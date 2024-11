No Líbano, um comando israelense sequestra um homem apresentado como executivo do Hezbollah

Soldados do exército libanês patrulham após a captura de um homem apresentado como membro do Hezbollah, em Batroun, Líbano, em 2 de novembro de 2024. MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Imad Amhaz residia temporariamente na pequena cidade costeira de Batroun, no norte do Líbano, perto do instituto de formação de navegação marítima onde estava matriculado, segundo a sua família. Sexta-feira 1é De madrugada de novembro, enquanto a noite ainda era densa, segundo mostram as imagens de videovigilância, este jovem de trinta anos foi raptado por cerca de vinte homens armados. Este último não se deu ao trabalho de ser discreto: os vizinhos os ouviram forçando a porta do alojamento. Falando em árabe, apresentaram-se como membros de um serviço de segurança libanês, antes de partirem por mar.

Foi apenas no dia seguinte que a agência de notícias oficial libanesa divulgou fragmentos deste caso, que está a causar turbulência no país. No contexto da guerra, enquanto a ofensiva israelita lançada no Líbano em 23 de Setembro deixou mais de 1.900 mortos, as suspeitas de uma operação liderada pelo Estado judeu, que procura destruir o Hezbollah, foram imediatas. Na noite de sábado, um oficial militar israelita anunciou num comunicado que uma unidade de elite da Marinha, a Flotilha 13, tinha conduzido uma operação “operação especial” em Batroun e “apreendido” e “agente de alto escalão do Hezbollah”, agora sob interrogatório em Israel.

O Hezbollah permanece em silêncio. No sábado, ele se contentou em descrever esse raro sequestro como“Agressão sionista”. As autoridades libanesas também são muito caladas relativamente a este rapto, que está a ser objecto de uma investigação.

Segundo três fontes judiciais citadas pela agência noticiosa norte-americana Associated Press, a investigação procura apurar se Imad Amhaz foi raptado pelas suas ligações ao Hezbollah ou porque trabalhava para um serviço de inteligência israelita – e, neste caso, teria sido, portanto, exfiltrado . Cerca de dez cartões SIM foram encontrados em sua casa, além de pelo menos dois passaportes. A maioria das câmeras de videovigilância próximas ao local do sequestro teriam sido desativadas. A operação teria durado apenas alguns minutos. A investigação também terá de esclarecer os sinais registados pelos radares militares para perceber qual o navio que entrou em águas libanesas. A presença destes radares foi reforçada no início da década de 2020 para combater as saídas ilegais de migrantes do Líbano para Chipre.

A ‘liberdade de movimento’ de Israel no Líbano

