas de dança. Mas o que posso dizer foi que o mais próximo que tivemos de uma primeira dança naquele dia foi Devotion do Ten City. Tenho muitas lembranças maravilhosas de tocar aquele disco de uma maneira muito específica para mim.

O baile mais importante daquela noite foi o da minha sogra, que é ucraniana. Encontramos um único ponto em comum musicalmente, sonoramente e culturalmente, que era o Abba. Dizem que não existem universais na vida, mas certamente é preciso ser Abba.

A Santíssima Madonna álbum de estreia, Godspeedjá foi lançado.

A dupla pop casada Oh Wonder no dia do casamento. Fotografia: Jenny McCord

Oh Wonder, dupla casada de pop alternativo

Todos os meus amigos por LCD Soundsystem

Julgamos os casamentos pela última música da noite porque é como o laço de um presente e a última chance para todos darem tudo de si. Então, na verdade, concentramos nossa energia na última música do nosso casamento, que foi All My Friends do LCD Soundsystem. É uma música de quase oito minutos que vai crescendo e crescendo, e você realmente tem que se prender a ela porque é muito repetitiva. Então, no final da música, todos os nossos amigos e familiares próximos estavam abraçados em um enorme círculo, apenas pulando. Esse foi o ponto alto do casamento para nós.

Tubarão: 10 anos depois está fora agora.

Eles fazem… Melissa Bonny e seu marido Morten. Fotografia: Emilie Garcin Fotógrafa

Melissa Bonny, vocalista do Ad Infinitum

Segure minha mão por Lady Gaga

Escolhemos Hold My Hand de Lady Gaga de Top Gun: Maverick. Assistimos ao filme juntos quando foi lançado e instantaneamente nos apaixonamos pela música. Quando estávamos pensando em nossa primeira dança, eu sabia que nós dois amávamos essa música, então quando sugeri ao meu marido ele disse: “Vamos em frente”.

O que foi interessante foi que no casamento, logo após nossa primeira dança, meu marido e eu estávamos nos apresentando juntos com dois caras da minha banda. Achei a parte da dança a mais assustadora porque você está no meio de todo mundo com todos os olhos voltados para você. Então, assim que Hold My Hand terminou, fomos direto para nossos instrumentos e começamos a tocar Still Into You do Paramore.

Os ingressos para Kamelot: Awaken the World Tour já estão à venda.

Fotografia: Bryce Glenn

Paul Russell, rapper e cantor movido pelo TikTok

Georgia em minha mente por Ray Charles

Tínhamos nosso casamento planejado para 2020, mas então aconteceu a Covid. Então nos casamos no Zoom e tivemos um casamento de verdade em 2021, onde dançamos pela primeira vez Georgia on My Mind, de Ray Charles. Desde muito cedo, decidimos que seria esse. Sempre foi uma música que minha esposa adora, e eu sou originalmente da Geórgia. Sempre achamos engraçado que ela adorasse a música, mas ela não é da Geórgia.

Quando fiz a proposta, certifiquei-me de que Georgia on My Mind estava tocando. Então a música tem conexões de diferentes momentos do nosso relacionamento e tem aquela qualidade que parece muito sincera. Parecia a escolha certa.

Paulo Russel EP de estreia Novamente Algum dia? está fora agora.

Fotografia: Vahan Stepanyan

Tigran Hamasyan, armênio pianista de jazz

Tamzara, dança folclórica tradicional armênia

Casei-me há nove anos e foi um casamento tradicional arménio. Isso significa que a primeira dança foi a Tamzara e na verdade é instrumental, então não há canto. Também não somos apenas eu e minha esposa sozinhos na pista de dança. Fizemos o Tamzara como uma dança circular, o que significava que estávamos no centro e rodeados por nossos amigos e familiares. Esta dança na Arménia é realmente sobre a comunidade e a energia que senti naquele dia foi algo que nunca experimentei antes.

Tigran Hamasyan está atuando em Cadogan Hall, Londres em 17 de novembro.

Fotografia: Matt Murphy

Tempos de Tamarrock alternativo e Colaborador OutKast

Apenas os dois de Nós por Bill Withers e Grover Washington Jr.

Nós amamos música e meu parceiro é um fã de jazz muito sério e nosso casamento também foi na época em que houve aquele documentário, Still Bill, sobre Bill Withers que acabara de ser lançado. Então a música que meu marido e eu escolhemos foi Just the Two of Us, de Bill Withers e Grover Washington Jr.

Normalmente, nossas músicas favoritas do Bill para ouvir são Grandma’s Hands ou Use Me. Mas por alguma razão estávamos ouvindo Just the Two of Us e talvez por ser um hit popular dos anos 80, as pessoas subestimam o conteúdo lírico dessa música. Eles dizem coisas muito profundas sobre o amor e usamos algumas delas em nossos votos. Há uma frase que diz “procuramos o amor, não há tempo para lágrimas / Água desperdiçada é tudo o que existe, e não faz nenhuma flor crescer”, e essa linda metáfora e linguagem realmente falaram conosco.

O último trabalho de ópera de Tamar-kali, CISNEjá foi lançado.