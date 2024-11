Harris diz que acabará com a guerra em Gaza em apelo eleitoral final aos árabes americanos | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

Com o tempo a passar, Harris corre o risco de perder o apoio dos 200 mil árabes-americanos do Michigan, que denunciam a forma como os EUA estão a lidar com a guerra de Israel.

No seu discurso de encerramento para a presidência dos Estados Unidos, a aspirante democrata Kamala Harris prometeu acabar com a guerra em Gaza.

Fazendo campanha no estado indeciso de Michigan, lar de muitos Árabes americanosHarris, 60, no domingo tentou alcançar os eleitores insatisfeitos com o genocídio em cursoque matou mais de 43 mil palestinos e deslocou quase todos os 2,3 milhões de residentes de Gaza.

“Este ano tem sido difícil, dada a escala de mortes e destruição em Gaza e dadas as vítimas civis e deslocamentos no Líbano, é devastador. E como presidente, farei tudo o que estiver ao meu alcance para acabar com a guerra em Gaza, para trazer para casa os reféns, acabar com o sofrimento em Gaza, garantir que Israel esteja seguro e garantir que o povo palestiniano possa realizar o seu direito à dignidade, à liberdade, à segurança. e autodeterminação”, disse Harris sob aplausos durante um comício na cidade de East Lansing, Michigan, onde vivem 200 mil árabes-americanos.

Ela não entrou em detalhes sobre como planejava encerrar a guerra em Gaza, que os críticos dizem ser apoiada pelos EUA, o maior fornecedor militar de Israel.

Tanto Harris, a atual vice-presidente dos EUA, quanto seu rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, de 78 anos, estão fazendo seus apelos finais faltando menos de 36 horas para a abertura das urnas. Eleição de terça-feira.

As guerras em curso de Israel em Gaza e no Líbano têm sido uma questão controversa na campanha, com muitos eleitores condenando o apoio contínuo dos EUA a Israel no meio de mortes, deslocamentos e destruição crescentes em ambos os locais.

Desde que Israel começou a bombardear Gaza, na sequência de um raro ataque do Hamas dentro de Israel, em Outubro do ano passado, Harris, tal como o seu chefe, o Presidente Joe Biden, afirmou repetidamente que Israel tinha o direito de se defender contra os seus inimigos. Isto, apesar de expressar preocupações sobre as mortes desproporcionais de civis palestinos devido à campanha militar de Israel.

Harris, que também prometeu continuar a armar Israel se for eleito, precisa muito para garantir a maioria nos sete principais estados de batalha nas eleições deste ano, em meio a um empate virtual com Trump em nível nacional. Uma compilação de pesquisas de opinião do site RealClearPolitics mostra Trump à frente por apenas 0,1% a nível nacional, com cinco pesquisas indicando que estão empatados.

Michigan, com uma vibrante comunidade árabe e muçulmana e 15 votos no Colégio Eleitoral em jogo, é crucial para as perspectivas de Harris. Ele, assim como Arizona, Geórgia, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, são considerados os estados decisivos deste ano.

Michigan, Pensilvânia e Wisconsin – antes considerados democratas confiáveis ​​– são cruciais este ano. Conhecidos como “parede azul”, estes estados caíram nas mãos de Trump em 2016, apenas para serem assegurados por Biden em 2020.

Trump visitou na sexta-feira Dearborn, Michigan, o coração da comunidade árabe-americana, e prometeu acabar com o conflito no Médio Oriente, também sem dizer como.

Antes do dia da eleição, mais de 78 milhões de americanos já votaram antecipadamente, incluindo cerca de 700 mil a mais democratas do que republicanos, de acordo com dados publicados pelo Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida.